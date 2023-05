Casa Ceaușescu, văzută prin ochii turiștilor străini: ”Incredibil în ce lux trăiau în timp ce restul țării suferea”

Palatul Primăverii, cunoscut și sub numele ”Casa Ceaușescu”, este locul în care soții Ceaușescu au locuit 24 de ani. Are 174 de încăperi, iar aproximativ 50 dintre ele sunt deschise pentru turiștii care doresc să le viziteze.

Construcția impresionantă a ajuns și pe radarul turiștilor străini, care au dorit să vadă cum a trăit dictatorul român. Palatul Primăverii are peste 800 de recenzii pe TripAdvisor, bună parte din ele pozitive. Străinii s-au declarat impresionați de luxul în care a trăit Ceaușescu, în timp ce românii aveau o situație financiară precară.

”A fost o experiență excelentă deoarece este o bucată foarte bine conservată din istoria Europei. Turul ghidat durează aproximativ 45 de minute, primești informații despre palat, despre fostul dictator și despre familia lui, iar fotografiile sunt permise”.

”Un tur ghidat cu adevărat interesant. E incredibil în ce lux trăia Ceaușescu, în timp ce românii trăiau în sărăcie. Te readuce cu adevărat în anii 80”

”Uimitor în ce opulență trăiau în timp ce restul țării suferea. Am fost impresionat de baia aurie și de garderoba Elenei Ceaușescu. Recomand turul”

”Ne-a plăcut foarte mult. Am putut vedea 36 de camere, iar turul a durat aproximativ o oră. Am fost uimiți de mozaicuri, de grădina de iarnă și de piscină. Am aflat că Elena Ceaușescu avea o garderobă impresionantă, cu peste 300 de perechi de pantofi. Merită o vizită”

”Mi-a plăcut mult. Absolut fascinant și o vizită obligatorie dacă ajungeți în București. Nu mă așteptam să fie atât de bine conservată. M-am bucurat de fiecare minut. O adevărată bijuterie”.

”Este extrem de rar ca conacul unui dictator să rămână practic intact după ce acesta este dat jos de la putere. Locul ăsta se simte ca și cum Ceaușescu ar fi plecat literalmente ieri, cu tot mobilierul, accesoriile și chiar și hainele încă acolo. Să vezi hainele de blană ale Elenei în garderobe este cu adevărat suprarealist! Merită în mod absolut o vizită”

”Nu eram convins că e prea interesant, am presupus că e doar un muzeu și o lecție de istorie. Am greșit total. Incredibil de bine menținută, e ca și cum de la moartea lui Ceaușescu nu a fost nimic schimbat în interior”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii.

