Ambiția unei femei care a devenit la 56 de ani proprietara unei locuințe: și-a construit singură o casă mică pe roți: "Nu aveam nicio experiență în construcții" VIDEO

Criza locuințelor și prețurile tot mai mari îi determină pe mulți să caute alternative creative. O femeie din Australia a găsit răspunsul într-o casă tiny construită chiar de ea – un proiect care i-a adus libertate, stabilitate și primul său „acasă”, după cum a relata într-un articol publicat de Business Insider.

"Nu aveam teren pe care să construiesc și nici posibilitatea să cumpăr unul"

"Nu m-am așteptat niciodată să trăiesc într-o casă tiny. Credeam că voi fi mereu chiriașă și am acceptat asta. Am considerat că acesta este prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru jobul visat ca scriitoare de călătorii. Eram stabilită în Sydney, dar timp de 25 de ani am trăit practic dintr-un rucsac, călătorind prin lume și scriind despre asta.

Apoi a venit criza locuințelor. Chiria mea a devenit din ce în ce mai inaccesibilă pentru venitul meu neregulat, ca freelancer. Aveam 48 de ani, eram singură și voiam să locuiesc singură, dar era imposibil să găsesc chiar și un studio pe care să-l pot plăti. Când m-am mutat în nordul statului New South Wales pentru chirii mai mici, am fost din nou scoasă din piață. Atunci am decis să îmi reduc stilul de viață și să trăiesc într-o casă tiny.

Casele tiny pe roți bifau toate criteriile mele. Aveam puțin peste 50 de ani și începusem să tânjesc după ceva ce credeam că va fi mereu inaccesibil: o casă proprie.

Ads

Știam exact ce fel de casă vreau: ceva mic și sustenabil, aproape ca o cabană. Am urmat un curs de Natural Building ca să învăț despre casele din baloți de paie și construcția cu materiale ieftine, reciclate.

Dar exista o problemă mare și persistentă: nu aveam teren pe care să construiesc și nici posibilitatea să cumpăr unul.

Apoi am aflat despre casele tiny pe roți, și acestea îmi bifau toate criteriile. Eram ieftine de construit și de locuit. Le puteai parca pe terenul altcuiva, plătind o taxă mică. Cel mai bine era că aceste case încurajau stilul de viață minimalist pe care îl iubisem în călătorii.

Îmi plăcea și că puteai să îți construiești singur casa tiny, pentru că erau mici și nu exista un cod strict de construcție pentru ele, cel puțin în Australia. Din păcate, nu aveam nicio experiență în construcții. Totuși, am decis să îmi construiesc propria casă tiny.

Apoi a venit COVID-19 și totul s-a schimbat. Imposibilitatea de a călători mi-a oferit o oportunitate."

Ads

"Lipsa mea de experiență a făcut ideea și mai atractivă"

"Deodată aveam mult timp liber și o indemnizație de sprijin acordată de stat, deoarece munca mea fusese afectată de închiderea granițelor. Construirea propriei case tiny a început să pară realizabilă. Lipsa mea de experiență a făcut ideea și mai atractivă. Scriam despre aventură de ani de zile.

Am făcut un atelier de construire a caselor tiny, am citit despre arhitectura spațiilor mici și am comandat o remorcă pentru casă. Am căutat ajutor pe parcurs și am recrutat câteva ajutoare, principalul fiind partenerul meu de atunci, Max. Fost om de știință și tâmplar talentat, Max avea toate uneltele necesare și, cel mai important, un loc unde să construim: aleea din dreptul casei lui.

Până în septembrie 2020, începusem lucrul la podea și cadrul de lemn. Apoi au urmat ferestrele, învelitoarea și acoperișul. Cel mai bun prieten al lui Max, un constructor pensionat, ne-a ajutat primele luni pentru a se asigura că totul era solid din punct de vedere structural. După aceea, Max și cu mine lucram șase, uneori șapte zile pe săptămână la amenajarea interioară.

Ads

Totul era intens fascinant, obositor și stresant, pentru că, pe măsură ce casa tiny prindea formă, relația noastră începea să se destrame. Nu a supraviețuit construcției, dar am reușit să lucrăm împreună. După opt luni, mica mea casă frumoasă era gata. În mai 2021, la 56 de ani, m-am mutat în casa mea tiny, prima mea locuință proprie.

Casa mea poate fi mobilă și mică — doar 7 metri lungime și 2,5 metri lățime — dar mi-a oferit un sentiment de siguranță și liniște pe care nu-l mai experimentasem niciodată. A fost o ușurare uriașă, ca și cum te-ai ancora într-un golf liniștit după o furtună nesfârșită.

Există încă incertitudine în acest stil de viață, pentru că reglementările pentru casele tiny nu au ținut pasul cu popularitatea lor, iar mulți dintre noi încă trebuie să închirieze terenuri pentru a-și parca casele. Totuși, viața în casă tiny mi-a schimbat complet viața. Incertitudinea nu se compară cu bucuriile simple de zi cu zi: să privesc păsările în timp ce iau micul dejun la blat, să scriu la birou cu vedere la copaci, să stau pe verandă în serile calde de vară și să privesc stelele înainte să adorm în patul meu de sus.

Ads

Viața în casa tiny a fost, de asemenea, extrem de eliberatoare.

După construcție, mi-am mutat casa de pe terenul lui Max pe proprietatea unui prieten, unde chiria săptămânală este mai mică de jumătate din media chiriilor pentru un apartament în zonă. Nu am datorii. Am timp pentru plimbări lungi cu prietenii și să fac voluntariat în grădina comunitară locală. Am mai mult timp să scriu, iar munca plătită nu-mi mai domină viața așa cum făcea înainte, când mereu încercam să fac față cheltuielilor.

Știu că casele tiny nu sunt pentru toată lumea, dar a mea este sanctuarul meu, perfect adaptat pentru mine și locul unde este parcată. Nu-mi pot imagina să locuiesc în altă parte", a scis aceasta în articolul publicat de Business Insider.

Ads