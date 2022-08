O veste tulburătoare, capabilă să schimbe viziunea noastră asupra lumii, este în plin curs: Casa Poporului din București ar fi total geometrizată în baza unui “Proiect misterios”. Descoperirea aparține cercetătorului Vasile Droj care demonstrează pas cu pas că întreaga metastructură este rezultatul traducerii în piatră a unor subtile raporturi matematico geometrice.

Se pare că surprinzătoarea viziune conceptuală a “Operei” n-ar fi atât rezultatul constructorilor cât mai ales inducția telepatică a unei Entități Superioare. Autorii, arhitecții epocii, nu amintesc nimic în acest sens iar dacă au știut ceva și nu au vorbit atunci ar fi cel mai mare secret bine tăinuit după cel al piramidelor. De altfel în detaliile Casei Poporului numită “Universalion” sunt codificați parametrii secreți ai Piramidei lui Keops.

RADIOGRAFIA DESCOPERIRII. Autorul descoperirii, Vasile Droj a fost încă de la început surprins de extraordinara simetrie a clădirii, în special fațada sa centrală care amintește de forma “Podiumului Olimpic simetric” rezervat echipelor. El a sesizat că toate părțile construcției sunt dispuse în proporții și raporturi armonice. Excesivă geometrizare a construcției lasă să se întrevadă interesul pentru matematică și geometrie care devine instrumentul de comunicare a unor lucruri excepționale. Așa, de pildă, în compoziția arhitectonică a clădirii ar fi incluse unele dintre cele șapte teoreme dispărute ale lui Pitagora, “Dreptunghiul Dinamic” zis și ”faraonic”, plus o pleiadă întreagă de ecuații geometrice care nu au fost abordate de nimeni până acum, de o complexitate tulburătoare, ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva sunt de altă origine decât cea umană.

Printre altele Casa Poporului - Universalionul este înscris întru-un unghi-triunghi de 104° ce este tocmai unghiului de valență al Apei H2O de 104°. Apa este baza vieții pe Pământ iar elementul său constitutiv Hidrogenul în variante Heliu, este 99% din compoziția Universului. Acest unghi al Apei este strâns corelat cu unghiul apicat și bazal al piramidei lui Cheops, 76° și, respectiv, 52°. Clădirea ar transpune în spațiu aceste virtuți matematico geometrice generând energie. ENERGIE = EN+ERG(ie) în care ERG vrea sa zică ORGanizare iar ORGANul ORGANizării este clădirea Universalionului subânțeleasă ca o centrală, sau un Reactor. Unele efecte al lui Tesla pot apărea.

Interesant și faptul ca întregul Complex arhitectonic inclusiv lungul bulevard reconstituie corpul uman: Bulevardul - Coloana vertebrală (Axis Mundi) cu chakrele adiacente, iar Casa Poporului - Capul, Creierul. Pentru similitudinea sa cu Versailles din Franța Complexul Bucureștean se poate numi “Universailles” iar Casa Poporului “Universalion”. Atributul comun este “Universalul”, elementul Universalității. Se pare, de asemenea, că Modelul marelui Edificiu din București a fost inspirat și de Palatul Potala din Lhasa , capitala Tibetului.

CONCLUZII. Descoperirea făcută de autor este fenomenală și fără precedent: în plină epocă modernă se demonstrează ca o construcție, cel mai mare Edificiu Administrativ al lumii, este în întregime geometrizat în formule și ecuații matematico geometrice, indiscutabile, ce fac să transpară adevăruri tulburătoare capabile să schimbe viziunea noastră despre lume. Universalionul este practic o “Aca-demie sub cer deschis” ce prin matematică și geometrie ne poate instrui și educa. Autoritățile competente și Primăria Bucureștilor ar face bine să pregătească terenul capabil să devină un loc de pelerinaj al cercetătorilor din întreaga lume. Inducția ar fi benefică și asupra Parlamentului României (politic), răsfrângându-se pozitiv asupra calității deciziilor parlamentarilor. M-aeiou-tica vocalelor geometrice ar geometriza (ordona) mintea utilizatorilor. Dacă tot se vorbește atât de mult despre aplicații “App” atunci cu atât mai bine să-și facă veacul și aceste aplicații universale.

In 1988, cu ocazia participarii la unui Congres Mondial de Antropologie din Yugoslavia, am ajuns in Italia, Roma, unde in prezent sunt editor, scriitor si cercetator transdisciplinar. In acest sens am creat o noua filosofie pentru nevoile secolului XXI numita "Universologia", o sinteza a vechii cunoasteri, impletita cu cea moderna. In 1990, la Bucuresti, aceasta a fost costituita ca Fundatia Universologia, iar in Italia ca Asociatia Cultural Spirituala "Universologia". Au urmat apoi o serie de publicatii si participari la congrese si conferinte nationale si internationale. Excesiva mea cercetare in cunoastere a dus la creatia a numeroase articole originale care sunt acum disponibile publicului larg.

