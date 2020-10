Vrei sa traiesti intr-un mediu sanatos? Apeleaza la servicii profesionale de curatenie si dezinfectie!

Afla despre cea mai eficienta metoda de combatere a germenilor - dezinfectia prin nebulizare

Intotdeauna va exista un risc de infectare din cauza bacteriilor si a virusurilor insa din fericire exista solutii eficiente de combatere a acestor germeni. Pentru prevenirea aparitiei si a inmultirii acestora este vital sa apelezi la o firma specializata in combaterea acestor microorganisme patogene.Deocamdata nu exista vaccin pentru noul coronavirus, dar exista solutii si metode eficiente de a-l face disparut de pe suprafete si din aer. Solutiile acestea noi sunt folosite de firmele de dezinfectie pentru a neutraliza un spectru larg de patogeni. Eficienta si siguranta lor a fost testata si demonstrata astfel incat folosirea acestora este sprijinita de agentiile europene de profil si de Ministerul Sanatatii. In prezent institutiile, companiile si chiar persoanele fizice apeleaza la servicii profesionale de dezinfectie prin nebulizare. Dezinfectia prin nebulizare reprezinta o metoda moderna si eficienta de indepartare a germenilor din aer si de pe suprafete. Se realizeaza cu un aparat special, nebulizatorul 3D, care emite prin niste conducte o ceata rece si fina, ce se propaga lent in incapere. Datorita acestui dispozitiv ultrasonic, substanta este pulverizata in incapere sub forma de particule de pana la 5 microni diametru, care plutesc mult timp in aer si reusesc sa ajunga chiar si in zonele greu accesibile.Utilizand aceasta metoda revolutionara se reuseste indepartarea eficienta a tuturor germenilor din aer si de pe suprafete. Dispozitivul este operat de catre tehnicieni atent instruiti si echipati corespunzator pentru realizarea acestui demers. Particulele emise nu sunt daunatoare pentru oameni si animalele de companie, iar spatiul sterilizat poate fi accesat dupa doar o ora de la tratament. Toate substantele folosite in sterilizare sunt omologate si respecta normele europene in ceea ce priveste siguranta. Acesta procedura si-a demonstrat eficienta si impotriva noului coronavirus.Aparatul se preteaza foarte bine incaperilor de dimenisuni medii si mari, inclusiv sali. Pentru a dezinfecta incaperile de dimenisuni mai mici se foloseste un nebulizator portabil, care emite particule de 7 microni pana la o distanta de 7 metri. Acest aparat poate igieniza spatii precum lifturile, toaletele, debaralele, sau cabinetele medicale. Tehnologia folosita de aceste aparate se numeste ULV (Ultra Low Volume), si consta intr-un abur rece emis in continuu, care persista multa vreme in aer. In functie de spatiul ce trebuie dezinfectat, se pot folosi unul sau ambele dispozitive pentru a garanta un rezultat eficient.Serviciile de dezinfectie oferite de o firma specializata se adreseaza oricarei persoane, firme sau institutii ce doresc sa previna si sa combata aparitia si inmultirea germenilor si bolilor produse de acestia. Datorita capacitatii dezvoltate de interventie si modalitatii revolutionare de dezinfectie, aceasta solutie se preteaza la toate incintele, oricare ar fi marimea acestora. Cele doua avantaje majore sunt eficienta neutralizarii unui numar mare de germeni, testata inclusiv si pe noul coronavirus si modalitatea eficienta de propagare a particulelor emise de aparatul nebulizator 3D. In cel mult o ora operatorii pot dezinfecta o incapere, indiferent de dimensiunile acesteia. Particulele in suspensie au proprietatea de a patrunde si dezinfecta zone inaccesibile sau foarte greu de igienizat.Iata un rezumat al tuturor beneficiilor acestui sistem de igienizare si dezinfectie:* Mod lent de propagare al particulelor. Raspandire in toate spatiile unei incaperi* Se preteaza la orice tip si dimenisune de incinta* Eficienta dovedita asupra noului coronavirus si multor tipuri de germeni* Solutii ce nu dauneaza omului sau animalelor de companie* Dezinfectare rapida. Incaperea se poate accesa la finalizarea tratamentuluiDin aceste motive, apelarea la o firma de dezinfectie profesionala reprezinta cea mai buna solutie pentru orice tip de client. Rezultatele sunt rapide, iar eficienta este dovedita in scurt timp. Inainte de dezinfectare operatorii vor masura nivelul de germeni din incapere cu ajutorul unui aparat special, numit luminometru. Pe baza rezultatelor acestuia isi vor concentra atentia pe zonele cu risc crescut de infectare. Dupa realizarea dezinfectiei, se va masura din nou nivelul de germeni pentru a vedea eficacitatea operatiunii. Daca se constata ca mai exista focare, se poate repeta nebulizarea.O firma de dezinfectie detine toate cunostintele si dotarile pentru a realiza o igienizare eficienta. De aceea, poti conta pe serviciile Clean Medical SRL pentru o dezinfectie completa, facuta ca la carte. Acestia destin un portofoliu impresionant de companii si institutii publice care au apelat la serviciile lor. Se ofera si consultanta, iar operatorii se vor deplasa la locul ce trebuie sterilizat pentru a evalua situatia si a masura nivelul de germeni care exista in aer si pe suprafete.* Pregatirea si curatarea spatiului pentru dezinfectare* Masurarea nivelului de germeni cu luminometrul* Dezinfectarea incaperilor utilizand tehnica nebulizarii* Masurarea nivelului de germeni dupa dezinfectare* Intocmirea certificatului de igienizareOperatorii au pregatire temeinica atat in plan operational, in a opera dispozitivele si a prepara substantele, cat si in plan biologic, avand cunostinte solide despre microorganisme si cum se inmultesc acestea. Firma urmeaza cu strictete normele de utilizare a echipamentului de protectie si al biocidelor folosite. Substanta folosita are avizul Ministerului Sanatatii si al European Chemicals Agency, respectand toate normele in vigoare in ceea ce priveste siguranta.Unele companii aleg ca angajatii sa lucreze de la birou. Protectia si sanatatea acestora trebuie sa le fie asigurata, astfel este de recomandat sa apelezi la o firma de servicii curatenie birouri . Clean Solution este o firma cu experienta, ai carei echipa de profesionisti se poate adapta oricarui spatiu si iti poate oferi o gama variata de servicii de curatenie birou pentru toate suprafetele si incintele.Lasa astfel curatenia si dezinfectia in grija unor profesionisti!