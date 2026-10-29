Site-ul Cărturești.ro a fost spart. Ce mesaj au primit clienții pe e-mail la 2 dimineața

Cărturești se confruntă cu un incident de securitate informatică semnalat pe 22 octombrie, care a afectat temporar o parte dintre serviciile companiei. Site-ul carturesti.ro și aplicația mobilă sunt indisponibile, iar în librăriile fizice unele funcții nu pot fi folosite momentan.

Compania spune că echipa tehnică a intervenit imediat, a notificat autoritățile competente și lucrează împreună cu specialiști externi în securitate cibernetică pentru investigarea și remedierea incidentului.

Până acum, Cărturești spune că nu există indicii că datele utilizatorilor au fost accesate sau extrase. Ancheta este însă în desfășurare, iar compania anunță că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce apar noi date. Datele cardurilor bancare nu ar trebui să fie afectate, deoarece acestea nu sunt stocate sau procesate în sistemele Cărturești.

Ce servicii sunt afectate în acest moment

Librăriile fizice rămân deschise, iar plățile cu cardul și numerarul funcționează normal.

Temporar, nu pot fi folosite programul de loialitate, emiterea facturilor și voucherele. De asemenea, clienții nu pot acumula puncte și nici utiliza punctele existente în sistem.

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Compania a trimis și un mail, la 2 dimineața. Cărturești le recomandă utilizatorilor să fie atenți la eventuale mesaje false trimise în numele companiei, al firmelor de curierat, băncilor sau altor instituții. Mesajele care solicită parole, coduri de autentificare, date de card sau efectuarea unor plăți trebuie tratate cu prudență.

Compania mai recomandă schimbarea parolei în cazul în care parola folosită pentru contul Cărturești este utilizată și pe alte platforme. Recomandarea este ca fiecare cont să aibă o parolă diferită.

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