Gestul lui Traian Băsescu, considerat exemplu pentru ”șefii din companii naționale ori pensionarii speciali” de un politolog

Decizia fostului președinte Traian Băsescu de a solicita drept locuință de protocol un apartament și nu o casă este un exemplu care ar trebui urmat și de alții, consideră politologul Cristian Preda, miercuri, 20 august.

După ce ÎCCJ a stabilit în 2022 definitiv că Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă, CCR a considerat legea neconstituțională, astfel că fostul președinte urmează să primească din nou o locuință, ca toți foștii președinți ai României.

„Ca fost președinte, Traian Băsescu va primi nu o casă, ci un apartament. A fost dorința lui: „casa este mult prea mare””, a scris politologul Cristian Preda pe Facebook. Fost decan al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, politologul și-a început cariera politică mai întâi în funcția de consilier prezidențial al fostului președinte Emil Constantinescu, apoi a devenit consilier al lui Traian Băsescu, după ce acesta a câștigat alegerile prezidențiale din 2004.

Gestul fostului președinte ar trebui să fie un exemplu pentru pensionarii speciali și șefii companiilor naționale, spune Cristian Preda.

„Asta se numește decență. Poate o înțeleg și șefii din companii naționale ori pensionarii speciali...”, a mai spus politologul.

Cristian Preda a câștigat două mandate de europarlamentar în perioada 2009-2019, primul pe listele PDL, partid condus atunci de Băsescu, iar al doilea pe listele PMP, partid fondat de fostul președinte după plecarea din PDL.

„Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, pentru Digi24.

În iulie 2025, fostul lider al PDL și PMP, care și-a cerut înapoi beneficiile, a avut câștig de cauză. El trebuie să primească ceea ce a pierdut în ultimii trei ani. În acest context, Băsescu ar urma să primească de la Guvern o locuință de protocol într-un bloc din București, potrivit unor surse din sfera Guvernului Bolojan, potrivit Antena3. Decizia ar urma să fie luată joi, 21 august.

