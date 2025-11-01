Trump a publicat zeci de fotografii cu noua sa „reușită”: „Am renovat baia Lincoln din Casa Albă” FOTO

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 13:39
663 citiri
Trump a publicat zeci de fotografii cu noua sa „reușită”: „Am renovat baia Lincoln din Casa Albă” FOTO
Baia Lincoln FOTO Truth Social/Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, implicat într-un amplu proces de redecorare a Casei Albe, a prezentat pe pagina sa de Truth Social o nouă realizare, respectiv renovarea așa-numitei „Băi Lincoln”. Trump a publicat 24 de imagini cu baia redecorată, precizând că a înlocuit vechiul design, instalat în anii ’40, cu marmură alb-negru și accesorii aurii.

„Am renovat baia Lincoln din Casa Albă. A fost renovată în anii 1940 în stil Art Deco cu gresie verde, total nepotrivit pentru epoca Lincoln. Am folosit marmură statuară lustruită alb-negru. Aceasta a fost foarte potrivită pentru vremea lui Abraham Lincoln și, de fapt, ar putea fi marmura care era inițial acolo!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de The Washington Post, proiectul de renovare, care include și modernizarea unei săli de bal, a fost finanțat din surse private, fără costuri pentru contribuabili. Administrația nu a precizat însă suma totală cheltuită.

Trump, a cărui administrație este în plin blocaj guvernamental, este la cârma unui amplu proiect de renovare a Casei Albe. De la revenirea sa la putere, Donald Trump se străduieşte să modeleze Casa Albă după propria sa imagine. Biroul Oval, de exemplu, a fost decorat cu ornamente aurii, pe peluze au fost instalate două steaguri americane imense, în timp ce faimoasa grădină a trandafirilor a suferit şi ea modificări.

Recent,,echipele de construcţii au demolat întreaga aripă estică a Casei Albe pentru a face loc sălii de bal, care se estimează că va costa 300 de milioane de dolari. Trump a susţinut anterior că construcţia nu va afecta deloc aripa estică.

Donald Trump a propus, de asemenea, construirea unui nou arc de triumf lângă Memorialul Lincoln — un proiect care, în mod normal, ar trebui să treacă printr-un proces de aprobare care ar dura ani de zile. Legea privind lucrările comemorative din 1986 stabileşte un proces pentru noile monumente comemorative, precizând că acestea trebuie să fie autorizate de Congres şi apoi să treacă prin mai multe etape de planificare, proiectare şi revizuire.

Denunţând o „polemică fabricată”, Casa Albă a calificat proiectul drept „îndrăzneţ şi necesar” şi consideră că acesta se înscrie „în lunga istorie a renovărilor şi îmbunătăţirilor” realizate de preşedinţi de-a lungul istoriei.

Donald Trump a împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Petrecerea a fost organizată la Casa Albă FOTO/VIDEO
Donald Trump a împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Petrecerea a fost organizată la Casa Albă FOTO/VIDEO
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de...
Donald Trump îl primește pe Viktor Orbán la Casa Albă. Premierul maghiar vrea să-l convingă să se întâlnească cu Putin la Budapesta
Donald Trump îl primește pe Viktor Orbán la Casa Albă. Premierul maghiar vrea să-l convingă să se întâlnească cu Putin la Budapesta
Viktor Orbán va fi oaspetele președintelui american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat Gergely Gulyás, șeful de cabinet al premierului Ungariei. Întâlnirea are ca scop...
#Casa Alba, #renovare casa alba, #Donald Trump, #renovare baie, #baia lincoln , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: milionarul roman divorteaza, dupa 7 ani de casnicie! Actele au fost deja depuse
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt "prea puternice pentru a fi folosite". Exista insa o exceptie
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania. Lovitura de teatru, la prima infatisare a procesului

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul de la Paris, în pragul unui nou eșec, după respingerea taxei pentru bogați. „Nu există nicio posibilitate de a adopta acest buget”
  2. Țara în care un candidat la președinție a obținut 98% din voturi. „Este imposibil. Nimeni nu s-a prezentat la urne”
  3. Domeniul în care autoritățile i-au convins pe români. 74% dintre intervievați spun că au foarte mare sau destul de mare încredere în SONDAJ
  4. Anunț optimist despre unul dintre tronsoanele autostrăzii Transilvania: „Stadiul fizic este un pic avansat faţă de graficul previzionat”
  5. Republica Moldova are Guvern nou. Ce a transmis președinta Maia Sandu noii echipe VIDEO
  6. Trump a publicat zeci de fotografii cu noua sa „reușită”: „Am renovat baia Lincoln din Casa Albă” FOTO
  7. Trupele speciale ucrainene desfășoară operațiuni de stabilizare la Pokrovsk. Rusia susține că a „distrus” desantul trimis de Kiev
  8. Tot mai multe solicitări de suspendare a dreptului de vot al Ungariei în UE. „Orban promovează politica lui Putin în Consiliul European”
  9. Imagini șocante de la un accident în Maramureș. Depășire între două căruțe nesemnalizate, noaptea. Una a fost spulberată de o mașină cu 107km/h. Căruțașul avea alcoolemie 0.91 VIDEO
  10. Departamentul de Justiție investighează fundația Black Lives Matter. Ce acuzații i se aduc SURSE