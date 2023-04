Dilema unui român care a cumpărat o casă veche: "Mai merită renovată sau e mai simplu să o dărâm?"

Mulți români au cumpărat proprietăți la țară în ultimii ani. Unii au ridicat case de la zero, în timp ce alții le-au cumpărat gata construite.

Clădirile vechi implică investiții foarte mari care în unele situații sunt păguboase.

Un român care a cumpărat o astfel de casă trebuie să decidă dacă ar mai bine să o demoleze sau să investească pentru recondiționare și a cerut sfaturi pe Facebook.

"Am cumpărat un teren la țară și are și o căsuță veche, cea din imagine, are și un beci din pământ, nefinisat dedesubt. Fundația e din piatră de rău, acoperișul din tablă.

Mai merită renovată sau e mai simplu să o dărâm și să reconstruiesc?

Aștept părerile voastre", a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Construcțiile acestea sunt foarte rezistente"

În comentarii, unii dintre membrii grupului îl îndeamnă să nu dărâme casa, în timp ce alții cred că investiția nu se justifică.

"Nu mă pricep, dar pot să va spun că la mine la țară este o casă asemănătoare cu cea din poză care rezistă de foarte mulți ani. Eu o știu de 30 de ani și este la fel, nu s-a degradat, deși pereții nu sunt tencuiți, la fel ca a dvs. Construcțiile acestea, din pământ, sunt foarte rezistente. Plus că sunt și mai călduroase. Dacă are fundație bună, înaltă, este foarte bună."

"Și răcoroase vara! Și noi avem una! Am transformat-o în căsuța de vară. O minune!"

"Daaa, și casa mea este tot din pământ. Jumătate din cârpici și jumătate din cranțuri (așa se numește în Oltenia) și vara nu sufăr deloc de cald."

"Dacă aveți teren mai mult, puteți să faceți o altă casă, dar fără să o demolați pe aceasta. Mă gândesc că v-ar prinde bine un adăpost, apoi mai vedeți."

"Nu merită consolidarea/ renovarea. În timp vă va duce poate la cheltuieli mai mari decât dacă faceți de la zero. Nu pare foarte mare. În niciun caz nu este cum scrie cineva mai sus, 10.000 euro o baie. Doamne ferește! Cu 10000 o faceți pe toată la dimensiunea aceea. Dacă aveți și ceva ajutoare, ce e drept. Cât despre mobilat și alte detalii, acestea trebuiesc luate în calcul indiferent de decizie.

Dar dacă prin renovare/ consolidare considerați ceva finisaj exterior, câteva cuie bătute și detalii de genul, cât să arate cât de cât, evident asta e varianta cea mai ieftină."

"Ce să renovezi?"

"O construcție din lemne putred și țărână armată cu paie și crengi peste o groapă în pământ. Clădirea pare înclinată și puternic degradată de timp. Ce să renovezi? Ce să păstrezi și ce să elimini?

Bineînțeles că atunci când fondurile bănești sunt îndestulătoare, orice arhitect ar socoti această renovare o mină de aur pentru bugetul personal. Dacă acest lăcaș are o importanță istorică sau sentimentală, merită să investești banii pe 3 case ca să o aduci la starea inițială."

"Depinde de ce vă doriți! De stat permanent sau ocazional! Permanent, opinia mea, construiți alta, nouă, în stil tradițional, dacă vreți, și asta să rămână ca anexă! Pentru un grătar, ocazional, cu puțină muncă voluntară și fără mari investiții, o lăsați așa!"

"Ne întâlnim cu roboții pe drum și noi stăm în case lipite cu bălegar"

"Construiți nouă. Casele vechi au și ele un termen anumit. Arhitectura, tehnologia materialelelor de construcție nu stau pe loc. De ce la țară trebuie să se mențină arhitectura de sute de ani în urmă. Este bine când într-adevăr casă este frumos construită. Aici nu văd nimic deosebit să se păstreze."

"Doamnă dragă, imediat ne întâlnim cu roboții pe drum și noi stăm în case lipite cu bălegar. Trebuie gândit și ce renovezi".

"Casele din lut sunt ecologice, răcoroase vara și invers. Fără termopane și beton vom trăi sănătoși. Dacă se poate recondiționa este ok!"

"Sincer așa am cumpărat și noi, dar acum ne pare rău că nu am dărâmat și să facem din nou! Trebuie să vă gândiți bine, să consultați un specialist."

"O casă numai bună de păstrat"

"Nu dărâmați, este păcat. Azi să dărâmi trebuie autorizație care se plătește, a face una nouă la prețurile de acum e greu. Țînând cont de fundația pe care o aveți se poate reface, meseriași să găsiți."

"Pare o casă numai bună de păstrat. Depinde și ce vă doriți și de ce bani dispuneți. Doar să construiești o baie costă 10.000 euro."

"Mie îmi place mult casa, dar și mai mult locul amplasării ei! Depinde ce vrei să faci cu această casă și cât de mult îți dorești să ai la ea. Eu aș păstra-o așa cum este, consolidată, amenajată decent, nimic mai mult. Bineînțeles că și aceasta implică costuri, dar în final va fi acolo un colț de rai!"

"Această casă este o valoare"

"Nu știu dacă conștientizați că această casă este o valoare. În primul rând datorită vârstei și în al doilea datorită materialelor cu care este construită. Eu personal aș restaura casa. O astfel de construcție, în zilele noastre este numită “eco”, pereți care respiră și construiți din materiale naturale. Vă sugerez să o luați invers, cereți o cotație de preț pentru o casă eco și de acolo veți afla ce aveți dumneavoastră, la care se mai adaugă și vârsta ei."

"Dacă fundația e din piatră, acoperișul din tablă, ridici acoperișul "în posteuci", renovezi pereții (recomand cofraje de polistiren expandat), tavanul îl termoizolezi cu vată minerală și vei avea o casă veche (modernă)."

Unii dintre cei care au renovat case vechi regretă acum decizia.

"Construiește alta, eu am reabilitat o casă de la țară și m-a costat enorm."

"Așa am făcut și noi acum trei ani jumate. Am cumpărat casă de lemn, cu teren, a fost rezonabil. În loc să construim alta, nouă, ne-a pus Aghiuță să o renovăm. Am construit lipit de ea o bucătărie, o mansardă. În final a costat de două ori mai mult decât dacă o făceam de la început. Asta e, să ne fie de învățătură!"

"Verificați structura de rezistență"

"Renovările vă duc mai mult, decât una începută de la zero. Acum depinde și de buget, de priorități."

"Verificați structura de rezistență, stâlpii, tocurile ușilor și ferestrelor și plafonul. Dacă sunt în regulă, ocupați-vă de pereții exteriori, în primul rând, prin placare și izolare termică, apoi de restul."

"Eu am ales renovarea, pereții erau din chirpici pe temelie din piatră. Renovarea a început de la săpături în pământ de 50 cm, izolație cu polistiren vreo 15 cm, consolidarea temeliei, încălzirea în pardoseală. Momentan un perete are 50 cm grosime, fără izolație, vedem la urmă la cât ajunge."

"Categoric dărâmată și păstrați ce este refolosibil din materiale pentru construcție. Fundația unei case trebuie să fie stabilă/ sigură, concepute pe noile normale HSE. De fapt asta și costă mult la o casă, fundația, pilonii și armătura, pereții sunt floare la ureche."

"Idei și muncă e nevoie acolo, căci bani la oricare e nevoie, nouă sau veche. Dacă ai idei și dintr-un grajd faci casă. Nu arată. Eu am două asemănătoare, dar în oricare dorm este mult mai bine și odihnitor ca în cea modernă. Au peste 100 de ani și respectiv 90. Bătrânii nu aveau nimic studii de specialiști în construcții, dar au crescut generații în asemenea case. Sfatul meu: Eviți magazinele și specialiștii!".

