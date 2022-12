Casa din România decorată de Crăciun cu mii de beculețe, transformată în loc de "pelerinaj": "Au făcut vecinii mei o treabă extraordinară" VIDEO

O locuință dintr-o comună din Alba a fost decorată cu mii de beculețe, sute de metri de ghirlande luminoase și zeci de ornamente.

O familie de Sântimbru, județul Alba împodobește în fiecare an casa cu mii de luminițe și diverse obiecte instalate pe fațadă și în curte.

Familia își transformă locuința într-o feerie de lumini, iar oamenii vin să admire casa care pare desprinsă din povești.

Curtea este plină cu beculeţe, ornamente de sărbători sau oameni de zăpadă strălucitori, decorațiuni reprezentând reni, spiriduși și Moș Crăciuni. Fiecare pom este împodobit.

Cei mai încântați sunt copiii care ajung în zonă și se simt ca într-un loc fermecat din basme.

"Un loc de vis"

În mediul online oamenii se declară entuziasmați de felul în care arată casa și curtea.

"Chiar un loc de vis!!! În fiecare an poposeam, în drum spre Blaj, câteva minute, să admir acest peisaj de exceptie! Felicitări! Mulțumim pentru aceste minunății care ne încântă an de an privirea, ne încarcă în atmosfera de basm a iernii și ne învăluie de magie!"

"Totul este frumos, felicitări pentru implicare! Noi suntem schimbarea! Prezentarea originală garantat!"

"Felicitări și pentru acest an proprietarilor acestui loc de vis!"

