Pandemia a schimbat viața multor români, oferindu-le ocazia de a regândi prioritățile, de a redescoperi liniștea și simplitatea vieții la țară. Pentru un cuplu tânăr, decizia de a cumpăra o casă într-o comună din Teleorman a fost mai mult decât un refugiu de weekend, devenind începutul unei povești frumoase de reconectare cu natura, de muncă susținută și de visuri împlinite.

Departe de agitația orașului, doi oameni fără experiență în renovări, dar cu mult curaj și determinare, au transformat o casă modestă într-un adevărat colț de rai.

O româncă a relatat pe Facebook povestea casei cumpărate în Teleorman, așa cum a trăit-o alături de soțul său și de unul dintre părinți.

"De loc, suntem din București, iar în pandemie ne-am gândit să ne cumpărăm o căsuță la țară, să venim în weekend-uri, căci atunci era nebunie. Zis și făcut. A fost singura casă pe care am văzut-o...într-un loc unde nu fusesem niciodată. Am cumpărat-o și așa a început aventura noastră...Amândoi aveam 27 de ani și nu aveam nicio legătură cu construcțiile/ renovările. Eu am copilărit la țară, dar nu făcusem munci grele; de soțul meu nu zic, el fiind din Teheran, nici nu fusese în viața lui într-o zonă rurală, când era în țara lui.

Eram noi 2 și un cățeluș Akita-inu (de-a lungul celor 4 ani ne-am mai mărit familia cu încă un cățel și 2 pisicuțe)."

"Am hotărât să facem noi absolut totul"

Femeia a explicat și ce i-a determinat să se ocupe singuri de lucrările de renovare.

"La început pusesem pe cineva la renovat; când am văzut despre ce era vorba, cum sunt unii muncitori, am hotărât să facem noi absolut totul cum ne pricepem și cu sfaturi de la vecinii mei dragi, iar ce vedeți în poze este 100% munca soțului și a socrului care în 2021 ni s-a alăturat (dintre toți părinții noștri, doar el trăiește) și ne-a fost și ne este de un real ajutor.

Am construit baie, bucătărie, încă o extensie a casei în spate, tot gardul din beton și porțile sunt făcute de soțul și socrul meu (și eu bineînțeles am ajutat cu orice am putut), garajul, magazia, foișorul, gardurile dintre vecini.... Într-adevăr am avut și foarte mult timp la dispoziție, pentru că aveam munca de așa natură."

"Eu m-am ocupat de orice înseamnă flori, copăcei, grădină"

"Eu m-am ocupat de orice înseamnă flori, copăcei, grădină și mi-a făcut o deosebită plăcere să îmi beau cafeaua în gradina mea iubită sau cu vecina mea, care este baza noastră, acum că suntem plecați atât de departe...peste ocean.

Mă uit cu nostalgie și mult dor la poze; ce repede au trecut cei 4 ani jumătate....mai sunt încă multe de făcut și aranjat acolo...dar cu ajutorul lui Dumnezeu, le facem pe toate...și poate într-o zi, cine știe, când vom fi mai bătrânei, ne vom stabili acolo și ne vom aduce aminte cu drag, de acea zi frumoasă de august 2020, cum am pășit timid în acea curte și ne-am făcut un mic rai al nostru", a scris aceasta pe grupul Mutat la țară- Viața fără ceas.

