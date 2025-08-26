Cum arată una dintre cele mai mici locuințe funcționale din lume: "Întotdeauna am fost fascinat de traiul minimalist." Cât a costat casa "cât un dulap" VIDEO

Ai putea construi o casă de dimensiunea unui dulap? Aceasta a fost întrebarea la care a vrut să răspundă Levi Kelly, expert și constructor de micro-case, atunci când s-a apucat să construiască, chiar în curtea sa din sudul statului Ohio, una dintre cele mai mici locuințe funcționale din lume — de doar 5,9 m lungime pe 1,2 m lățime.

"Întotdeauna am fost fascinat de traiul minimalist. Îmi place să văd cum oamenii devin creativi cu spațiile mici. În ultimii șase ani, am călătorit prin SUA documentând peste 300 de Airbnb-uri unice, de la case în copaci, la peșteri sau vile de lux.

Într-o zi, după ce am văzut pe cineva încercând să locuiască într-o casă de 2 m², m-am gândit: Eu pot construi ceva și mai mic … și mai bun", a scris acesta într-un articol publicat de cnbc.com.

Construcția unei micro-locuințe într-o lună

"Totul a început cu o platformă veche de remorcă, ruginită și cu probleme electrice, dar care era fundația perfectă pentru această provocare creativă.

Construcția a durat o lună. Din fericire, a plouat foarte puțin, iar soția mea m-a ajutat mult. În total am cheltuit aproximativ 4.600 €, mai puțin decât ar fi costat de obicei, deoarece aveam deja multe materiale. Cele mai multe cheltuieli au mers către lemn, izolație, sistem solar și instalația electrică.

Cea mai scumpă componentă a fost sistemul de baterii, care poate costa până la 2.600 €, dar am avut deja unul. Al doilea cel mai costisitor element a fost unitatea de aer condiționat și încălzire, pe care am cumpărat-o recondiționată cu 550 €. A fost o investiție importantă, dar a meritat, pentru că oferă casei un aer de lux.

Am montat feronerie tip „șopron” pentru lumină naturală și am proiectat structura suficient de înaltă pentru a putea sta în picioare. Exteriorul este placat cu lemn de cedru, vopsit negru și sigilat, oferind un aspect modern."

Mică, dar complet funcțională

Deși are doar 1,8 m², casa include:

un aparat de aer condiționat/încălzire compact,

un pat rabatabil în zona de mansardă (eu am 1,75 m și încap, dar peste 1,78 m devine strâmt),

o bancă de depozitare pentru baterie,

o toaletă portabilă și un sistem de duș exterior,

o mini-bucătărie cu frigider, chiuvetă cu robinet pliabil și blat din nuc.

Chiuveta se acoperă cu un tocător pentru a crea o suprafață de lucru uniformă. Nu e un spațiu pentru gătit mese elaborate, dar cu o plită electrică sau aragaz de camping se pot prepara mâncăruri simple.

Toate echipamentele — inclusiv frigiderul și dușul exterior — funcționează pe baza panourilor solare de pe acoperiș. Bateria se poate încărca și direct din priză, ceea ce este mai rapid decât încărcarea solară.

"Am dormit în ea în timpul unei furtuni de zăpadă … și a rezistat"

"Deși familia mea locuiește într-o casă de 230 m², am dormit de câteva ori în micro-casă, inclusiv în timpul unei furtuni de zăpadă. Am vrut să-i testez rezistența și a făcut față mai bine decât mă așteptam: am avut căldură, curent și chiar un foc afară.

Altă dată am campat cu fiul meu de 3 ani. El a dormit pe o saltea mică pe podea, sub patul meu suspendat. Am făcut bezele și am urmărit un film pe laptop. A fost strâmt, dar foarte confortabil și distractiv."

"Aș locui permanent în ea?"

"Probabil că nu. Dar cineva ar putea. Este extrem de mică, însă demonstrează că poți crea un spațiu locuibil cu suprafață aproape inexistentă, dacă ești creativ. Cu o mașină, aș putea s-o transport oriunde.

Pentru oricine vrea să-și construiască propria micro-casă, sfatul meu este să-și stabilească prioritățile. Eu am vrut să fac cea mai mică și mai funcțională casă posibilă. Dacă vrei mai mult confort decât minimalism, fă-o puțin mai mare — poate între 3 și 5 m². Câțiva centimetri în plus la lățime sau înălțime schimbă radical experiența."

Levi Kelly este expert și constructor de micro-case. Canalul său de YouTube este dedicat prezentării cazărilor unice pe termen scurt, de la case în copaci și containere transformate, la locuințe de lux.

