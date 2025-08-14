Când va fi alocat imobilul de protocol pentru fostul președinte Traian Băsescu

După amânarea proiectului pentru alocarea unui imobil de protocol fostului președinte Traian Băsescu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a clarificat care este cel mai probabil termen joi, 14 august. Ea a declarat că, cel mai probabil, proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de Guvern, săptămâna viitoare, iar Băsescu se va putea muta în reședința în care a locuit și Mioara Roman.

Ioana Dogioiu a fost întrebată, joi, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului președinte Traian Băsescu și a răspuns: ”Săptămâna viitoare va fi cel mai probabil adoptat”.

Întrebată dacă se va opera vreo modificare, având în vedere că Traian Băsescu ar fi refuzat imobilul de pe strada Emil Zola, Dogioiu a afirmat: „Nu am informații nici despre vreun refuz, nici despre vreo schimbare față de documentul pe care l-ați văzut săptămâna trecută pe ordinea de zi”.

„Informația pe care o am este că intenția este de adoptare în ședința de Guvern de săptămâna viitoare”, a mai declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului, precizând că nu are informații despre vreo eventuală discuție între Ilie Bolojan și Traian Băsescu.

Fostul președinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat. Pe agenda ședinței de vinerea trecută a Guvernului se afla un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinației unui imobil de pe strada Emile Zola din locuință de protocol în reședință oficială, precum și modificarea unei hotărâri a Guvernului din 2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială.

„Proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”, au transmis reprezentanții Executivului, după ședință.

Solicitarea lui Traian Băsescu

Potrivit reprezentanților Guvernului, în aplicarea prevederilor legale, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) atribuirea unei locuințe, în calitate de fost șef de stat.

„Hotărârea Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 5 februarie 2015, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială” 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: „Art. 3 Se aprobă atribuirea destinației de reședință oficială a imobilului prevăzut la art. 2.” 3. La anexă titlul va avea următorul cuprins „Datele de identificare ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, având C.U.I. 2351555, care trece din domeniul privat în domeniul public al statului, cu destinația de reședință oficială””, mai scrie în proiectul de hotărâre.

În hotărârea 60/2015 se făcea referire la un imobil situat pe strada Gogol, nr.2, unde a locuit anterior Mioara Roman.

Conform Notei de fundamentare a proiectului de hotărâre ce s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri, este vorba despre modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, în sensul eliminării sintagmei „pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român” din cuprinsul acesteia, urmând ca imobilele sus-menționate să fie atribuite conform prevederilor legale.

„Este necesară eliminarea sintagmei „pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român” deoarece așa cum reiese din prevederile art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2002, cu modificările și completările ulterioare, reședințele oficiale se atribuie pentru o categorie mai extinsă de beneficiari, respectiv pentru Președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, prim-ministru, președintele Curții Constituționale, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele Curții de Conturi, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Academiei Române și nu doar pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român.

Astfel, că se impune eliminarea sintagmei „pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român” din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr.60/2015 astfel încât imobilul respectiv să poată fi utilizat ori de câte ori este nevoie pentru toți beneficiarii prevăzuți la art.2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2002, cu modificările și completările ulterioare”, scrie în document.

Fostul președinte Traian Băsescu își poate recupera privilegiile pierdute, după ce CCR a decis că legea privind retragerea beneficiilor foștilor șefi de stat, dacă au colaborat cu Securitatea, este neconstituțională. Băsescu a ridicat excepția de neconstituționalitate în procesul deschis împotriva SPP, prin care solicita suspendarea actului administrativ prin care i se cerea să elibereze imobilul din strada Gogol, de care beneficia în calitate de fost șef al statului.

