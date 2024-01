Cum arată acum casa care a sfidat decizia meșterului chemat să o renoveze: "Ne-a zis să punem o bombă și s-o demolăm" FOTO

Cum arăta casa acum un an FOTO Facebook/ Mutat la țară- viața fără ceas

De multe ori este mai ușor pentru cei care își doresc o casă la curte să o construiască de la zero sau să cumpere una recent ridicată.

Unii se lasă convinși de prețul mai mic al clădirilor vechi, alții le adoră.

Este cazul unei femei care nu s-a lăsat intimidată de decizia tranșantă a meșterului chemat să renoveze casa. Meseriașul i-a recomandat să o dărâme, după cum a relatat proprietara pe Facebook.

"Acum un an, meșterul care a venit să ne tocmim pentru renovări ne-a zis să punem o bombă și s-o demolăm.

Cum să demolezi frumusețea asta care a stat mândra 50 de ani?", a scris aceasta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Meșterii nu știu decât rigips cu scafe și arcade și termopane"

Postarea a strâns aproape 9.000 de aprecieri și sute de comentarii. Unii o felicită pentru decizie și laudă casa, alții îi critică pe meseriași.

"Meșterii nu știu decât rigips cu scafe și arcade și termopane și trei gleturi și țînci și lavabilă, gresie și faianță. Dacă dispare Dedeman ul gen, 90% se fac taximetriști".

"Și cu toate astea durează 50% peste estimări, costă 100% peste estimări, rezultatele sunt sub așteptări, rămân diverse neterminate și la prima stricăciune nu ai cui să ceri garanție că firma meșterului a falimentat demult."

Un membru al grupului încearcă să nuanțeze puțin criticile.

"Unii meseriași, nu? Avem încă și destui meseriași, care își cunosc bine meseria, și nu-și bat joc de ea."

"De fapt este mai mult alegerea proprietarilor. Într-adevăr, ne-au sugerat să folosim diverse materiale moderne, pentru că se lucrează mai ușor cu ele, dar dacă am zis nu, s-au adaptat. De exemplu la fațada s-a folosit praf de marmură pentru a reface “stropii”. Foarte greu am găsit praful de marmură. Noroc că și meșterul încă mai știe cum se aplică stropii. Dar s-a insistat să placăm cu polistiren și s-o tencuim.", a precizat autoarea postării.

"Polistirenul pe case vechi e nenorocire"

"Polistirenul pe case vechi e nenorocire. Și pe cele noi, desigur. Nimeni nu are curajul să spună așa ceva! Polistirenul nu permite circulația vaporilor și casele vechi au materiale naturale, nisip, var, pământ, cărămidă. Apă rămâne în ziduri și măcina. Plus ciuperci și mucegaiuri, sistem propice pentru insecte și viețuitoare mici."

"Are aspect de conac! Nici nu știți ce rezistente sunt casele! Văd la mine în sat case vechi, dărăpănate, părăsite, care nu se dărâmă deși plouă în ele de ani de zile.

Casele sunt ca oamenii - au suflet."

"Căutați un meșter, nu stați de vorbă cu groparii"

"Doamne ferește cum să dărâmați casa, oameni buni, stați liniștiți, se pot face renovări cu un arhitect și diriginte de șantier, se poate consolida de la fundație și structura de rezistență, renovări exterioare precum o bună izolație cu vată bazaltică minerală, începând de 20 sau chiar 30 cm precum și renovări interioare și casă încă 100 de ani, nici vorba de așa ceva să o dărâmați, ce oameni pe pământul asta, ma mir cum îi mai ține dumnezeu, felicitări din partea mea și să o stăpâniți sănătoși".

"Ce bine că nu l-ați ascultat! Felicitări! Casa e superbă! Și mai stă în picioare 100 de ani!"

"Celentano din Las Fierbinți, arată exact tipul de meseriaș din zilele noastre"

"Nu mai blamați atâta meseriașii că și așa nu-i aveți. Dacă unul a dat o idee, fie ea și una care nu-ți place, ești liber să faci ce vrei pe banii tăi, că doar nu ți-o dărâmă forțat.

Eu am dat idei opțional și doamna căreia i-am renovat casa a optat pentru refacerea arhitecturii cu cea inițială și așa am făcut. Meseriașul e cel ce-ți face cum dorești, el îți prezintă starea casei și opțiunile de lucru și tu alegi varianta care îți convine."

"Casă noastră de la țară stătea să cadă. Acum după recondiționare este o mândrețe. Consider că toate casele vechi trebuiesc recondiționate nu demolate. Felicitări pentru rezultat! Acum toți fac vile dar casele frumoase cu specific zonal dispar."

"Celentano din Las Fierbinți, arată exact tipul de "meseriaș" din zilele noastre."

"Meșterii adevărați renovează, salvează și construiesc în respect pentru zidurile care mai rezistă, nu este meșter cine zice că mai bine se distruge, felicitări pentru renovare".

"Felicitări pentru modul frumos de restaurare pe care l-ați abordat. Atât cât se cuvenea!

Să va bucurați de timpul petrecut în interiorul ei, un interior care cu siguranță a scris o poveste înainte și pe care acum o continuați dvs!"

"Felicitări că v-ați urmat intuiția, este minunată, apreciez enorm combinația firească de nou și vechi, nu se exclud unul pe celălalt, ba chiar ne înfrumusețează viața și ne sporesc nivelul de trai. Sunt curioasă cât a costat renovarea și dacă îmi puteți spune mai exact ce lucrări ați efectuat".

"Eu locuiesc în casă din chirpici veche de 50 de ani, am recondiționat-o și am turnat centură la ea și am făcut și mansardă! Arată foarte bine la voi casa, nu demolați nimic! Schimbați expertul și mai cereți păreri! Cel mai ușor este a demola pentru constructori!"

"Eu execut în domeniul de Renovări și amenajări interioare! Este o frumusețe casa! Eu întotdeauna le-am recomandat clienților să nu renunțe la asemenea case vechi deoarece nu se vor dărâma nici după 2 cutremure ca cel din 1977!"