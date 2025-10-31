Statul român vrea să obțină 2 miliarde de euro pentru proiectul clădirii Casa Radio din București care a fost tergiversat ani de zile

Ministerul Finanţelor a iniţiat la 24 octombrie o cerere de arbitraj depusă la London Court of International Arbitration (LCIA) prin care solicită rezilierea contractului de parteneriat public-privat încheiat în 2006 cu Plaza Centers pentru proiectul Casa Radio şi revendică daune evaluate la circa 2 miliarde de euro, potrivit unui anunţ făcut public de dezvoltator pe 28 octombrie prin platforma RNS a Bursei din Londra.

Plaza Centers confirmă primirea notificării oficiale din partea statului român şi precizează în comunicarea transmisă investitorilor că solicitarea depusă la LCIA cuprinde, pe lângă rezilierea acordului, cererea „de returnare a tuturor activelor aferente proiectului către statul român”. Compania notează că suma invocată acum de autorităţi a crescut semnificativ faţă de valoarea menţionată anterior în procedurile preliminare: „Ministerul Finanţelor din România a depus o cerere la LCIA pentru rezilierea acordului de parteneriat public-privat şi pentru despăgubiri estimate la circa 2 miliarde de euro”, se arată în comunicatul Plaza Centers.

Proiectul Casa Radio, redenumit ulterior Dâmboviţa Center, a fost lansat în 2006 ca un parteneriat între stat şi Plaza Centers N.V., parte a grupului Elbit Imaging. La momentul semnării, statul român, prin Ministerul Dezvoltării Regionale de atunci, deţinea 15% din vehiculul de proiect, iar Plaza Centers controla 75%, restul fiind deţinut de o firmă românească. Planul viza transformarea clădirii şi terenului de pe Splaiul Independenţei într-un complex multifuncţional de peste 450.000 mp, cu centre comerciale, spaţii de birouri, hoteluri şi locuinţe, investiţia iniţial estimată fiind de aproximativ 1 miliard de euro.

De-a lungul anilor, realizarea investiţiei a fost însă împiedicată de o serie de dispute juridice şi de neînţelegeri privind drepturile de proprietate asupra terenului şi clădirii, iar proiectul a rămas blocat pe fondul schimbărilor legislative şi al litigiilor dintre părţi. Comunicarea Plaza Centers menţionează că sancţiunile şi penalităţile invocate de stat s-au majorat semnificativ în noua cerere oficială depusă la LCIA, de la circa 96 de milioane de euro anterior la suma indicată acum de circa 2 miliarde de euro.

Plaza Centers transmite că dosarul pe care statul l-a înaintat la LCIA este distinct de acţiunile prin care dezvoltatorul contestă anterior demersurile autorităţilor române legate de acelaşi proiect, semnalând astfel existenţa mai multor căi de dispută juridică deschise pe tema Casa Radio/Dâmboviţa Center. Ministerul Finanţelor şi reprezentanţii statului nu au fost citaţi în documentul transmis de companie; părţile implicate urmează a-şi urma procedurile prevăzute de regulile de arbitraj internaţional.

