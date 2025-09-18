Polițiștii români au descoperit cartușe și alice deținute ilegal, precum și pulbere pentru confecționat cartușe

Autor: Mihai Diac
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 18:00
Polițiștii români au descoperit cartușe și alice deținute ilegal, precum și pulbere pentru confecționat cartușe
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au efectuat, joi, două percheziții în municipiul Târgoviște și în orașul Găești într-un dosar de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.

În urma descinderii, au fost descoperite 5 cartușe cu glonț calibru 7,62x39 mm, 44 de cartușe cu alică / proiectil unic calibru 16, 2 cutii cartușe calibru 22 LR, 1 cartuș calibru 14,5x114 mm și o cutie metalică în care se afla pulbere neagră, pentru confecționarea cartușelor, informează Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița într-un comunicat.

Bunurile au fost ridicate și indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

