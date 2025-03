Aviatiei Park, un nou proiect rezidential situat in Nordul Capitalei, dezvoltat de Forte Partners

Cele mai indraznete idei si vise prind viata mai intai in proiecte de arhitectura inovative ce sunt ulterior transpuse in realitate si devin cladiri si imobile rezidentiale in care iti doresti din toata inima sa locuiesti.

De aceea, te invitam sa vezi transpunerea cuvintelor in realitate in proiectul rezidential Aviatiei Park, dezvoltat de Forte Partners si proiectat de Biroul de Arhitectura ADNBA.

Creativ, contemporan, util

Diferenta dintre un proiect rezidential de succes si unul care te face sa spui WOW, consta in atentia oferita celor mai mici detalii, iar premiul castigat la sectiunea "Locuinte" la Anuala de Arhitectura Bucuresti, demonstreaza abilitatea dezvoltatorului Forte Partners, precum si a echipei de proiectare ADNBA de a livra calitate in arhitectura si executie.

Proiectul Aviatiei Park va dispune de 352 de apartamente (cu diferite compartimentari: tip studio, 2 camere, 3 camere, 4 camere si duplexuri cu 3 camere si 4 camere) situate intr-o locatie extrem de ravnita din Bucuresti - cartierul Aviatiei.

Amplasat intr-o zona excelenta si in continua dezvoltare, Aviatiei Park este o alternativa ideala pentru tinerii dinamici care isi doresc sa locuiasca aproape de locul de munca si care-si doresc sa castige timp pretios.

Aviatiei Park este situat pe Strada Capitan Alexandru Serbanescu, nr.58, in zona de Nord a Bucurestiului, la doar 8 minute distanta de Parcul Herastrau si aproape de centrele de business din zona (Green Court Bucharest, Sky Tower, Floreasca Business Park, Bucharest One).

Ads

Zonele comerciale situate chiar la intrarea in complex, fac reintoarcerea acasa o placere. Lidl si Mega Image sunt la 1 minut de mers de apartamentul tau si este putin probabil sa nu gasesti aici tot ce ai nevoie.

Centrele de cumparaturi sunt si ele la cateva minute distanta cu masina - Promenada Mall este la 5 minute, iar Baneasa Shopping City la 7 minute.

Chiar daca nu ai masina personala, poti ajunge usor oriunde doresti. Din Aviatiei Park ai acces facil catre mijloacele de transport in comun, precum statia de metrou Aurel Vlaicu, tramvaiul 5 sau autobuzele 135 si 301.

Design deosebit si compartimentari inteligente

Arhitectura si designul deosebit al spatiilor au asigurat succesul si primelor doua proiecte Londra 27 si Calderon 80 (concepute in stil boutique), dezvoltate de echipa Forte Partners.

Cel mai nou proiect dezvoltat in aceeasi formula de succes, Aviatiei Park, imbina eleganta arhitecturii cu masura optima a spatiului si al compartimentarilor.

Ads

Apartamentele noi de vanzare din proiectul Aviatiei Park fiind concepute astfel incat fiecare client sa isi poata personaliza spatiul dupa propria viziune.

Proiectul Aviatiei Park se va dezvolta in doua etape, fiecare etapa fiind formata din doua corpuri de cladire.

Prima etapa consta in 176 de apartamente, cu termen de finalizare ianuarie 2019, iar la finalul lui 2019, cand este prevazuta a fi finalizata si cea de-a doua etapa, Aviatiei Park va fi un complex rezidential de apartamente noi cu circuit inchis, cu imobile unite prin alei de circulatie, piatete si spatii verzi.

Aviatiei Park reprezinta un echilibru intre necesitatile unui complex rezidential si viata contemporana, prin intelegerea evolutiei oraselor si legaturilor cu oamenii, cu cartierele si povestile din spatele imobilelor.

Ads

Experienta si calitatea vietii sunt aspecte importante respectate de catre dezvoltator in cadrul acestui proiect. Din cei 15.000 de mp de teren, doar 3.700 mp vor fi ocupati cu amprenta celor patru cladiri. Restul de 11.000 mp sunt dedicati vegetatiei si aleilor pietonale ce fac legaturile intre cladirile din complex.

Aviatiei Park se inscrie astfel in tendintele arhitecturale la nivel mondial ce pun accent pe imbinarea intre natura, vegetatie, parcuri, si integrarea lor in proiectele rezidentiale contemporane.

In plus, proiectul se afla la doar 8 minute de mers pe jos de Parcul Herastrau!

Posibilitatile de a face miscare in aer liber sunt imediate si multiple. Pentru oricine isi doreste acces rapid la natura si spatii verzi, proximitatea Herastraului este un puternic avantaj.

Intregul proiect este conceput pentru a crea o atmosfera prietenoasa, familiara, pentru a-ti oferi acel sentiment de ACASA, pe care cu totii il cautam.

Ads