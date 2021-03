Reactia Casei Regale. Meghan Markle, anchetata de catre un cabinet de avocatura angajat de Palatul Buckingham

Palatul a anuntat ca acest cabinet urmeaza sa ancheteze in urma unor dezvaluiri in presa britanica, la inceputul lui martie, potrivit carora asistentii regali au depus o plangere impotriva lui Meghan Markle in 2018. Doi functionari de rang inalt au dezvaluit ca au fost intimidati de sotia printului Harry, iar un membru al personalului a acuzat-o de "umilire"."Angajamentul nostru de a examina circumstantele acuzatiilor unor fosti membri ai personalului ducelui si ducesei de Sussex se concretizeaza, insa nu vom face comentarii publice cu privire la acest subiect", a declarat luni pentru CNN un purtator de cuvant al Palatului Buckingham.Cuplul nu a comentat cu privire la aceasta ancheta, insa un purtator de cuvant al acestuia a respins aceste acuzatii de intimidare, pe care le-a catalogat drept "defaimatoare".Aceste investigatii intervin in contextul in care familia regala britanica se confrunta cu o criza majora, in urma unor declaratii zgomotoase ale printului Harry si Meghan Markle intr-un interviu acordat la 7 martie lui Oprah Winfrey.In acest interviu, cei doi s-au declara victime ale unor denigrari orchestrate de membri ai familiei Windsor, pe care o acuza de rasism. Unii membriai familiei regale britanice si-ar fi exprimat ingrijorarea fata de faptul ca copilul cuplului ar ava "pielea inchisa la culoare".