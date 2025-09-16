Cum s-a schimbat viața unor tineri care au renunțat la garsoniera din Capitală pentru o casă dintr-un sat transilvănean. De la 20 de metri pătrați, la trei dormitoare și o curte de 2.000 de mp

După opt ani petrecuți în agitația Capitalei, Andreea și Emanuel Gurău au ales liniștea satului transilvănean Nou Român, la poalele Făgărașului. Cei doi tineri au cumpărat o casă din 1940, pe care o restaurează pas cu pas, și plănuiesc să dezvolte aici un punct gastronomic social și un circuit turistic, pentru a sprijini comunitatea și a valorifica frumusețea zonei.

„Eu am 32 de ani, iar soțul are 31. Noi suntem din Ialomița, Țăndărei și ne știm din liceu. Ulterior, eu am plecat la București pentru facultate, iar soțul meu m-a urmat. Ideea noastră s-a concretizat în urmă cu cinci ani, în pandemie. Am stat în București aproximativ opt ani, unde ne-am cumpărat o garsonieră. Pentru noi a fost ceea ce aveam nevoie la momentul respectiv, deși era destul de mică. Acum, am trecut de la 20 de metri pătrați la o curte de 2.000 de metri pătrați și este minunat”, a povestit Andreea pentru Turnul Sfatului.

Cea mai bună alegere

Cuceriți de frumusețea zonei și bucuroși de oportunitatea de a cumpăra o casă aici, cei doi și-au vândut garsoniera din București și au început un drum nou, despre care spun că a fost cea mai bună alegere.

„Ne-am lăsat job-urile din București și am găsit job-uri la o pensiune în zonă, unde aveam cazare asigurată. Garsoniera am vândut-o cu 30.000 de euro. Fiind în pandemie, mutarea nu a fost grea. Garsoniera era foarte micuță, iar din acest punct de vedere a fost foarte bine primită schimbarea.

A fost mai greu însă din punct de vedere al socializării, unii prieteni i-am păstrat, pe alții i-am pierdut. La țară este mai restrâns din acest punct de vedere. Este o liniște aparte, nu avem vecini foarte aproape de noi, cum se întâmplă de obicei în satele săsești și ne bucurăm de foarte mult spațiu. Eu lucrez de acasă, sunt expert în achiziții publice, iar soțul a rămas pe partea de construcții”, a mai detaliat aceasta.

Casa cumpărată de cei doi este din 1940 și are o suprafață utilizabilă de 200 de metri pătrați și o curte de 2.000. Renovarea ei a fost făcută de Emanuel, care lucrează în construcții. Are trei dormitoare decomandate, o baie și bucătărie.

„Avem beci pe toată suprafața casei, iar pe câteva trepte urcăm la parter, pe o verandă din care vedem munții Făgăraș și mașinile care urcă și coboară pe Transfăgărășan. Avem trei camere decomandate, ne-am făcut baia într-o fostă cămară, într-un dormitor mai mic am făcut bucătăria, iar la intrare vrem să fie livingul”, a detaliat aceasta.

Punct gastronomic local

În pline lucrări de restaurare, planurile celor doi tineri nu se opresc aici. Vor să pună bazele unui punct gastronomic local social, dar să și ajute la creșterea turismului din zonă.

„Am aplicat pentru fonduri europene. Ne dorim să construim un punct gastronomic social. Pe lângă șura pe care am luat-o împreună cu casa, am mai construit două anexe și vrem într-una din ele să facem punct gastronomic social. Asta înseamnă că 90% din profit nu merge în buzunarul nostru, ci către alte activități sociale, cum ar fi să oferim o masă caldă oamenilor, să facem proiecte umanitare. Vrem să apelăm la producătorii locali, totul să fie local.

În Săsăuș am cumpărat trei proprietăți și ne dorim pe viitor să facem un circuit turistic cu cazare, două proprietăți au și casă, iar o proprietate are doar terenul, poate ridicăm acolo o șură, dar toate aceste lucruri vor fi făcute în timp”, a concluzionat aceasta.

