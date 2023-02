Unii români care visează să locuiască într-o casă la curte preferă să o ridice singuri, de la zero, în timp ce alții aleg construcțiile vechi, chiar dacă implică lucrări de recondiționare.

Este cazul unei femei care caută meseriași pentru consolidarea unei case vechi de 120 de ani, după cum a scris pe Facebook.

"Caut echipă/e de meseriași care știu și vor să lucreze la recondiționarea unei case în Brașov - Poiana Mărului, în vârf de deal. Caut oameni care să refacă unde este cazul piatra la fundație, lantetii de alun să îi bată înapoi unde este cazul și să facă zidărie cu argilă pe interior și zidărie cu var exterior.

Acoperiș de refactoring cu țiglă tip solzi în v 3 grinzi de sub dușumea de schimbat. Casa este uscată în acest moment în interior și nu mă interesează alte tipuri de lucrări în ciment", a scris aceasta pe grupul Constructori și meseriași în construcții.

Casa are 84 de mp, a mai precizat aceasta.

Ads

"În față acestei case este una de 50 de ani cu beci cu fier și beton. A căzut pe jumătate . Asta are 120 și e uscată. Doar citesc de 6 luni, pornind de la ce va scriu și tăi de pe lista arhitecți, constructori și specialiști. Dar eu încă sper că o să fac treaba bună! Știu că o să fie de trei ori mai greu, dar cresc trei copii.

Renovarea intentionez să o fac începând cu luna iunie. Nu modific structura camerelor. Voi adăuga o baie, dar va fi în exteriorul casei, pe spate, unde există o magazie care a protejat casa și pe care vreau să o păstrez. Caut altceva decât la apartament.

De la firme cu pretenții de new age am primit oferte, multe aberante. De dărâmat la fel, dar vreau și caut meseriași care știu să repare și să lucreze materialele și pe care să îi plătesc cinstit pentru munca lor. Nu sunt prințul Charles ai nici fundație nu am, ca să vă imaginați că o să plătesc cât pe o casă nouă", a adăugat autoarea postării.

Ads

"Pune mâna și dărâm-o"

"Ce să mai renovezi cocioaba asta? La următorul cutremur să zici mersi dacă mai scapi cu viață din ea. Mai vrei să o învelești și cu țiglă, să o îngreunezi mai mult! Pune mâna și dărâm-o și fă un lucru ca lumea."

"Ceva frumos să mențineți clădirea în original, puțini sunt ce readuc la viață o casă bătrânească, felicitări."

"Până nu aduceți pe cineva la fața locului să vădă exact despre ce e vorba nu veți putea obține un preț, toate detaliile se vor discuta la fața locului."

"Manoperă foarte scumpă, posibil similară cu cea necesară ridicării unei case noi de gabarit identic. Asta ca să vă dimensionati așteptările financiare."

"Meșterii pricepuți sunt rari"

"Meșterii pricepuți la ce căutați dvs sunt rari, iar orice lucru rar e și scump. Partea cu plătitul cinstit când e ceva rar e mai greuț. Orice construcție mai altfel (tradițională, de casă pasivă etc) unde oamenii pricepuți sunt rari costă mult, dar mult mai mult ca cei care știu chestiile basic. Am încercat să renovez o casă de 90 de ani în 2020, cât mai tradițional. La final am regretat că nu am ras-o jos și să fac ceva similar. La costuri am ajuns cam tot pe acolo, plus frustrările compromisurilor. A rezultat o casă frumoasă, dar nu aș mai repetă experiența."

Ads

"Atenție la neatenție! Totul este așa: Contract, termen, preț. Restul sunt povești. Am văzut deja câțiva prăduitori."

"Sunt mulți din păcate care nici măcar nu visează ce este o fundație pe piatră sau zidărie cu argilă și etc (dar ar lua lucrări)."

"Femeia vrea să refacă casa la fel cum era în urmă cu ceva timp, vrea o casă tradițională și voi veniți cu tot felul de aberații, dacă nu sunteți capabili să lucrați tradițional măcar nu încurcați oamenii, la noi în Maramureș găsești astfel de meseriași, doar că sunt foarte ocupați, ei lucrează în mod special în lemn și piatră, eu aș putea face, dar nu am timp decât peste un an jumate aproximativ, dar dacă găsești un bătrân care are habar și un tânăr cu putere de muncă și voință vei reuși să o refaci așa tradițional și cu bani mai puțini, dacă ai nevoie de sfaturi pot să ți le dau în privat."

"Felicitări pentru decizia luată, eu mă bucur când văd."

Ads

"Eu vă recomand să vă consultați c-un inginer constructor să se uite la ea cu atenție și să vă spună dacă se merită recondiționată sau nu, să nu investiți bani în ea degeaba, adică există riscul să investiți mai mulți bani decât să vă construiți una nouă la fel, din paiantă."

"Faceți o casă nouă"

"Sunt restaurator patrimoniu cultural. În privat va pot trimite și oferte de materiale, de la tencuiala din argilă până la glet pe baza de var. Că și disponibilitate după 1 mai. Am certificări și va garantez un lucru minunat. Se pot face casele cu intervenții minine dar nu putem discuta de așa zisul confort de apartament nou sau casă. Dacă nu modificați structura camerele trebuie regândite că și folosință."

"Cât va ajunge renovarea, faceți o casă nouă pe gustul dv."

"Să fim serioși în ziua de azi nu există NU SE POATE (am ținut un colț de casă veche suspendă până am remediat fundația sub ea, la această este jucărie) problema sunt MESERIAȘI DE lipit cu argilă toată lumea știe."

"Minim 50.000lei costă o asemenea lucrare."