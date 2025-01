Casa Regală a Marii Britanii a anunțat venirea pe lume a unei nepoate a Regelui Charles

Prințesa Beatrice este din nou mamă. Ea a adus pe lume cel de-al doilea copil al familiei, iar Casa Regală a Marii Britanii a anunțat venirea pe lume a prințesei într-o postare pe social media.

Pe 29 ianuarie, Palatul Buckingham a anunțat sosirea celui de-al doilea copil al Prințesei Beatrice și al soțului Edoardo Mapelli Mozzi, împărtășind o primă fotografie înduioșătoare a nou-născutului. Cuplul a ales numele Athena Elizabeth Rose, un omagiu adus regretatei bunici a lui Beatrice, Regina Elisabeta.

Bebelușul a sosit cu câteva săptămâni mai devreme, deoarece palatul a anunțat inițial o dată de naștere la începutul primăverii. Însă Beatrice a anunțat că micuța este bine și sănătoasă.

„Alteța Sa Regală Prințesa Beatrice și domnul Edoardo Mapelli Mozzi sunt încântați să anunțe sosirea în siguranță a fiicei lor, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, născută miercuri, 22 ianuarie, la 12:57 pm. Bebelușul s-a născut cântărind 4 kilograme”, se arată în comunicatul palatului pe rețeaua de socializare X.

🍼🎉 Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, born on Wednesday, 22nd January, at 12:57pm.

The baby was born weighing 4 pounds and 5 ounces.

