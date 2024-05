O mașină s-a izbit de poarta Casei Albe. Șoferul a fost găsit mort

Mașina s-a izbit violent, sâmbătă, 4 mai, de poarta Casei Albe din capitala Statelor Unite, Washington DC, a anunţat duminică, 5 mai, poliţia americană.

Apelul la numărul de urgență care anunța accidentul a venit la ora locală 22.46, sâmbătă seară.

⚠️BREAKING: CRASH AT THE WHITE HOUSE SECURITY GATES

There has been a shocking incident near the White House in Washington, D.C.

A vehicle crashed into the security barricade on the northwest side of the White House complex, resulting in a tragic fatality.

