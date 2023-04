Calvarul unei tinere care locuiește cu chirie: "Problema este la proprietar. L-am sunat, am început să plâng și l-am rugat să cumpere altul"

Singura soluție pentru cei care nu reușesc să cumpere o locuință este închirieze una. În ultima perioadă, prețul chiriilor a crescut simțitor, însă aceasta nu este singură problemă pe care o au chiriașii.

Există mai multe situații neplăcute la care pot fi supuși românii care locuiesc cu chirie.

Unii chiriași se plâng că proprietarii nu se ocupă de reparații și întreținere. Unii refuză să le efectueze sau le fac într-un mod necorespunzător, ceea ce poate duce la un mediu de locuit neconfortabil și periculos.

Este situația descrisă de o tânără care caută soluții disperate, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"Problema este la proprietar"

"Vă rog dacă mă puteți ajuta cu câteva informații.

Stau în chirie cu contract de aproximativ 4 ani, timp în care am avut grijă de locuință, curățenie, ordine, facturi plătite, etc, nimic de reproșat.

Problema este la proprietar, este genul de om "cârpaci", ca să spun așa, totul lipește, nimic nu se pierde, totul se transformă.

De vreo 7 luni mă rog de dânsul să schimbăm frigiderul, căci este vechi, peste 10 ani, se dezgheață singur, se oprește singur, în fine, de multe ori am găsit, când eram plecată din oraș, tot ce era în congelator dezghețat, apă în bucătărie, și mereu îl repara, asta fiind lunar, eu nu îmi permit să îmi bat joc de alimente, că nu pot, plus că se și încălzește afară, nu mai pot ține mâncarea pe balcon.

Astăzi s-a stricat iar, pentru 5 ore nu a mai pornit deloc."

"L-am sunat și am început să plâng"

"L-am sunat și am început să plâng și l-am rugat să cumpere altul, a zis că dacă plâng pentru frigider să cumpăr eu.

Buun, i-am explicat că asta ține de proprietar, să asigure bună funcționare sau înlocuirea bunurilor defecte, care nu sunt daunele mele personale. Când am început să îi explic ce obligații are și anumite reproșuri adunate de-a lungul timpului, ne-a dat termen limita să plecăm din casă, o săptămână."

"Mi-a transmis și o amenințare subtilă"

"Contractul este valabil până în 2024,februarie. Ce posibilități are de a ne evacua?

Noi i-am spus că da, vrem și noi să plecăm, dar din iunie, căci nu avem posibilitate să plecăm așa, cu casa-n spate, și cu un copil mic în brațe.

Chiria, facturile, ordinea au fost respectate, exact cum specifică el în contract la obligațiile chiriașului.

Mi-a transmis și o amenințare subtilă "că să nu ne punem cu el", când i-am zis că da, vom pleca, dar nu luna asta, nici un caz.

Nu știu dacă pe anul trecut sau pe anul asta a înregistrat într-adevăr contractul la ANAF, că nu ne-a dat dovada.

Având în vedere că nu sunt motive întemeiate, ne poate da afară înainte de termen, când vrea el?", a întrebat tânăra pe grupul Sfaturi de la avocați, de pe Facebook.

"Păstrați toate dovezile și înregistrările cu amenințări"

În comentarii, tânăra a primit mai multe sfaturi de la membrii grupului.

"O să vă bage pe gât multe, dacă plecați. Voi să aveți dovezile și la plecare să încheiați proces verbal de predare primire. Înainte de a pleca, cu 30 de zile, îi trimiteți o notificare de reziliere a contractului în care invocați faptul că nu remediază problemele aduse la cunoștință și o trimiteți cu lista de inventar și confirmare de primire, păstrați toate dovezile și înregistrările cu amenințări și aducerea la cunoștință a problemelor semnalate."

"Aceeași problemă o am și eu! De 2 ani am tot reparat: prize schimbate, întrerupătoare, robinet la bucătărie, wc. Am făcut toate astea pentru că în momentul când o sunam să-i spun, îmi făceam o mie de nervi cu ea. Preferam să le fac eu și să nu mă mai enervez. Săptămâna asta s-a rupt patul. Un pat ieftin din pefeleu, care a mai fost reparat înainte de a veni eu.

Din nou aceeași poveste: eu trebuia să îl repar sau să iau altul! Asta a pus capac. Am uitat să spun că tot eu am plătit verificare gaz și centrală. Povestea e muuult mai lungă. Am plătit timp de 4 luni gazul și pentru un alt apartament de-al ei (are mai multe). O tot sunam și îi spuneam că vin două facturi la gaz cu codurile de încasare diferite. Noroc de o doamnă drăguță de la Eon care m-a lămurit. Simt că o iau razna. De ce omul corect și bun e luat de prost? Tot am lăsat de la mine, dar Dumnezeu ne vrea buni, nu proști."

"Cumperi frigider și când te muți îl iei"

"Ai schimbat și pui chitanța la diferența de chirie, nu integrală. Eu scad din chirie robineți termostat, căci știu cât costă aproximativ, nici nu vreau chitanțele. Verificarea la gaz la fel, eu proprietar, o plătesc separat."

"Cumperi frigider și când te muți îl iei după tine."

"Cumpăr pat, mașină de spălat, frigider, de toate, este ușor de zis. Când plătesc o chirie destul de mare cu contract, sunt de părere că fiecare trebuie să își respecte obligațiile specificate, și că proprietar și ca chiriaș", a răspuns autoarea postării.

