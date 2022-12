Mulți români visează la o casă la țară. Unii aleg să o construiască, în timp ce alții sunt îndrăgostiți de casele vechi, tradiționale.

Este cazul unei familii care a cumpărat o casă veche de 122 de ani din județul Suceava și a mutat-o în Vrancea, după cum a relatat într-o postare pe Facebook.

"Vă povesteam într-o postare mai veche cum ne plimbam noi prin munții Vrancei acum vreo 3 ani și la un moment dat am trecut pe lângă un loc foarte frumos cu o căsuță părăsită. M-am așezat frumos pe un morman de crengi și am cerut să mi se facă o poză (prima din seria de mai jos)."

"Ăsta-i pământul meu!"

"Am făcut poza și când m-am ridicat am spus: "Ăsta-i pământul meu!!! Nu știu al cui este, nu știu dacă este de vânzare dar eu vă spun că este pământul meu!!!" toți s-au uitat la mine ca la o nebună și au început sa râdă.

Am terminat plimbarea și am ajuns acasă la bunica soțului, am rugat-o să se intereseze de pământ și i-am spus că vreau să îl cumpărăm. Bineînțeles că toți credeau că glumim. Ne-a pus în legătură cu proprietarul și 3 ani de zile am păstrat legătura...

Parcă nu prea era decis, iar noi nu aveam bani să îl cumpărăm, dar gândul meu era mereu la acel colț de rai și îmi spuneam că atunci când vom avea bani îl vom lua. Noi stăteam în București, soțul născut in Focșani, eu născută în București însă toate vacanțele mi le-am petrecut la tară la bunica maternă în Iernut jud. Mureș (tare frumoasă a fost copilăria mea).

Aveam o casă drăguță luată pe credit ipotecar (30 de ani) însă când a venit pandemia, viitorul nu arăta bine deloc pentru noi și ne cam săturasem să stăm cu frica că nu vom putea achita ratele care crescuseră foarte tare.

Asta până într-o zi când am terminat o carte care îți dă lumea peste cap, care vorbește despre fericire, scopul vieții, menire, întâmplări, moarte, reîncarnare și tot felul de lucruri...și a început să înflorească ideea ca să ne mutăm la țară și că acolo vom avea aer curat, libertate, mâncare sănătoasă și liniștea după care tot alergam.

Stabilim să vindem casa noastră care era extrem de primitoare și dragă nouă. Vindem casa destul de repede și primul lucru cumpărat din avansul primit a fost pământul de care am povestit.

Îmi amintesc cum copilul nostru căra ultimele cutii înainte să o eliberăm și cu lacrimi în ochi i-am promis că o să aibă o casă ca în povești.

Vă mai povesteam într-o altă postare că suntem iubitori de tradiție, lucruri vechi, obiceiuri, folclor si tot ce ține de originile noastre, origini care parcă se pierd pe zi ce trece."

"Ne-am dat seama că o casă modernă ar strica peisajul"

"Dintotdeauna ne-au plăcut căsuțele tradiționale însă niciodată nu ne-am gândit că putem avea una, până când am analizat bine pământul și ne-am dat seama că o casă modernă ar strica peisajul. Am zis că este nebunie totală și că ar costa o avere să ai o așa bijuterie, apoi nici nu știam cum ar fi posibil. Cum dorința era din ce în ce mai mare ne-am pus pe căutări.

Așa am vazut câteva emisiuni cu niste case superbe relocate și renovate de un om deosebit, un artist desăvârșit pe nume Hotea Danut, îi mulțumesc pe această cale că ne-a primit în Raiul lui de la Ferești, atâta frumusete nu am văzut în viața mea, totul este de poveste, iar el și familia sa minunată ne-au inspirat și mai tare și am înțeles că totul este posibil.

Ne-am pus pe căutări și într-o bună zi descopăr Ambulanța Căsuțelor Bucovinene. Urmăream toate postările și visam...

Până într-o zi când domnul Iosif Cîrstean (un om minunat) pune o casă superbă (cel puțin așa este pentru noi) din Straja (Suceava) și din nou acel sentiment de "asta-i a noastră", este o casă de 122 de ani care a încălzit și crescut 5 generații de oameni frumoși, o casă cu poveste așa cum ne-am dorit.

Odată cu casa visurilor Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu o prietenă de suflet (proprietara casei), Veronica Comarița o să îți mulțumesc la infinit pentru comorile pe care ni le-ai dat și pentru că ai intrat în viața noastră.

Știi bine că de câte ori ți se va face dor, te așteptăm cu tot dragul.

Echipa de meșteri condusă de dl Iosif a făcut o treabă extraordinară și au demontat căsuța cu cea mai mare grijă, pregătind-o extrem de repede pentru relocare."

"A fost o muncă colosală"

"Week end-ul trecut s-a făcut marea mutare, iar noi nu mai putem de fericire, încă nu ne vine a crede că minunea a ajuns in Andreiașu de Jos (Focul Viu), locul care o va păstra la loc de cinste. A fost o muncă colosală însă nu pot exprima in cuvinte bucuria pe care o simțim.

Poate pentru multi nu înseamnă nimic, însă pentru noi este un vis devenit realitate, un vis care pentru mulți părea mai mult o nebunie.

Anul viitor o vom readuce la viață bineînțeles cu acoperiș cu draniță, prispă (sau gang) și tot ce îi trebuie, însă cu siguranță ne vom strădui să o păstrăm cât mai autentică, alături de cea veche (pe care o vom reface).

Sper să inspire și pe alții, așa cum au făcut și alți oameni cu noi. Totul este posibil dacă chiar îți dorești. Noi ne-am promis că vom face tot ce vom putea ca să salvăm cât mai multe obiecte, să ducem mai departe firul, să nu se piardă lucrurile valoroase ale neamului nostru", a scris românca pe grupul Mutat la țară -viața fără ceas.

