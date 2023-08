Cum arată șura transformată în locuință după 10 luni de muncă. "Nu credeam că se poate ajunge la un așa rezultat" FOTO

Unii dintre cei care au cumpărat o casă la țară au preferat să o construiască sau să achiziționeze una nouă. Alții au ales locuințele vechi și nu s-au lăsat descurajați de investițiile și munca necesare pentru a beneficia de condiții decente.

Un român a început în urmă cu 10 luni să transforme o șură veche în locuință, după cum a scris pe Facebook, iar rezultatele sunt uimitoare.

"Totul va deveni realitate"

"După 10 luni de muncă, viața la țară a devenit un vis! Dintr-o fosta șură care conținea și o magazie și o bucătărie de vară, renovată a ieșit ce se vede în poze, mai avem puțin de muncă și totul va deveni realitate, mâncare sănătoasă, aer curat, apă bună! Dimineața să te trezești la ora 5 să te apuci de treabă și bând cafeaua în zumzetul păsărelelor este cel mai de preț lucru!", a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Ferestre mici, căldură mai multă iarna"

Membrii grupului l-au felicitat în comentarii, iar unii au avut diverse observații.

"Cinste vouă, oameni buni. Nu vă cunosc, dar vă felicit și vă doresc multă sănătate, spor la muncă și multe bucurii să aveți."

"După gustul meu, ferestrele sunt mult prea mici. Lumina naturală e foarte importantă. Dar fiecare face cum îi place."

"Poate s-au gândit... Ferestre mici căldură mai multă iarna."

"și la asta ne-am gândit, am geamuri mari la o camera și pe față și pe spate, una are 2 geamuri mici, ideal pentru dormitor și la bucătărie 3 geamuri 1 mai mare de 110 cu 50 și 2 de 60 cu 40, nouă ne plăcea cu geamurile așa cum era și am zis să păstrăm o parte din ea exact cum a fost", a răspuns proprietarul.

"Din cât am înțeles eu și din comentarii, căsuța recentă este doar de tranzit, până când reușesc să o pună la punct pe cealaltă mai mare."

"Așa este", a răspuns proprietarul.

"Nu credeam că se poate ajunge la un așa rezultat"

"În regie proprie? Noi ne chinuim de câteva luni bune să găsim mâna de lucru și este foarte, foarte greu."

"Demolări în regie proprie, în rest am avut 2 prieteni, unul a făcut tot interiorul singur (l-am mai ajutat și noi cum am putut), celălalt exteriorul, tot tencuit cu plasa de Buzău și pe exterior și pe interior", a menționat autorul postării.

"Nu credeam că se poate ajunge la un așa rezultat! Sunteți de admirat! Felicitări pentru tot, să vă bucurați de o viața tihnită și liniștită la țară!"

"Wow, câtă muncă ați depus să ajungeți la final, foarte greu dar și frumos, super."

"Mare curaj ați avut sincer va spun. eu am renovat cam 60% și nu am crezut că pot să duc până la sfârșit.dar ce văd că ați făcut v-a trebuit mult curaj."