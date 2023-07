Ghinionul unei tinere care a pus casa de marcat într-o geantă: "Încasările reale au fost de aproximativ 500 lei"

În timp ce unii comercianți evită câteodată folosirea casei de marcat, pe alții îi sperie situațiile în care ajung fără voia lor.

Este cazul unei tinere care s-a trezit din greșeală cu un bon pe care era tipărită o sumă foarte mare, fără să vândă produse corespunzător, după cum a scris pe Facebook.

"Ieri am participat la un târg și am folosit casă de marcat. Am pus-o în geantă la plecare, și pe drumul spre casă, tastele s-au apăsat și a rezultat un bon cu o suma foarte mare.

Încasările reale au fost de aproximativ 500 lei.

Există cineva care are experiență cu o astfel de situație și îmi poate explica cum s-a rezolvat", a întrebat aceasta pe Grupul antreprenorilor din România.

"Foarte speriați am devenit!"

În comentarii, tânăra a fost asigurată că sunt soluții să rezolve problema.

"Țin minte perfect momentul când am înregistrat casa de marcat mobilă și îmi explica domnul cum se folosește. Iar eu, învățată de antreprenoriat că din greșeli se învață cel mai bine și că negreșit voi/vom greși (ce joc fain de cuvinte), l-am întrebat ce se face când greșim (nu dacă). Domnul șocat, că nu se poate, nu e voie să greșești! Replică mai românească nu există. I-am spus că sunt convinsă că se va greși din prima zi, apoi mi-a zis să întreb contabila, că el nu știe. Long story short: proces-verbal de anulare bon."

Ads

"Foarte speriați am devenit!

Proces-verbal și gata, ar trebui sa gândim că noi susținem toate instituțiile și lor să le fie frică dacă ne închidem, nu nouă de ei, dacă ne verifică! Faceți un pv și depuneți împreună cu bonul, îți explică contabila."

"Bine de știut, exemplu bun și bine de învățat. Eu când plec de la un târg atunci primul meu lucru este să închid aparatul de marcat."

"Mi-a scos un bon cu o valoare de 6000 lei pentru o singură bere"

"Oho... ce amintire ...

În urmă cu 4 ani mi-a dat eroare programul și mi-a scos un bon cu o valoare de 6000 lei pentru o singură bere, dar ne-a ajutat contabila și am făcut un proces verbal și nu am avut probleme."

"Proces-verbal de anulare bon fiscal

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de ....................................la S.C. . ...................... S.R.L., ce are Cod Unic de Înregistrare ............................., declar pe propria răspundere că în dată de . . . . . . . . . . . . . am bătut greșit la casă de marcat bonul fiscal nr. . . . . . . . . în valoare de . . . . . . . . . . . Menționez că atașez bonul fiscal greșit acestui Proces verbal.

Semnătură Dată . . . . . . . . . . . . . . .".

Ads