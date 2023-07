Condimentati-va caminul cu scaune de bucatarie decorative, practice si bine finisate de la Drimus.ro

Inainte sa faceti comanda de scaune de bucatarie ganditi-va la urmatorul lucru: aveti nevoie de scaune care sa fie confortabile si frumoase in acelasi timp.

Confortabile, pentru ca la masa oamenii se aduna sa manance, sa lucreze, sa interactioneze si sa discute. Frumoase pentru ca vreti ca ele sa arate bine, sa va reflecte personalitatea si stilul de viata.

Pregatiti-va! Veti putea alege dintr-o varietate uluitoare de stiluri, materiale, culori si branduri. Dar cand vine vorba despre selectionarea scaunelor pentru bucatarie, totul se reduce de fapt la cativa factori importanti pentru dumneavoastra. Dupa ce stabiliti care sunt acest factori, va fi mult mai usor sa luati o decizie.

Scaunele joaca un rol esential in bucatarie. Desigur ca este important cum arata si cum se integreaza in spatiu, dar este de asemenea imperativ ca ele sa fie confortabile. Scaunele potrivite au darul de a face ca o bucatarie sa fie mai primitoare si mai atractiva.

3 Intrebari frecvente

Vreti sa comandati scaune pentru bucatarie? Iata cateva intrebari de la care puteti porni cautarile:

1. Scaunele au inaltimea potrivita pentru masa la care vor fi folosite? Daca este vorba despre un set atunci problema este rezolvata, dar daca le cumparati separat, trebuie sa fiti atent cu masuratorile. Mesele tind sa aiba o inaltime standard de 75 cm, dar nu sunt toate asa.

2. Ati comandat suficiente scaune? Daca spatiul din bucatarie este restrans si veti folosi de obicei patru scaune, de ce sa nu cumparati doua sau mai multe scaune pliabile pe care sa le strangeti si sa le aveti la indemana? In acest mod, bucataria va ramane mai spatioasa. Sau luati in considerare o combinatie intre scaune si tabureti. Astfel veti economisi spatiul dintr-o bucatarie mica.

3. Au garantie? Inainte de finalizarea unei comenzi pentru scaune, asigurati-va ca ati inteles daca acestea vin sau nu cu garantie. Scaunele comercializate pe drimus.ro vin toate insotite de garantie.

Un scaun pe masura asteptarilor dumneavoastra

Pentru ca scaunele pe care le comandati sa fie pe masura asteptarilor dumneavoastra, trebuie sa mergeti pe un stil anume. Puteti cumpara un set scaune + masa pentru bucatarie sau puteti sa le achizitionati separat. Inainte de a face acest lucru insa, ganditi-va la personalitatea si stilul dumneavoastra de viata. Preferati un stil formal sau mai degraba unul informal?

Exista tabureti foarte interesanti si practici, scaune bucatarie cu spatar inalt, colorate, tapitate cu material textil, din lemn, metal sau acril.

Uitati-va la unghiurile pe care le formeaza spatarul, picioarele, sezutul si ganditi-va ce ar arata bine la dumneavoastra in casa, in bucatarie, in jurul mesei.

Un spatiu mic poate necesita un stil mai delicat, deschis, in timp ce un spatiu mai mare arata mai bine cand este amenajat cu forme pline, bine definite. Cel mai important este sa pastrati proportiile potrivite.

6 trucuri rapide

1. Daca masa de la bucatarie este patrata sau dreptunghiulara, luati in considerare scaune patrate sau dreptunghiulare.

2. Evitati scaunele mai inguste de 43 cm latime pentru ca nu ofera suficient spatiu de relaxare pentru spate. Pentru maxim de conform alegeti scaune cu adancime de 50 - 60 cm.

3. 45-48 cm reprezinta inaltimea ideala pentru scaune bucatarie. Ca regula de baza, trebuie pastrata o distanta de minim 30 cm intre sezutul scaunului si partea de deasupra mesei. In general mesele au 73-76 cm inaltime.

4. Mai devreme sau mai tarziu cineva din greseala va varsa ceva pe scaunele dumneavoastra din bucatarie. Cat de dispusi sunteti sa va asumati aceasta ingrijorare? Pentru intretinere rapida, ramaneti la piele sau plastic.

5. Daca aveti copii sau locuiti impreuna cu persoane in varsta, femei insarcinate sau pacienti cu probleme minore de mobilitate, atunci poate fi un avantaj sa aveti la masa macar un scaun cu brate, pentru ca acesta ofera sprijin si protectie suplimentara.

6. Avand in vedere ca scaunele folosite in bucatarie stau intr-o zona destul de aglomerata si restransa, ele ar trebui sa poate fi usor impinse sub masa. Un minim de 30 de cm intre masa si scaunul pentru bucatarie asigura o sedere confortabila, oferind suficient spatiu pentru picioare.

Ghid de achizitionare scaune de bucatarie

Indiferent daca sunt folosite pentru a lua un mic dejun rapid sau pentru o intalnire la cina cu toata familia si prietenii, scaunele de la bucatarie trebuie sa fie confortabile si sa reziste cat mai bine la uzura. Prin urmare, cumparati scaune bucatarie bune de prima data!

Confort + stil + durabilitate

Cand cumparam scaune de bucatarie, este evident ca cei mai multi dintre noi ne uitam in primul rand cum arata scaunul, dupa care incepem sa ne punem problema daca sunt confortabile si suficient de solide. Dar gasirea unui echilibru intre confort, stil si durabilitate in spatiul destinat pentru luarea mesei, reprezinta o necesitate.

In primul rand in alegerea unui scaun de bucatarie trebuie sa tineti cont de stilul de amenajare al locuintei si bucatariei dumneavoastra. Pentru ca aceste piese de mobilier sunt folosite zilnic este de asemenea important ca ele sa fie rezistente si usor de intretinut.

Scaunele care sunt dificil de curatat se vor uza rapid si vor arata neplacut. Desigur bugetul este un alt factor care va influenteaza achizitia. Retineti ca cele mai scumpe scaune bucatarie nu sunt neaparat si cele care vor arata perfect dupa o anumita perioada de timp.

Fiecare persoana are gusturi personale si un stil aparte, iar acest lucru se reflecta cu prisosinta in modul in care alegem sa amenajam casa. Din fericire exista o multime de categorii de scaune bucatarie din care puteti alege pentru a va completa stilul si pentru a avea bucataria cocheta si practica la care visati.

Stil

Indiferent daca alegeti scaune de bucatarie contemporante sau modele mai traditionale, exista cateva reguli de baza pe care trebuie sa le aveti in vedere:

Pentru un aspect formal al bucatariei optati pentru scaune inalte. Retineti ca scaunele cu spatar sustin si mai mult spatiul vizual.

Pentru bucatariile mici in care vreti sa creati senzatia de spatiu suficient si sa evitati aglomerarea vizuala, uitati-va mai degraba dupa scaune cu spatar jos.

Pentru un stil relaxant, alegeti scaunele cu spatar mai putin inalt. Sunt mai practice intr-o bucatarie si mai potrivite pentru copii.

Pentru un aspect traditional si rustic, luati in considerare scaunele din lemn sau ratan care se potrivesc minunat cu mobilierul tip vintage. Scaunele din lemn si cele metalice sunt mai degraba preferate pentru zonele de dining industriale, in timp ce modelele din plastic arata minunat in bucatariile foarte moderne.

Finisajul unui scaun influenteaza foarte mult starea de spirit dintr-o bucatarie. Astfel finisajele mai inchise, fie din lemn sau din plastic, tind sa para mai serioase, formale si apasatoare, in timp ce scaunele in culori calde tind sa lumineze mai mult si sa dea senzatia de spatiu extins. Totusi, daca aveti copii mici veti dori probabil sa optati pentru culori mai inchise care sa mascheze murdaria.

Vreti sa cumparati in acelasi timp masa si scaune bucatarie? Una din cele mai frecvente intrebari din acest punct de vedere este daca sa alegeti un set sau mai degraba sa mergeti pe un stil diversificat. Seturile de mese bucatarie cu scaune vor arata mult mai bine decat mobilierul selectionat din mai multe stiluri. Nu in ultimul rand un set de scaune-masa face ca spatiul mic din bucatarie sa fie mai bine gandit.

Confort

Cand cumparati scaune bucatarie nu va gaditi doar la confortul dumneavoastra, ci la confortul tuturor celor care le vor folosi de obicei. Urmatoarele sfaturi va pot ajuta in acest sens.

Proportii potrivite

In mod ideal scaunul ar trebui sa aiba minim 45 -55 cm latime, sa fie suficient de lat pentru a sustine bine coapsele celui mai inalt membru al familiei si sa aiba o inaltime de 45- 48 cm.

Moale sau tare

Daca obisnuiti sa luati pauza la pranz si sa va relaxati in scaunul de bucatarie, cel mai probabil veti inclina spre un model ferm (tapitat sau impletit).

Cu brate sau fara

Daca obisnuiti sa stati la masa o perioada lunga de timp, atunci un scaun cu brate va fi mai confortabil. Dar daca spatiul din bucatarie este unul restrans, iar mesele tind sa fie mai mult pe fuga, atunci puteti renunta linistit la brate.

Spatarul

Ceea ce se potriveste unei persoane, s-ar putea sa fie inconfortabil pentru altcineva. De aceea, trebuie sa va ganditi bine daca sa mergeti pe varianta unui scaun inalt sau jos. In mod ideal, spatarul trebuie sa urmeze curbura naturala a spatelui.

Usor de mutat

Este preferabil sa aveti scaune de bucatarie pe care sa le puteti muta usor in jurul mesei si chiar in casa (daca scaunele vor avea dubla utilizare - si in bucatarie si in camera de zi de exemplu).

Scaunele cu spatar decupat sunt utile pentru inlaturarea aglomerarii vizuale si ofera suport potrivit pentru spate. Modelele usoare din plastic asigura o aderenta buna si sunt utile mai ales daca aveti copii sau animale de companie. Scaunele cu spatar plin sunt in general mai dificil de manevrat.

Durabilitate

Din punct de vedere al rezistentei in timp exista cativa factori care pot influenta decizia de achizitie.

Cat de usor se curata? Scaunele de bucatarie trebuie sa fie durabile si usor de curatat/ intretinut - chiar daca sunt din piele sau imitatie de piele (folositi produse speciale de curatare si protectie). Materialul tapiteriei va poate influenta starea de spirit. Metalul adauga stralucire si luminozitate. Ratanul are ceva din alura tropicala. Lemnul confera o senzatie calda si organica. Desigur fiecare material vine cu propriul set de instructiuni de intretinere. Daca aveti animale de companie sau copii, scaunele dumneavoastra de bucatarie sunt in pericol de a fi extrem de solicitate. In acest caz alegeti modelele care nu sunt tapitate sau cele cu tesatura minima, pentru ca sunt mai usor de curatat. Pielea arata bine si e relativ usor de intretinut. Petele pot fi sterse cu usurinta.

Scaunele au huse care se pot detasa pentru a fi spalate? Daca alegeti scaune de bucatarie acoperite cu material textil, atunci husele sunt foarte practice pentru ca pot fi usor curatate in masina de spalat. In plus, va puteti permite sa alegeti culori deschise si luminoase, chiar daca aveti copii mici.

Verificati calitatea spumei folosite in cazul scaunului tapitat. Spuma cu densitate scazuta se aplatizeaza in timp, dar scaunele de calitate superioara rezista mai bine si sunt mai confortabile.

Scaunele din tesatura impletita se pot deteriora rapid daca nu sunt bine realizate. Daca producatorul acorda atentie modului de fixare a materialului de rama scaunului atunci produsul va rezista mai bine impotriva uzurii.

In cazul scaunelor din lemn, verificati cu atentie punctele de imbinare. Unul din avantajele scaunelor din lemn este variatia de culori, granulatia, nodurile - fiecare piesa este cu adevarat unica. Lemnul isi poate schimba nuanta in timp dar este un material natural extrem de rezistent si cald. Murdaria trebuie indepartata cu promptitudine pentru a evita formarea petelor.

Pentru asigurarea calitatii, scaunele de bucatarie trebuie sa stea ferm, sa nu se roteasca sau sa fie dezechilibrate.

Structura stabila. Indiferent de materialul din care sunt fabricate, scaunele trebuie sa fie stabile si sa sustina bine greutatea. De altfel, unul din criteriile dupa care puteti selectiona scaune bucatarie pe site-ul Drimus.ro este greutatea suportata.

Mix scaune bucatarie - Tehnica moderna de amenajare pentru un efect dramatic

Desi cei mai multi dintre noi incearca sa se asorteze cat mai mult in design, sa cumpere seturi de scaune si masa de bucatarie in stil similar, in ultimii ani a devenit foarte populara o tehnica extrem de interesanta de amenajare. Ea consta in mixarea mai multor tipuri si stiluri de scaune bucatarie. Practic pentru o masa de bucatarie veti alege de exemplu 6 scaune, toate diferite intre ele (poti fi chiar culori diferite).

Aceasta tehnica de amenajare confera caracter si interes pentru orice spatiu, mai ales pentru o bucatarie moderna. Reprezinta o modalitate simpla de a adauga culoare si efect dramatic casei dumneavoastra fara sa cheltuiti multi bani.

Stilistii recomanda aceasta tehnica de design clientilor indrazneti carora le place sa-si asume riscuri si sa se bucure de jocul vivace dintre culoare si textura.

Asemenea oricarui stil electic de amenajare, combinatia de scaune bucatarie diferite reprezinta un truc sigur de a declansa magia. Adauga un plus de personalitate si interes vizual in orice bucatarie, face ca spatiul acesta sa fie unic pentru dumneavoastra.

Atentie totusi: daca optati pentru aceasta tehnica de amenajare este important sa pastrati un anumit ritm vizual. Mai exact achizitionati scaune bucatarie diverse, dar care au aceeasi inaltime sau un punct comun (de exemplu pot fi 4 scaune identice ca forma, dar diferite ca si culoare sau pot fi 4 scaune cu spatar de aceeasi inaltime, cu forme diferite dar aceleasi nuante- de exemplu alb si maro).

De asemenea, puteti amesteca si potrivi scaunele in perechi. Astfel schema va fi mai coerenta daca fiecare scaun face parte dintr-o pereche.

Indiferent daca sunteti adeptul tehnicilor mai curajoase de amenajare sau daca preferati sa ramaneti la stilul clasic, oferta Drimus de scaune bucatarie ramane o puternica sursa de inspiratie pentru proiectele dumneavoastra.

Bucataria si mobilierul potrivit pot face ca pregatirea, luarea mesei si petrecerea timpului in familie sa fie momente mult mai placute care sa determine amintiri memorabile. Iar la Drimus, avem mobilier si scaune bucatarie de care aveti nevoie pentru a crea un spatiu atractiv, functional si primitor. Totul cu garantie si la preturi extrem de avantajoase!