Oferta gratuită pentru cei care vor să se bucure de viața la țară. "Sunt oameni care ar vrea să stea o săptămână moca la aer curat!"

Mulți dintre cei care renunță la viața de la oraș pentru cea de la țară declară că nu mai au nevoie de vacanțe deoarece se bucură de relaxare și aer curat în gospodăria lor.

Cei care vor totuși să plece pentru o perioadă în concediu trebuie să găsească printre apropiați persoane dispuse să muncească pentru a întreține grădina și a îngriji animalele în absența proprietarilor.

În lipsa rudelor sau prietenilor dornici de muncă, unii apelează la necunoscuți.

Este cazul unei românce care caută o familie care să preia pentru scurt timp sarcinile din gospodărie, după cum a anunțat pe Facebook.

"Am văzut că unii dintre dumneavoastră ați postat anunț oferind gospodăria gratis, pentru o perioadă de timp, în schimbul hrănirii animalelor și întreținere grădină.

Întrebarea mea este daca ați găsit pe cineva și cum a fost experiența?

Editare!

Cred că nu m-am exprimat clar. Noi am vrea o familie sau cuplu, sau o persoană care vrea sa se bucure de viața la țară pentru o săptămână sau două cât plecăm noi în concediu. În această perioadă ar trebui sa dea mâncare la câini și să îngrijească de ce e prin grădină", a scris femeia pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Sunt oameni care ar vrea să stea o săptămână moca la aer curat!"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Cred că e o glumă, adică să oferiți cuiva muncă neplătită? N-am mai auzit de așa ofertă. O să întreb și eu prin vecini dacă e cineva interesat să aibă grijă de animalele mele și eu îi ofer oportunitatea de a avea grijă de ele. Vă rog, nu considerați ca fiind un comentariu răutăcios, dar pare o glumă super reușită. Am mai auzit-o și pe la muncă. Între prieteni puteți solicita așa ceva, e un favor pe care prietenii adevărați sunt dispuși să-l ofere, sau poate chiar cu vecini cărora să le întoarceți favorul, dar aici, cred în simplul fapt că e o glumă reușită."

"Practic oferă locuința pentru o mică vacanță, dar în loc de bani vrea să dea mâncare la câini și să ude grădina!

Ce mare lucru? Dacă e într-o zonă frumoasă, eu cred că sunt oameni care ar vrea să stea o săptămâna moca la aer curat! Nu e muncă degeaba, e pentru cazare, cu tot ce implică!"

"Nu se găsesc oameni să muncească pământul nici să-i plătești, darămite pe nimic. Dacă era vorba de o pensiune sau o zona turistică, atunci înțeleg, este oarecum echivalent, dar tot n-aș da cu sapa în grădină, deja nu mai e vacanță. Eu am trăit foarte mult la țară și vă spun 100% sigur că nimeni nu e atât de ... încât să întrețină gospodăria cuiva care a plecat în concediu. Se practică și la noi, da, dar favor pe favor: eu am grijă de casa ta, tu ai grijă de casa mea, cam așa funcționează."

"Se practică și în străinătate"

"Eu o văd că pe o vacanță chiar dacă trebuie să dai la câini sau găini. Alții dau bani grei pentru un sejur la țară."

"Chestia asta se practică și în străinătate. În loc să plătească chiria se ocupă ba de grădinărit, ba de avut grijă animalelor, sau pur și simplu să nu lase casa nelocuită pradă hoților, serviciu contra serviciu."

"Există un site internațional "house sitters", eu am apelat la ei de mai multe ori, ultima dată acum o luna când am fost în concediu și am avut nevoie de cineva care să aibă grijă de cei doi câini pe care îi am. Am găsit o familie tânără de irlandezi care erau la noi în țară (nu locuiesc în România, dar asta nu contează) și au stat la noi 10 zile, având grijă de câini și au udat florile. Recomandarea mea este să apelați la străini și să le cereți recomandări anterioare și verificați una dintre ele. Oricum acest site îi verifică la angajare, pentru că trebuie să le trimită un cazier judiciar și sunt multe persoane care văd lumea stând la ații și având grijă de animale pe unde stau, puteți avea încredere, dar repet numai străini și recomandați de house sitters"

"Chiar nu aveți prieteni? Eu când plec cu a mea pe undeva rog un prieten care stă la 120 de km depărtare și el în loc să se întoarcă unde stă el (de la muncă) vine la mine... face naveta! Știu că sunt norocos, dar nu cred că-s singurul om de pe pământ cu așa prieten!"

"Nu recomand așa învoieli"

"La mâncare, băutură, distracție - găsiți, la muncă - pauză!"

"Eu am fost chiriaș într-o asemenea locuință. Avea un hectar de pământ în jurul casei pe care trebuia să îl cosesc tot timpul. Nu apucam să termin bine de curățat că în urmă creșteau iar buruienile. Plus vie de săpat, plus multe altele pe lângă casă. Ajunsesem să îmi dedic aproape tot timpul liber muncind pământul și tot nu erau mulțumiți. Nu recomand așa învoieli."

"Sincer nu m-aș încumeta la așa ceva.

Azi tehnica oferă suficiente metode pentru a hrăni niște animale pentru un număr de zile și nu numai.

Sincer nu mă încumet nici să bag pe cineva în curte, am preferat să investesc în niște scule bune și să-mi fac treburile singur. Străinul vine, vede și știind că nu stai în permanență vine în lipsă și face prăpăd!"

"Am văzut că sunt mulți care recomandă TrustedHouseSitters și recunosc că mă număr printre ei. Locuiesc într-un sat din Dâmbovița și până acum am avut două experiențe de sitters de pe site. Nu am nimic de reproșat. Animale fericite și mai curat când m-am întors decât atunci când am plecat."

"Trebuie să aveți mare noroc pentru asta"

"Ca să gășiți pe cineva, cred că trebuie să precizați câteva aspecte:

1. cât de mult/ce anume aveți de îngrijit în grădina, cum se poate udă în grădina (furtun, aspersoare, picurătoare etc)

2. Dacă câinii sunt blânzi (de exemplu dacă ar putea veni o familie cu copii acolo)

3. Dacă există locuri mai atractive de vizitat în zona sau la o distanță nu foarte mare cu mașina

4. Cam ce distanță este față de un magazin alimentar, pentru cumpărături

5. Facilități: baie în casă, apă curentă, apă caldă, aragaz etc"

"Trebuie să aveți mare noroc pentru asta! Eu m-am ales cu casa golită și distrusă."

"Mie mi se pare o idee minunată. Chiar mă gândeam recent cum aș putea să stau la țară câteva săptămâni, vara, că mi-e dor și n-am unde să fac asta. Cu tot ce înseamnă animale, grădina și cutreierat prin împrejurimi."

"Succes în a vă găsi ceea ce căutați! Noi am oferit și salariu pe lângă cazare, dar nu prea sau găsit doritori pe termen lung, pentru îngrijirea grădinii, adică tăiat gazonul, gardul viu, niște grădinițe de flori și mâncare la câini și pisici."

"Pentru noi au fost experiențe pozitive"

"Am fost plecați o dată câteva luni și nu am găsit pe cineva să stea toată perioada așa că oamenii veneau, stăteau 5 zile apoi predau altora și tot așa. Apoi am fost plecați un an... jumătate de an... nu am avut probleme majore.. dar nici așteptări mari de la cum să fie gospodăria la întoarcere... noi stăm în vârf de munte la #tihnaCrisului... și bănuiesc că au ajuns doar iubitorii de munte și natură care sunt oameni cu bun simt. Și ne-am și organizat cum trebuie, cu liste și instrucțiuni...

Va sugerez să puneți un anunț pe grupul de vânzări-închirieri mlt, un anunț concret cu perioada dorită și poze, descrierea proprietății, locația exactă, mijloace de transport, etc.. cu ce așteptați de la ei, cine plătește utilitățile... tot ce trebuie știut, apoi veți primi cereri și veți alege în funcție de cum simțiți compatibilitatea dintre doritori și dvs... puteți scrie o înțelegere de mâna cu 2 martori și cu datele din cărțile de identitate... unii iau o garanție, dar așa veți găsi mai greu...

Dacă aveți frici că va distrug bunurile, nu încercați! Pentru noi au fost experiențe pozitive, dar... nu știi niciodată... oricum nu este pentru cei care sunt foarte atașați de proprietățile lor... trebuie încredere în om în general și veți găsi persoanele potrivite.

succes!"