6 modalitati interesante de a integra lavoarul in baie

1. Amplasat sub blat

2. Incastrat in blat

3. Amplasat deasupra blatului

4. Lavoar semi-incastrat

5. Lavoarul suspendat si integrat in mobilier

6. Amplasat pe perete

Daca alegi aceasta optiune te vei bucura de un design simplu si elegant. Chiuveta de sub blat este perfect integrata, astfel incat doar interiorul sau poate fi vazut. Este o solutie practica ce iti va permite sa utilizezi intreaga suprafata a blatului. Toate obiectele tale de igiena si cosmetica vor fi mentinute astfel la indemana. In plus, ai la dispozitie suprafata perfecta pentru a adauga decoratiuni - flori, lumanari parfumate etc.Vei obtine o integrare subtila si eleganta, pastrand doar baza bazinului in interiorul blatului. La fel ca in exemplul anterior, poti utiliza suprafata blatului pentru a plasa produsele de baie pe care le folosesti de obicei si alte obiecte decorative.Daca alegi aceasta optiune, lavoarul va fi situat complet pe blatul de lucru, intr-o combinatie originala in care portelanul vitros sta in prim plan, in lumina reflectoarelor. Aspectul modern si futurist se potriveste perfect intr-o casa descrisa de acelasi stil. Indiferent ca alegi o forma de lavoar rotunda, ovala, patrata sau dreptunghiulara efectul va fi impresionant!Dupa cum sugereaza si numele sau, lavoarul este partial, nu in totalitate, incastrat. Este o optiune similara cu cea a chiuvetei pe blat, diferenta constand in faptul ca in acest caz integrarea se realizeaza usor peste blatul de lucru, o parte din aceasta iesind in exterior. Aici aspectul contemporan este mult mai pregnant.Este o varianta completa si practica. Spatiile de depozitare de sub lavoar pot fi folosite atat pentru stocarea produselor pentru baie, cat si pentru cea a prosoapelor pe care doresti sa le ai la indemana. Vei obtine astfel un aspect elegant, dar si functional. Poti alege o culoare uni pentru dulap si lavoar pentru a oferi continuitate.Clasicul lavoar suspendat este necesar atunci cand spatiul din baie este mic si trebuie sa te limitezi la anumite dimensiuni, sau in cazul in care nu ai nevoie de foarte mult spatiu de depozitare. Este ideal pentru baia de oaspeti. Pe de alta parte, atunci cand vorbim de modelul freestanding, acesta se bucura de popularitate in randul lavoarelor. Aspectul modern, deosebit, il plaseaza rapid pe lista optiunilor tale.Noi am venit cu ideile, acum tu trebuie doar sa alegi care este cea mai buna solutie de integrare pentru baia ta. In plus, in portofoliul celor de la German Quality ai o gama variata de modele, culori si dimensiuni din care poti selecta lavoarul ideal. Nu uita sa te orientezi in functie de stilul si dimensiunile baii tale pentru un efect optim.