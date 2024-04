Transformarea uluitoare a unei case vechi de 100 de ani, după ce a fost strămutată la poalele Munților Făgăraș: "Ne bucurăm de avantajele tehnologiei din 2024" FOTO

Unii dintre cei care își doresc o casă la țară preferă să o construiască de la zero, pentru a se asigura că lucrările și materialele de construcție folosite sunt de calitate, iar construcția corespunde nevoilor familiei.

Alții adoră casele vechi și fac eforturi deosebite pentru a le recondiționa.

Este cazul relatat de o româncă în mediul online, după ce a strămutat și a reconstruit o casă care are 100 de ani.

"Terenul ales are o priveliște fermecătoare"

Casa a fost așezată într=o zonă de vis, la poalele Munților Făgăraș, a precizat femeia.

"Dintotdeauna mi-am dorit o casă veche cu prispă, pe care să stau în liniște, să îmi savurez cafeaua, fie că plouă sau ninge.

Acest vis al meu a prins contur, am cumpărat o casă veche de 100 ani, pe care am strămutat-o, am reconstruit-o într-o zona superbă, la Poalele Munților Făgăraș, procesul fiind unul destul de anevoios însă într-un final a meritat tot efortul.

Terenul ales are o priveliște fermecătoare, însă din păcate nu aveam apă și nici sursă de căldură, prin urmare am fost nevoiți să forăm puț și am ales pompă de căldură apă -apă pentru încălzire."

"Am ales să îmbinăm vechiul cu modernul"

Construcția veche a primit dotări și tehnologii moderne, încălzirea făcându-se prin pardoseală, de exemplu.

"Noi am ales să îmbinăm vechiul cu modernul, să ne bucurăm de avantajele tehnologiei din 2024, așadar încălzirea este prin pardoseală și confortul este extraordinar.

Din dorința de a vrea mai mult Spațiu, am ales să construim un demisol în care avem bucătăria, livingul, o baie și camera tehnică.

Casa originală avea 2 camere, cărora le-am anexat 2 băi iar în mansardă am mai construit 3 camere cu 2 băi.

Suntem în plin proces de amenajare curte care sperăm că în 2 săptămâni să fie gata.

Las câteva poze pentru inspirație!", a scris aceasta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

Postarea a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii în care fie sunt adresate întrebări legate de detaliile reconstrucției, fie proprietarii sunt felicitați pentru reușită.

"Ce desenează natură în față geamurilor mi se pare magie"

Unii dintre cei care au comentat au subliniat și frumusețea zonei în care este amplasată acum casa.

În comentarii, autoarea postării a făcut precizări legate de prețul de achiziție.

"Am cumpărat acum 4 ani, 5.600 de euro, însă s-a scumpit mult de atunci. Cu tot cu strămutat, dezasamblat cam 40.000 ron".

"E superbă, felicitări! De unde ați cumpărat geamurile și ușile?"

"Le-am făcut la un meșter în Mureș".

"Foarte plăcută textura pereților și interesantă soluția de chituire între buștenii din pereți. Ce material ați folosit? Lut sau un mortar pe baza de ciment alb? "

"Este un adeziv alb pentru lemn, se găsește în magazine de bricolaj", a precizat autoarea postării.

"Totul este frumos și cu bun gust! Dar ce desenează natură în față geamurilor mi se pare magie....peisaje, lumini și sclipiri ce pot hrăni sufletul în fiecare zi! Să vă bucurați fericiți și sănătoși de raiul vostru!!! "

"Felicitări! Muncă de Titani a fost acolo! Acum arată de vis! Să stăpâniți sănătoși și să vă bucurați cu plăcere de ceea ce ați realizat așa de frumos, util și modern într o atmosfera și ambianța rustică! Superb! Și mă bucur că mai sunt români care încă gândesc cu sufletul! Toate cele bune va doresc! Spor și prosperitate! "

"Una din cele mai frumoase case pe care le-am văzut"

"Ceva de vis.....ați făcut. Să vă bucurați mereu, aveți o minune țărănească, cu confort actual".

"Superb! Una din cele mai frumoase case pe care le-am văzut, iar zona este de excepție."

"De la o dorință, la un vis devenit realitate. De la o casă din lemn vechi maramureșeană, la o casă superbă, primitoare și modernă. Felicitări! La Poale de Munte".

"Nu am văzut casă mai frumoasă și cu atât bun gust,chiar îmi place tot la ea,și mie mi-ar plăcea una să și zona este de vis,of Doamne de ar putea toți oamenii să aibă parte!Să aveți sănătate să va bucurați de ea!"