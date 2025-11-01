Trump a publicat zeci de fotografii cu noua sa „reușită”: „Am renovat baia Lincoln din Casa Albă” FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, implicat într-un amplu proces de redecorare a Casei Albe, a prezentat pe pagina sa de Truth Social o nouă realizare, respectiv renovarea așa-numitei „Băi Lincoln”. Trump a publicat 24 de imagini cu baia redecorată, precizând că a înlocuit vechiul design, instalat în anii ’40, cu marmură alb-negru și accesorii aurii.

„Am renovat baia Lincoln din Casa Albă. A fost renovată în anii 1940 în stil Art Deco cu gresie verde, total nepotrivit pentru epoca Lincoln. Am folosit marmură statuară lustruită alb-negru. Aceasta a fost foarte potrivită pentru vremea lui Abraham Lincoln și, de fapt, ar putea fi marmura care era inițial acolo!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de The Washington Post, proiectul de renovare, care include și modernizarea unei săli de bal, a fost finanțat din surse private, fără costuri pentru contribuabili. Administrația nu a precizat însă suma totală cheltuită.

Trump, a cărui administrație este în plin blocaj guvernamental, este la cârma unui amplu proiect de renovare a Casei Albe. De la revenirea sa la putere, Donald Trump se străduieşte să modeleze Casa Albă după propria sa imagine. Biroul Oval, de exemplu, a fost decorat cu ornamente aurii, pe peluze au fost instalate două steaguri americane imense, în timp ce faimoasa grădină a trandafirilor a suferit şi ea modificări.

Recent,,echipele de construcţii au demolat întreaga aripă estică a Casei Albe pentru a face loc sălii de bal, care se estimează că va costa 300 de milioane de dolari. Trump a susţinut anterior că construcţia nu va afecta deloc aripa estică.

Donald Trump a propus, de asemenea, construirea unui nou arc de triumf lângă Memorialul Lincoln — un proiect care, în mod normal, ar trebui să treacă printr-un proces de aprobare care ar dura ani de zile. Legea privind lucrările comemorative din 1986 stabileşte un proces pentru noile monumente comemorative, precizând că acestea trebuie să fie autorizate de Congres şi apoi să treacă prin mai multe etape de planificare, proiectare şi revizuire.

Denunţând o „polemică fabricată”, Casa Albă a calificat proiectul drept „îndrăzneţ şi necesar” şi consideră că acesta se înscrie „în lunga istorie a renovărilor şi îmbunătăţirilor” realizate de preşedinţi de-a lungul istoriei.

