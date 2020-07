Cum sa avem grija de gradina?

Daca v-ati propus sa amenajati o gradina, va informez de la inceput ca trebuie sa va inarmati cu rabdare si aveti destul de munca. Cu toate acestea, satisfactia cand va relaxati intr-o gradina frumoasa sau cand vin prietenii la un gratar si va apreciaza munca, este de nepretuit.Orice gradina frumoasa trebuie sa aiba flori. Acestea trebuie plantante intr-un anumit mod si udate/intretinute periodic. Nu pot sa va recomand neaparat anumite tipuri de flori deoarece fiecare are preferinte/gusturi diferite.Gazonul este o alta parte componenta foarte importanta in amenajarea unei gradini. Puteti alege atat gazon natural, cat si sintetic. Daca ma intrebati pe mine, m-as orienta catre gazonul natural. Acesta trebuie udat si tuns periodic. Sunt o multime de unelte pe care le puteti folosi: motocoase, trimmere, roboti pentru taiat iarba sau masini de tuns gazonul. Din punctul meu de vedere, in ciuda pretului mai mare, robotii de taiat gazonul sunt cea mai buna optiune. Mobilierul de gradina nu trebuie ignorat. Indiferent ca vorbim despre mese, scaune, banci sau alte piese asemanatoare, acesta trebuie sa fie practic si sa se potriveasca cu restul mediului inconjurator.Aceste piese de mobilier trebuie intretinute cu atentie si aplicate tratamente speciale, in functie de materialele din care sunt facute. Va recomand sa le pastrati curate si sa le spalati/igienizate de fiecare data cand aveti ocazia.Nu uitati ca gradina poate deveni "micul dumneavoastra colt de rai". Posibilitatile de amenajare sunt aproape nelimitate si totul tine de preferinte, de bugetul pe care-l aveti si de creativitate. Puteti sa faceti alei, sa construiti diverse obiecte, sa amenajati spatii speciale. Bineinteles, exista firme specializate in amenajarea spatiilor exterioare si puteti apela la ei daca nu dispuneti de timp sau nu aveti idei.Indiferent de alegerile facute, este foarte important sa intretineti gradina si sa aveti grija de ea. O gradina frumoasa demonstreaza ca acolo locuieste un om gospodar, un om cu un simt estetic dezvoltat si un om care iubeste frumosul. Cand aveti timp liber si starea va permite, udati plantele, maturati curtea, plantati flori, tundeti gazonul, spalati aleile/mobilierul de gradina, curatati gratarul etc.In concluzie, gradina este unul dintre cele mai frumoase si accesibile locuri unde ne putem relaxa. Este important sa o amenajati dupa bunul plac si sa o intretineti corespunzator pentru a va putea bucura de "micul dumneavoastra colt de RAI".