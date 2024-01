Transformarea uluitoare a unei case vechi cumpărate "mai mult pentru pământ". "Cu puține cunoștințe în domeniul construcțiilor, m-am apucat de treabă" FOTO

Cei care își doresc o casă la țară în care să se mute sau în care să locuiască ocazional au de ales între a cumpăra una construită sau a achiziționa terenul pentru a o ridica de la zero.

Unii cumpăra case vechi pe care le dărâmă sau le recondiționează. Este varianta aleasă de un român care a mărturisit că a luat o casă veche mai mult pentru teren, dar a terminat prin a o transforma total, după cum a scris pe Facebook.

"A fost o achiziție din impuls"

"În urma cu aproximativ 3 ani am cumpărat o casă la țară. A fost o achiziție din impuls, văzut-cumpărat, fără sa am un plan sau o idee despre ce o sa fac acolo. A fost mai mult pentru pământ și locație în speranța să pot să merg în weekend la iarbă verde. Nu știu de ce m-a prins "flama" după ce am cumpărat și am început lucrul la casă, curte, grădină....

Cu puține cunoștințe în domeniul construcțiilor, m-am apucat de treabă. Ce a ieșit se poate vedea în poze. Nu știu cât de bine e, dar pentru noi e perfect!", a scris bărbatul pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

Într-un comentariu, acesta a precizat în ce zonă este casa.

"Județul Bistrița Năsăud, localitate Archiud. La 30 km de orașul Bistrița."

"Eu am cumpărat ceva asemănător și nu am avut curaj să încep să lucrez la ea"

Povestea a adunat aproape 6.000 de aprecieri și îi inspiră și pe alții.

"Foarte frumos. Am și eu o casă veche a socrilor. Și din primăvară vreau să mă apuc să renovez. Ușor, ușor.Nu dispun de bani mulți ca să pun o echipă să-mi lucreze. Voi lucra eu, căci am ceva habar! Și vreau să întreb în stânga, dreapta cam la ce sume de bani să mă aștept să cheltui pe materiale și altele..."

"Minunat...Dacă cei care au posibilități materiale ar adopta o asemenea căsuță, satul românesc ar fi salvat!"

"Eu am cumpărat ceva asemănător și nu am avut curaj să încep să lucrez la ea - nu eu, că nu mă pricep decât să asamblez mobilă de la Ikea - dar să iau pe cineva să lucreze. De curiozitate, câți bani ați băgat, aproximativ? Să mă gândesc dacă am vreo șansă sau să îmi văd de altele. Mulțumesc anticipat!"

"Nu am ținut o evidență la cheltuieli. Nu am avut și nu avem bani mulți. Avantajul a fost că am lucrat noi și am economisit la bani și la materiale. Am cumpărat pe rând ce era nevoie, am refolosit ce s-a putut", a răspuns autorul postării.

"Gospodar a locuit pe pământul acela, gospodar a venit"

"Este o căsuță de poveste, aștepți să vezi ieșind din casă o Ileana Cosânzeana ori un Făt Frumos! Felicitări, aveți mâini de aur și imaginație de poet!"

"O vorbă din bătrâni zice; gospodar a locuit pe pământul acela, gospodar a venit."

"Era cam urâtă, dar a ieșit f bine. Felicitări! Cine a inventat prispa a fost tare inspirat. Prispele sunt atât de frumoase"

"Sunteți cel mai bun exemplu "Când îți doreșți ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău."- Paulo Coelho

Când îți dorești ceva cu adevărat, vei caută întotdeauna o cale să ajungi să îți împlinești visul."

"Ce poate fi mai clar? Omul sfințește locul, și voi chiar l-ați sfințit. Bravo!, este superb, să vă bucurați mult timp sănătoși și în liniște de colțișorul vostru de rai."

"Doamne, oameni buni, operă de artă ați făcut! Minunat, felicitări, și să vă bucurați mult de tot ce ați realizat!"

"Ai tot respectul meu pentru munca depusă, dar și mai mult pentru faptul că ai decis să păstrezi casa și să nu o dărâmi, sunt sigur că ai avut pe cap toți discipolii bca-ului care te-au bombardat cu “mai bine de faci alta, felicitări că ai păstrat-o ești un exemplu de urmat"

"Mi-am învățat copii, apoi nepoțeii: lucrurile trebuie făcute cu calm și cu dragoste"! Da, aici se văd amândouă! S-o stăpâniți sănătoși, să vă bucurați de ea!".