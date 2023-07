Cum arată casa veche de 150 de ani cumpărată de un român: "Noile ferestre vor fi din lemn stratificat cu geam termopan" FOTO

Mulți români visează să renunțe la viața la bloc pentru a trăi într-o casă. Unii preferă construcțiile noi, în timp ce alții sunt fascinați de cele vechi.

Un român a achiziționat recent o casă veche de 150 de ani și a început deja lucrările de consolidare, după cum a scris pe Facebook.

"Am cumpărat-o de 3 zile, a fost construită în 1872 de către familia Kresovan, este situată în Sarmizegetusa (județ Hunedoara) la 400 m de Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa - capitala Daciei romane. Am demarat deja lucrările de consolidare și reabilitare, intenționând să o readuc cât mai aproape de starea autentică", a scris proprietarul pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Scăpați de termopan"

În comentarii, acesta a fost felicitat pentru achiziție de membrii grupului, iar unii i-au dat sfaturi.

"Dacă vreți să conservați și să fie cât mai aproape de frumusețea inițială, nu puneți termopane sau puneți din acelea cu ramă maro. Altfel va arată ca o babă sulemenită."

Ads

"Am comandat noile ferestre care vor fi din lemn stratificat cu geam termopan, vom reproduce 1:1 pe cele vechi originale (ornamentul de pe axul vertical va fi refăcut cu ajutorul unui router CNC). Singurul lucru pe care îl mai am de făcut în privința ferestrelor e să aleg culoarea din paletarul RAL (probabil vineri)", a precizat autorul postării.

"Pobabil că voi face zilele următoare o pagină dedicată casei pe Facebook, un fel de jurnal de lucrări, cu poze, documentații și chiar discuții tehnice", a completat acesta.

"Super...doar scăpați de termopan. Am impresia că lemnul respiră, aduce și căldură în casă și e mult mai plăcut vederii...părerea mea."

"Mie îmi pare rău că mi-am schimbat geamurile de lemn și am pus de termopan. Este adevărat că s-a redus mult zgomotul, dar au început să-mi mucegăiască pereții."

Ads

"Stare autentică cu termopane? Urât!"

"O bijuterie veche"

"Azi e o săptămână de când am încheiat actele. În poze se vede casă așa cum am achiziționat-o, vă dați seama că nu am pus eu tâmplăria aceea de PVC. Din fericire pe terasă din spate au rămas 3 geamuri vechi, după care am putut să comand altele pentru a le înlocui pe cele din PVC."

"Verificați dacă este "zona protejată", "zona de protecție a unui monument" sau chiar "monument" clădirea, caz în care trebuie proiect zdravăn plus autorizație.

Înainte să va apucați de consolidare, faceți o expertiză că să știți excat ce e de făcut, și lucrați, din nou, cu proiect și autorizație.

E păcat fie să stricați casă cu doreii din sat, fie să ajungeți să dați mai mult decât trebuie pe lucrări (din stilul "să băgăm fier și beton că doar nu punem de la noi")."

Ads

"O bijuterie veche trebuie doar șlefuită .... mă bucur pentru alegerea făcuta cu siguranță va străluci la adevărata valoare succes să va bucurați de ea."

"Zona este superbă! Iar casă sunt sigură că va arăta minunat la final! Multă sănătate și spor în toate!"

"Satul românesc merită să fie readus la viața!"

"Sper că veți cere măcar păreri și de la profesioniști. Nu va repeziți la execuție înainte de a înțelege ce i de făcut, altfel veți regreta."

"Aveți o bijuterie. Sper din suflet să fiți genul care conservă valoarea și ignoră trendurile. Succes la renovare și restaurare. Pentru uși și ferestre, aveți în Arad, Cluj și Brașov oameni pricepuți la asta."

Ads