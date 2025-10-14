Casa Albă îl laudă pe Trump după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza. „Marele nostru Președinte al Păcii” FOTO/VIDEO

Casa Albă îl laudă pe Donald Trump pentru eforturile depuse în vederea acordului de pace din Fâșia Gaza. De asemenea, au fost trecute în revistă toate activitățile făcute de președintele american în cele 24 de ore petrecute în Orientul Mijlociu. Comparația insinuată este cu Joe Biden, acuzat de republicani că muncea foarte puțin. Totodată, este un mesaj și pentru criticii lui Trump, care spun că actualul lider american este prea bătrân.

„Marele nostru Președinte al Păcii”

„În ultimele 24 de ore — în timp ce ostaticii erau eliberați în urma unui acord de pace pe care l-a intermediat — președintele Trump:

— A zburat în Israel

— A vorbit cu presa

— S-a întâlnit cu liderii israelieni

— A vorbit cu presa

— S-a întâlnit cu familiile ostaticilor

— A ținut un discurs de o oră în fața Knessetului

— A dat un interviu

— A zburat în Egipt

— S-a întâlnit cu președintele Egiptului

— A vorbit cu presa

— A făcut fotografii și a discutat individual cu zeci de lideri mondiali

— A semnat istoricul Acord de Pace din Gaza

— A ținut un alt discurs

— S-a întâlnit în privat cu lideri mondiali

— S-a întors în Statele Unite

Marele nostru Președinte al Păcii”, anunță Rapid Response pe X.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a semnat la data de 13 octombrie acordul care reglementează restabilirea păcii în Fâșia Gaza.

În urma acordului au fost eliberați și ultimii 20 de ostatici în viață.

#BREAKING All Israeli hostages held by Hamas have been released under the ongoing swap deal First visuals show emotional reunions hugs, tears and relief in Gaza after days of tension The release marks a major breakthrough in the ceasefire negotiations, offering a brief… pic.twitter.com/RhfaOgwFWx — Nabila Jamal (@nabilajamal_) October 13, 2025

