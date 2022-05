Karine Jean-Pierre va face istorie în săptămânile care urmează, fiind prima persoană de culoare și prima persoană în mod deschis homosexuală care ocupă funcția de secretar de presă la Casa Albă.

Președintele Joe Biden a anunțat joi, 5 mai, că Jean-Pierre, actualul secretar de presă adjunct al Casei Albe, va prelua acest rol după ce Jen Psaki va demisiona pe 13 mai pentru a prelua un post la MSNBC, potrivit Business Insider.

Jean-Pierre a lucrat pentru fostul președinte Barack Obama și pentru campania prezidențială Biden-Harris și a predat la Universitatea Columbia ca lector. Jean-Pierre a fost, de asemenea, un „candidat de top”, fiind luat în considerare pentru funcția de secretar de presă anul trecut, dar postul i-a revenit în cele din urmă lui Psaki.

Imigrantă din vestul Indiei cu rădăcini haitiene

Jean-Pierre s-a născut în 1977 pe insula Martinica din părinți haitieni. Mai târziu, ea a crescut în cartierul Queens din New York, după ce s-a mutat acolo la vârsta de 5 ani.

Ads

Jean-Pierre a vorbit despre felul în care părinții ei - tatăl ei șofer de taxi și mama asistent la domiciliu - și mediul ei de imigranți i-au inspirat politica.

"Creșterea într-o gospodărie de imigranți m-a definit cu adevărat. M-a învățat să muncesc din greu", a spus ea despre familia ei în timpul unui interviu pentru MoveOn.

Jean-Pierre a mai spus că atunci când le-a spus părinților săi că va lucra pentru președintele de atunci Obama, aceștia au spus că „schimbă lumea”.

Ea și-a obținut diploma de licență de la Institutul de Tehnologie din New York în 1997 și a absolvit Universitatea Columbia în 2003 cu un Master în Afaceri Publice.

A lucrat în politică și se simte mândră de asta

Femeia de 44 de ani a dezvăluit că este lesbiană la vârsta de 16 ani și a scris despre experiență pe Twitter.

„Am venit la mama mea când aveam 16 ani”, a scris Jean-Pierre. „Expresia revoltată de pe chipul ei m-a făcut să alerg înapoi în dulapul proverbial și să trântesc ușa. După aceea, sexualitatea mea a devenit un secret de familie și a rămas așa ani de zile”.

Ads

Jean-Pierre a spus că mama ei i-a acceptat orientarea în cele din urmă și este „mândră” de ea.

Jean-Pierre crește o fiică, Soleil, împreună cu partenera sa, Suzanne Malveaux, corespondent CNN.

Jean-Pierre a vorbit, de asemenea, despre modul în care sexul și sexualitatea ei îi afectează cariera în politică, pe care o numește un „club de băieți”, în cartea de memorii „Moving Forward: A Story of Hope, Hard Work and the Promise of America”.

Este „tot ce urăște Donald Trump”

Jean-Pierre a fost deschisă cu privire la criticile sale la adresa fostului președinte Donald Trump, inclusiv implementarea de către acesta a unei interdicții de călătorie pentru țările cu majoritate musulmană.

„Sunt tot ceea ce urăște Donald Trump”, a spus Jean-Pierre în 2018. „Sunt o femeie de culoare. Sunt gay. Sunt mamă. Ambii mei părinți s-au născut în Haiti și au venit aici pentru visul american."

Ads

În 2018, după ce Trump s-a referit la o mână de țări drept „țări proaste”, Jean-Pierre l-a sunat în timpul unui discurs la Universitatea din Michigan, spunând că s-a săturat de „denigrarea imigranților” și „homofobia” lui.

„Președintele Statelor Unite a numit pământul strămoșilor mei, pământul moștenirii mele, pământul părinților mei, un s-hole. Și, în mod ironic, la 24 de ore după ce a făcut acele remarci rasiste, a semnat o proclamație pentru a-l onora pe Dr. King".

De la Obama la Harris, Jean-Pierre are aproape 20 de ani de experiență

Jean-Pierre și-a început cariera la Centrul pentru etică comunitară și corporativă. De-a lungul vieții sale profesionale, ea a lucrat pentru ACLU, ca analist politic pentru MSNBC și NBC, ca ofițer șef pentru afaceri publice pentru MoveOn și ca lector la Universitatea Columbia.

Ea a avut și o carieră plină de politică. A lucrat la o serie de campanii prezidențiale, printre care Martin O' Malley, Obama și vicepreședintele Kamala Harris. De asemenea, a lucrat și la Biroul pentru Afaceri Politice de la Casa Albă în timpul administrației Obama.

În calitate de secretar de presă adjunct pentru Biden, ea a devenit prima femeie în mod deschis gay și a doua femeie de culoare care a susținut vreodată un briefing de presă la Casa Albă, în mai 2021.

„Cred că dacă ești pasionat de ceea ce vrei să fii sau de unde vrei să ajungi și lucrezi foarte mult pentru acest obiectiv, se va întâmpla”, a spus Jean-Pierre joi, în timpul briefing-ului de presă în care și-a anunțat promovarea. "Și, da, vei fi doborât și vei avea niște momente grele. Și nu va fi ușor tot timpul, dar recompensele sunt destul de uimitoare, mai ales dacă rămâi fidel cu tine însuți".

Ads