Cum prinde viață "casa care părea compromisă": "Să nu mai facem naveta zilnic 30 de kilometri" FOTO

Mulți români visează să aibă o casă la țară. Unii preferă să cumpere una recent construită sau să o ridice de la zero, în timp ce altora le plac casele vechi, chiar dacă recondiționarea acestora implică răbdare și cheltuieli mari, uneori.

O româncă a postat mai multe fotografii care surprind modificările aduse casei vechi pe care o renovează, aflată în județul Vâlcea, Lungești, sat Dumbrava.

"Proiectul nostru de suflet prinde viață. Suntem în plină renovare. Am ales să renovăm în interior pt a putea locui și să nu mai facem naveta zilnic 30 km. Casa care părea compromisă prinde viață", a scris femeia pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas, de pe Facebook.

"Satisfacția lucrului făcut de tine"

Mulți dintre membrii grupului au felicitat-o, în comentarii, iar alții i-au dat sfaturi.

"Păcat că ați vopsit podeaua!"

"Greșeala de a vopsi dușumeaua am făcut-o și eu. O să fiți cu pensula în mână mereu. Am schimbat și culoarea vopselei până mi s-a urât, degeaba. Finisată și dată cu lac pentru lemn m-a învățat o femeie mai în vârstă.....dar cine să o asculte?"

"Satisfacția lucrului făcut de tine! Felicitări! Și spor la treabă mai departe!"

"Numai dacă nu vrei nu poți, mulți spun casa veche nu se merită, ba se merită, bravo."

"Ați însuflețit totul"

"Ați dăruit acestei case prin renovarea ei o energie divină, nici nu vă închipuiți ce liniște și binecuvântare vă aduce, ați însuflețit totul."

"Foarte frumos, felicitări, bine ați făcut că ați recondiționat mobila, mă bucur de tot ce este vechi!"

"Ce drag mi-e să văd dulapul verde de bucătărie. Câte amintiri îmi stârnește."

"Cine are o casă așa, are raiul aproape, din puținul pe care îl ai, poți să faci să te simți că într-un palat! Felicitări că ați readus-o la viață."

"Folosiți materiale naturale!"

"Bravoooo, să păstrați arhitectura casei, folosiți materiale naturale!"

"Pereții sunt din lut sau ciment?"

"Lemn, var, nisip, ciment", a răspuns autoarea postării.

"Totul este frumos, dar ușile m-au cucerit! Spor la treabă și să vă bucurați de realizări!"

"Nu mi se pare tare veche casa. Apoi într-una din poze este o cameră mai bine conservată, cu borduri (sper să zic bine) la tavan, asta îmi da să cred că e din cărămidă casă sau văioagă arsă."

"Lemn. Am adus un meseriaș și ne-a făcut o evaluare. Vom face mai târziu subzidirea și recondiționare ex. Încet, încet că e mult de lucru și bani de băgat. Pentru noi are o mare valoare sufletească", a precizat autoarea.

"Mă bucur întotdeauna să văd oameni care se întorc la țară, pregătiți și determinați să-și schimbe viața în bine!! Să vă bucurați de tot ce aveți și de toată munca asta!".