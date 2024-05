În ultimele două decenii, marile afaceri cu capital străin au monopolizat retailul alimentar din România. S-au construit hypermarketuri inclusiv în zonele ultracentrale, în orașe, motiv pentru care întreprinzătorii români au fost nevoiți să tragă definitiv obloanele. „Pentru a sprijini producătorii noștri, respectiv pentru a încerca reechilibrarea balanței comerciale”, Guvernul României a anunțat în urmă cu aproximativ șase ani lansarea proiectului Casa de Comerț Unirea.

Economistul Mircea Coșea a realizat planul, iar ministrul PSD Petre Daea, de la Ministerul Agriculturii, a hotărât să-l implementeze. Iată cum este descrisă Casa de Comerț Unirea, pe site-ul oficial:

„Scopul Societății Naționale ‘Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA’ – S.A. îl constituie, în principal, organizarea și desfășurarea comerțului cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri agricole: cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și altele asemenea, precum și operațiuni de import-export cu această categorie de mărfuri.

În acest scop, Societatea Națională ‘Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA’ – S.A. organizează rețele proprii de achiziție, procesare primară și industrială, precum și centre logistice, rețele de vânzare în țară și în străinătate”.

Astfel, Petre Daea a dat drumul proiectului, care a fost apoi înghețat de succesorul în funcție, ministrul Adrian Oros, de la PNL, la acea vreme. Inițiativa a fost reluată după revenirea lui Petre Daea la MADR.

Din iunie 2023, Florin Barbu, tot de la PSD, ocupă funcția de ministru la Agricultură. La începutul lui 2024, un mare scandal s-a iscat referitor la Casa de Comerț Unirea. S-au descoperit:

- facturi neîncasate în valoare de 53 de milioane de lei;

- lanțul de magazine nu comercializa doar fructe și legume românești, ci și produse de - import, inclusiv din afara UE;

- produsele de pe stoc erau inclusiv alimente și băuturi nesănătoase, precum chipsuri și energizante;

- fermierii români au devenit din ce în ce mai vocali, acuzând șefii de la Casa Unirea că sunt dispuși să plătească prea puțini bani pentru a le lua marfa.

Mai multe persoane s-au perindat în funcțiile de conducere de la Casa de Comerț Unirea. În prezent, director general este Ionuț Radu, cel care i-a luat locul Marianei Cotoi, șefa ce ocupa poziția-cheie la momentul descoperiri neregulilor menționate mai sus.

Casa Unirea, o afacere în beneficiul PSD, susține fostul ministru de la Agricultură, Adrian Oros

Ziare.com a discutat cu fostul ministru Adrian Oros despre Casa de Comerț Unirea, proiectul care promitea la început afirmarea producătorilor români. Potrivit fostului oficial PNL, actual membru în Forța Dreptei (Alianța Dreapta Unită), inițiativa este doar „o perdea de fum”. Oros acuză că prin intermediul acestui proiect guvernamental, PSD-ul derulează niște afaceri murdare, ce pot face subiectul unor anchete penale.

„Este o prostie, nu are nicio logică acest proiect. Mă așteptam ca domnul profesor Coșea, care e economist, să înțeleagă. Am avut o discuție cu domnia sa, când am ajuns la Minister. Nu poți face o entitate de stat care să intre într-un lanț valoric, unde celelalte entități sunt private. Practic, statul, trebuia să cumpere de la producători și să revândă. De la care producători să cumpere? S-a demonstrat ceea ce au făcut, când am ajuns la minister: au cumpărat de la prietenii lor, deci doar de la câțiva producători, cu banii statului. Fiind banii statului, au cumpărat la ce prețuri au vrut. Apoi au revândut. Mai mult, au închiriat spații la niște prețuri de mii de euro în orașe unde aceleași spații se închiriau cu sute de euro. De ce? Pentru că erau banii statului, nu erau banii lor. Au furat bani, dar nici n-au rezolvat problema producătorilor, pentru că au creat pe piață o tulburare mai mare, din moment ce au cumpărat doar de la unii”, a declarat Adrian Oros, pentru Ziare.com.

Casa de Comerț Unirea a fost o inițiativă moartă încă din „fașă”, crede fostul ministru.

„Da, dacă toată economia ar fi fost de stat, o astfel de structură ar fi putut lua de la toți comercianții marfa, așa cum a fost până în 1989. Dar atâta timp cât toți comercianții și toți producătorii sunt privați, a veni o entitate de stat care să se interpună, nu face decât să dea peste cap tot sistemul și să fraudeze, ceea ce s-a și întâmplat. De exemplu, au cumpărat un depozit de 1 milion de euro de la un prieten (...) Cea mai mare cheltuială făcută de Casa Unirea a fost lansarea candidaturii doamnei Viorica Dăncilă. Cu aproape 1 milion de lei au creat un așa-zis eveniment agricol și au adus funcționari publici din instituții să participe la candidatura doamnei Dăncilă. Cu 3,8 lei investiți au încasat 1 leu. A fost o prostie, o hoție. Cei din Consiliul de Administrație au spus că n-au putut face nimic, pentru că așa erau ordinele de la minister, dar Casa de Comerț Unirea era un SA, iar acțiunile erau toate ale ministerului”, a declarat Adrian Oros, pentru Ziare.com.

Petre Daea și Mircea Coșea, criticați de către fostul ministru, Adrian Oros

Mircea Coșea a exprimat la un moment dat dezaprobarea pentru atitudinea lui Adrian Oros, față de Casa de Comerț Unirea. Fostul ministru se pregătea să pună „cruce” proiectului.

„Nu am putut să o desființez pe loc, pentru că firma era plină de datorii, de zeci de angajați care se sindicalizaseră. Încet, încet, am încercat să achităm dintre datorii, să reducem din personal. După ce am plecat de la minister, au început să facă aceleași lucruri, vânzând iluzia că statul - ministerul va lua marfă de la producători și va vinde la consumatori. Nu are nicio logică economică.

Proiectul a fost gândit în două scopuri: să păcălească pe cine crede că vreodată guvernul PSD și ministerul PSD poate da produse ieftine la consumatori și să cumpere scump de la producători. Apoi, au furat niște bani, pentru că au făcut niște cheltuieli, cumpărând doar de la prietenii lor. Au furat bani și au păcălit oameni, pe scurt”, a mai comentat Oros.

În opinia fostului ministru de la MADR, Petre Daea și Mircea Coșea au dat dovadă și de nepricepere, și de rea-credință.

„Și una, și alta. Domnul Daea nu înțelegea deloc ce înseamnă economia de piață și venea doar cu afirmații populiste, făcea politică, mai făcea glume, prindea la un anumit electorat. Dar cei care au cunoștințe în domeniu n-ar trebui să accepte că într-o economie de piață, cu o entitate de stat, poți rezolva ceva”, a mai declarat fostul ministru.

„Nu se vor trage obloanele la Casa Unirea”

Actualul ministru, Florin Barbu, este doar o marionetă, susține Adrian Oros. Potrivit fostului oficial PNL, PSD nu are interesul de a declara falimentul Casei de Comerț Unirea, prea curând.

„Ministrul Barbu face doar ceea ce i se spune. Nu se vor trage obloanele la Casa Unirea, pentru că au interes să rămână această entitate, ca un mijloc prin care guvernul spune că încearcă să țină prețurile jos. Pe de altă parte, cei care gospodăresc acolo, nefiind banii lor, nu dau socoteală nimănui, vor cheltui banii împreună cu prietenii lor. Ultima dată, bugetul anual a fost de 20 de milioane de euro.

Statul este cel mai prost și cel mai hoț gestionar care s-a inventat vreodată. Și nu doar la noi.

Statul nu poate interveni decât în două moduri: să-i oprească pe cei care fură subvenții și să oprească economia neagră. Soluția, peste tot în lume a celor mici este că și-au făcut cooperative, cu foarte mulți membri. Astfel, devin puternici”, a concluzionat Oros.

Casa Unirea, o stafie care cheltuiește mulți bani pe timp de criză

Contactați de Ziare.com, Petre Daea și Mircea Coșea nu au vrut să făcă niciun comentariu pe marginea acestui subiect. Profesorul de la ASE doar a confirmat că nu mai este interesat de proiect.

Ziare.com a discutat pe marginea acestui subiect cu mai mulți lideri sindicali, care au dorit să-și păstreze anonimatul și care au împărtășit o opinie negativă în legătură cu Casa Unirea.

În schimb, Ministerul Agriculturii, dar și Ionuț Radu, directorul general al Casei Unirea, ne-au transmis prin intermediul biroului de presă câteva precizări referitoare la activitatea SA-ului.

„Vă precizăm faptul că în România există un număr foarte mare de producători agricoli de dimensiuni mici și medii care nu au acces la piața de desfacere, astfel încât societatea își propune să asigure în beneficiul producătorilor români relația cu această piață de desfacere și în principal cu marile lanțuri”, a explicat Radu.

Secretomanie. Cifrele afacerii „Casa Unirea”, închise „ermetic” de Ministerul Agriculturii

Șefii de la Casa Unirea pregătesc noi investiții, se pare:

„Sustenabilitatea va fi demonstrată prin construcția a 7 centre logistice într-o prima etapă dintr-un total de 15, localizate în marile bazine legumicole din țară, centre ce vor asigura preluarea/sortarea/ambalarea/livrarea mărfurilor agricole. Totodată, Casa Unirea asigură un pachet de consultanță specifică privind tehnologia de cultură, precum și consultanță economică în vederea unei colaborări corecte și fluente cu piețele de desfacere și cu noile reglementări legislative fiscale”, a transmis pentru Ziare.com Ionuț Radu, directorul general al Casei Unirea.

MADR nu a oferit informații referitoare la furnizorii și clienții Casei Unirea: „Întrucât întrebările dumneavoastră vizează informații comerciale și financiare confidențiale ale societății, transmiterea acestora ar încălca dispozițiile legale”.

De asemenea, nici informații referitoare la profitabilitatea companiei ne-au fost oferite: „În ceea ce privește întrebările legate de valoarea capitalului social, respectiv oportunitatea reducerii capitalului social, menționăm că datele solicitate de dumneavoastră privesc strategia de business și deciziile de management ale societății care aparțin exclusiv membrilor AGA – reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor, iar acestea nu pot fi puse la dispoziția unor terțe persoane, fiind confidențiale”.

În plus, nici informații referitoare la strategia de business pe termen mediu și lung nu au fost comunicate, la solicitarea Ziare.com: „Referitor la această întrebare, vă comunicăm faptul că un eventual răspuns detaliat ar putea prejudicia activitatea comercială a societății sau ar putea conduce la aflarea de către competitori a unor informații ce țin strict de activitatea comercială internă a societății, furnizarea acestor date încălcând principiul concurenței loiale. Strategia aprobată poate fi regăsită pe site-ul Casa Unirea la următorul link: www.casa-unirea.ro”.

Un răspuns evaziv au transmis responsabilii de proiect și când Ziare.com i-a întrebat care este concurența Casei Unirea: „Întrucât societatea funcționează într-o piață europeană liberă și concurențială există un număr însemnat de operatori economici care întreprind activități de comerț”.

Cum e descrisă de MADR Casa de Comerț Unirea

Obscura societate comercială este descrisă astfel, de responsabili:

„Casa Unirea este o întreprindere publică în înțelesul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă și a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 933 din 29 noiembrie 2018. Statul Român este unicul acționar al societății, iar drepturile și obligațiile sale ce decurg din această calitate sunt exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Scopul fixat prin înființarea acestei societăți este acela de a realiza un mecanism comercial funcțional, capabil să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale. În vederea realizării scopului propus, societatea poate desfășura activități de comerț cu ridicata și cu amănuntul în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, precum și operațiuni de import-export, putând organiza rețele proprii de achiziție, procesare primară și industrială, precum și centre logistice și rețele de vânzare”, a transmis MADR, pentru Ziare.com.

