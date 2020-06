Apartamente de vanzare in Arad - Cum te ajuta limitarea dobanzilor la credite

Ziare.

Limitarea dobanzii anuale efective la creditele imobiliare si de consum a fost adoptata in Parlament. Astel, cei care doresc apartamente de vanzare in Arad si nu numai, au posibilitatea de a cere reducerea dobanzilor exagerate si reechilibrarea contractuala. Cumparatorii de apartamente de vanzare in Arad si in tara sunt protejatiNoua lege este menita sa protejeze cumparatorii de apartamente in Arad si in restul tarii, precum si pe ceilalti solicitanti de credite bancare. Mai precis, propune o serie intreaga de limitari pe categorii de credite. Si vizeaza contracte cu bancile, institutiile financiar-nebancare, colectorii de creante. Sunt limite ale dobanzii anuale efective la creditele imobiliare si de consum. La creditele de consum de cel mult 15.000 de lei, suma totala de rambursare va fi maximum dublul sumei imprumutate, incluzand toate costurile, dobanzile si comisioanele. Mai exact, dobanda anuala efectiva (DAE) nu poate depasi cu mai mult de 15 procente dobanda de refinantare practicata de BNR.Sanctiuni aspreDaca limitarile nu sunt respectate, imprumutatii au dreptul sa obtina reducerea acestora, amiabil sau in instanta. Cei care nu vor mai putea sa achite ratele din cauza dobanzilor excesive nu vor putea fi executati silit la fel de usor ca acum. Prin urmare, se impune reechilibrarea contractelor de creditare. Pe de alta parte, practicarea de dobanzi prea mari se sanctioneaza ca abuz de putere economica. Reprezinta practici incorecte, inselatoare si chiar fraude ale institutiilor de creditare. Asadar, cei care doresc sa cumpere apartamente de vanzare in Arad sau in tara au sansa de a beneficia de credite mai usor de suportat.