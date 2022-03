Casa de modă Hermes a anunțat că își închide magazinele din Rusia.

Hermes International, o casă de modă de lux, din Franța, a anunțat public că oprește activitatea pe teritoriul Rusiei și închide toate magazinele.

Casa de modă a fost creată în 1837 și este administrată de familia Hermes. Compania, cum se arată pe site-ul acesteia, ”se angajează să-și mențină cea mai mare parte a producției în Franța, prin cele 51 de site-uri de producție, în timp ce își dezvoltă rețeaua de distribuție internațională de 306 magazine în 45 de țări”.

#French fashion house #Hermès International S.A. is ceasing operations in #Russia and closing all boutiques.