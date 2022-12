Cadoul făcut de un român soției. "Mi-am sunat nevasta și i-am spus: Ți-am luat o casă! Când a văzut-o a zis că sunt nebun" FOTO

În timp ce unii români și-au cumpărat deja case la țară în ultimii ani, alții încă visează la asta și se documentează.

Decizia nu este ușoară, deoarece implică cheltuieli mari și în unele cazuri credite, pentru a ridica o casă sau a face reparații, în cazul uneia vechi.

Sunt și cazuri în care oamenii iau decizii fără să stea prea mult pe gânduri. Este situația relatată de un român care i-a făcut o surpriză soției.

"Am crescut la bloc, dar simțeam că mă sufoc, că trebuie să schimb ceva.

Așa că într-o bună zi, am făcut pasul, am cumpărat de Valentine's Day o casă, după care mi-am sunat nevasta și i-am spus: "Ți-am luat o casă!"

Când a văzut-o, a spus că sunt nebun, dar eu vedem cu ochii minții fiecare detaliu, fiecare etapă, ba chiar aveam și deadline-urile bine fixate în mintea mea.

Din fericire am reușit să le devansez.

Am scos 22 de camioane de gunoi, am cumpărat 15 camioane de pământ, nu am avut weekend-uri, lucram și de sărbători, dar nu aș face altfel dacă ar trebui să o iau de la capăt.

Nu am terminat încă, dar acum urmează etape gen pavaj, sistem irigații, seră, gradină etc.

Satisfacția este maximă, căci 90-95% este făcut de către mine și Anna", a scris acesta pe grupul Mutat la țară -viața fără ceas.

Care au fost costurile

Într-un comentariu, autorul postării s-a referit și la cheltuieli.

"Am sărit de 50k, dar nu am făcut rabat la calitate materiale, tâmplărie etc. Am ales doar premium (nu lux) căci doream ceva trainic.

Iar la izolație am mers pe vată bazaltică, nu pe polistiren. Am strâns uneori cureaua, dar cu 2 salarii și regie proprie e realizabil."

"Aveam posibilitatea să termin mai repede, cu echipă de constructori, dar nu avea același farmec și satisfacție. Am vrut să știu eu unde mi-e fiecare fir de curent, fiecare țeavă ", a adăugat acesta.

"Dar ce nebunie frumoasă!"

În comentarii, membrii grupului îl felicită.

"Această postare m-a făcut să lăcrimez și în același timp să nu-mi pierd speranța. Sunteți niște oameni MINUNAȚI!"

"Minunat, oamenii harnici, pricepuți și pasionați sfințesc locul!"

"Dar ce nebunie frumoasă!"

"Ăsta da bărbat hotărât, harnic, uite ce casă și-o trântit, o casă nota 10, sănătate și bucurii vă doresc!"

"Să vedeți ce hotărâtă e soția, când mi-a spus să mut un pic wc-ul, vreo 30 cm, cu gaură în placă de beton de 30 cm. Cu lingura scoteam bucățelele de beton", a răspuns autorul postării.

"Nu sunteți singurul gospodar care ați trecut prin asta, asta ca să vă consoleze.

Eu zic să o întrebați înainte de orice "mare realizare" și să îi dați și timp de răzgândire, măcar 24-48 de ore. Din experiență vă spun. Felicitări, să va bucurați sănătoși de casă!"

"Felicitări! Asta înseamnă să crezi în visurile tale, să muncești din greu pentru ele, dar la final să te bucuri din toată inima pentru ce ai realizat, să simți că acolo e bucățică din sufletul tău și că nu ai da pentru nimic în lume înapoi!"

