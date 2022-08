11 lucruri surprinzătoare despre serialul fenomen al momentului, Casa Dragonului. Este inspirat din întâmplări reale

Casa Dragonului este noul serial fenomen al momentului, care spune povestea Casei Targaryen, acțiunea având loc cu 200 de ani înainte de evenimentele din Urzeala Tronurilor.

Premiera a avut loc în urmă cu o săptămână în SUA și a atras 10 milioane de spectatori.

Există mai multe lucruri surprinzătoare din culisele acestui serial, pe care puțini fani le știu, potrivit bt.com.

1. Nu este prima tentativă de a crea un alt serial asociat Game of Thrones

În 2018, planurile pentru un succesor al seriei Game of Thrones au început cu un alt serial, intitulat ”Bloodmoon”. Cu toate că a fost filmat inclusiv un pilot al filmului, George R.R Martin, autorul cărților ce stau la baza Game of Thrones, nu s-a implicat mai deloc în proiect deoarece a fost bazat pe o perioadă menționată foarte puțin pe cărțile sale. După ce pilotul a fost prezentat, HBO a decis să nu îl transforme în serial.

Ryan Condal, scenaristul Casei Dragonului, crede că așteptarea îndelungată a meritat.

”Acesta a fost serialul de care George a fost cel mai încântat pentru că se scufundă în povestea dinastiei Targaryen. Începe din vârf, din perioada de bogăție și influență a acestora, plus că include cei mai mulți dragoni pe care îi veți vedea vreodată”, a declarat Ryan Condal, potrivit sursei citate.

2. Urmează mai multe seriale asociate Game of Thrones

Dacă v-a plăcut Game of Thrones, vestea bună este că în următorii cinci ani vor mai apărea seriale asociate. Deja se lucrează la un serial bazat pe aventurile lui Jon Snow, plasat după terminarea Game of Thrones.

Există, de asemenea, planuri pentru un serial despre navigatorul Corlys Velaryon, intitulat „Șarpele de mare”, un serial care o urmărește pe regina războinică Nymeria și o adaptare din The Dunk and Egg, o serie de romane de la George R.R Martin, plasate înainte de Game of Thrones. Și dacă asta nu a fost suficient, există și trei seriale animate în curs de dezvoltare.

3. Casa Dragonului se bazează pe povestea adevărată a războiului civil englez

George R.R Martin a explicat cum seria Casa Dragonului a fost inspirată de evenimente reale care au avut loc în secolul al XII-lea.

”Seria s-a bazat pe o perioadă anterioară a istoriei Angliei, numită Anarhia. Henric I, regele Angliei, a avut un singur fiu legitim s-a înecat în timp ce încerca să treacă Canalul Mânecii. Asta l-a lăsat cu un singur copil legitim, fiica sa, Matilda. El a numit-o moștenitoarea sa și i-a pus pe toți lorzii regatului să-i jure credință. Când el a murit, cei mai mulți dintre lorzi au spus că jurământul nu se mai aplică. Vărul ei, Stephen, preia controlul. Începe această perioadă, Anarhia, unde Matilda și Stephen s-au luptat pentru putere. Asta a fost inspirația”, a explicat Martin.

4. George R.R. Martin crede că seria a adus îmbunătățiri cărții sale

După ce a vizionat episoadele din serie, Martin a fost încântat. El crede că serialul a adus unele îmbunătățiri în cartea sa cu personajul Regelui Viserys, interpretat de Paddy Considine.

”Sunt foarte impresionat de versiunea lui King Viserys din serial, interpretat de Paddy Considine, care îi conferă personajului o măreție tragică pe care în cartea mea Viserys nu a obținut-o niciodată”, a spus Martin.

5. Nașterile sunt noile nunți

Dacă nunțile au fost un adevărat fenomen în Urzeala Tronurilor, nașterile au un impact similar în Casa Dragonului.

”În epoca medievală, nașterile erau violente, erau periculoase, aveai o șansă de 50% să o duci la bun sfârșit. Avem o serie de nașteri în serial și am decis să explorăm perspective diferite”, a declarat regizorul Miguel Sapochnik.

6. Există 17 dragoni

Seria urmărește apogeul dinastiei Targaryen, adică dragoni din belșug. Ryan Condal a declarat că este important să îi diferențieze și că a pus accent pe acest aspect. Astfel, în serie a fost conturată personalitatea fiecărui dragon. Unii sunt ticăloși, alții agitați sau chipeși, toate acestea fiind corelate cu stăpânii lor.

7. Cum zboară pe dragoni?

Mulți fani s-au întrebat de-a lungul anilor cum reușesc actorii să zboare pe dragoni care în realitate nu există.

Milly Alcock, care o interpretează pe tânăra prințesă Rhaenyra Targaryen, a spus că este o experiență destul de neobișnuită.

”Ești susținut de ceva ce arată ca un fel de taur mecanic. Ești ridicat la șase metri de sol și ai în față patru persoane care pornesc mașini de suflat frunzele în direcția ta, de care trebuie să te ferești. Este ciudat, se simte ca și cum ar fi o ființă vie”, a spus Milly Alcock.

8. Drame după casting

Un serial de asemenea amploare nu poate să scape fără puțină dramă după casting, astfel că după ce au fost anunțate personajele din Casa Dragonului, anumiți fani au avut reacții agresive după ce au aflat că Steve Toussaint va juca rolul lui Corlys Velaryon. Mai exact, au susținut că un bărbat de culoare nu ar trebui să fie în Casa Velaryon.

9. Paddy Considine vrea să păstreze arma din serial

Întrebat despre elementele de recuzită preferate, Paddy Considine a dezvăluit că încă face eforturi pentru a convinge echipa să îl lase să păstreze un cuțit care este foarte special pentru King Viserys.

10. Perucile și costumele, grele pentru actori

Celebrul păr alb lung al casei Targaryen a însemnat ca o mare parte din distribuție să poarte peruci în timpul petrecut pe platourile de filmare. Matt Smith chiar a spus că ar prefera să își vopsească părul decât să poarte perucă.

Olivia Cooke, care o interpretează pe Lady Alicent Hightower, a spus de asemenea că este dificil să filmeze pe vârful muntelui cu atâtea straturi de haine pe ea.

11. Eroii și răufăcătorii nu sunt atât de clari

Creatorii Casei Dragonului susțin că rolurile de eroi și de răufăcători nu sunt atât de clar delimitate precum în Urzeala Tronurilor.

"Este puternic, este visceral, este întunecat, este ca o tragedie shakespeariană. Nu există Arya - un personaj pe care toată lumea îl va iubi. Toți au defecte. Toți sunt oameni. Ei fac lucruri bune și lucruri rele. Sunt mânați de pofta de putere, gelozie, răni vechi - la fel ca ființele umane. Exact așa cum le-am scris eu", a spus George R.R. Martin.

