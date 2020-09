REPORTAJ Ce experiente neplacute a trait un tanar care a incercat sa vanda un apartament

Curiosul

Tinerii care nu au gasit cosul de gunoi

"Dovada ca am trecut si noi pe aici"

Agentul care vrea comision de la toata lumea

Experientele de mai jos sunt descriese de Andrei, un tanar din Constanta care a vrut sa vanda un apartament de doua camere, semidecomandat. Nu este important pretul cerut si nici ofertele primite, din acest motiv nu vor fi mentionate.Desi este pandemie, majoritatea celor care i-au trecut pragul nu poarta masca si nici nu se streseaza prea mult cu privire la respectul pentru bunurile altuia. "Foarte putini au fost cei care au intrebat daca sa se descalte sau nu la intrare. Multi au intrat ca-n padure. Iar curatenia si dezinfectarea apartamentului dupa fiecare zi iti ia cam o ora", spune vanzatorul.Mai jos gasiti cateva din experientele prin care a trecut in aceasta vara in incercarea de a-si vinde apartamentul.In alta zi, pe la orele pranzului unul dintre agentii care contactasera vanzatorul vine cu un domn la vreo 45 de ani. Ajung la usa, potentialul cumparator sare peste covorasul pus pentru a se sterge pe picioare si intra direct in bucatarie. In urma lui agentul imobiliar, unul dintre putinii care poarta masca. Se sterge pe picioare, da "buna ziua". Tine o mapa la piept si studiaza miscarile clientului. Acesta merge in balcon se uita pe fereastra, studiaza mobila din bucatarie si uita la masa si apoi se apropie de frigider si-l deschide.- Vanzatorul: Va servesc cu ceva?- Cumparatorul: Nu multumesc! Vreau sa vad daca functioneaza.Il inchide si merge mai departe. Din hol, face o scanare la 360 de grade si in timp ce vanzatorul ofera informatii agentului imobiliar, clientul merge si deschide unul dintre dulapuri. "Functioneaza si acela", ii spune vanzatorul.Il inchide si merge mai departe spre dormitor, dar pe hol descopera baia. Loveste peretii cu palma in cautarea unui intrerupator si afla surprins ca este chiar in spatele lui. Se duce spre cada, deschide apa la dus, apoi la robinetul chiuvetei ca intr-un final sa ridice si capacul toaletei pentru a privi in interior.- "Nu sunt premii sub capac", ii spune vanzatorul amuzat.- "Cu atitudinea asta nu prea aveti sanse sa vindeti apartamentul", ii raspunde imediat potentialul cumparator care deja ajunsese in dormitor si verifica temeinic dressingul.Se uita si la pat, apoi pleaca la fel cum a venit. Agentul imobiliar isi cere scuze pentru deranj, da "buna ziua" si pleaca.Un cuplu de tineri adusi de un agent ajung la apartament in cautarea unei locuinte pe care sa o achizitioneze prin Prima casa. Agentul ii aduce in sufragerie le explica doua trei detalii despre apartament, pun si ei cateva intrebari, apoi ii lasa sa se uite prin locuinta.El tine in mana o sticla de Pepsi la 0,5l si mai scurge din ea ultimele picaturi. Este destul de plictisit. Agentul spune ca sunt la al treilea apartament pe care-l viziteaza in ultimele doua ore. Si in timp ce discuta in sufragerie cu vanzatorul cuplul de tineri ajung in bucatarie. Se uita si acolo. Intreaba de marimea apartamentului, de boxa, de loc de parcare, de pretul final si dupa ce afla detaliile pleaca.La vreo cinci minute, vanzatorul merge in dormitor si descopera ca tanarul i-a lasat pe una dintre noptiere sticla de suc goala.E vineri seara, undeva la ora 19.00. In "vizita", doi agenti imobiliari si un cuplu la vreo 35-40 de ani care cauta o noua locuinta pe care sa o inchirieze. Spun ca au deja 7-8 locuinte pe care le-au inchiriat dupa achizitie. Ii intereseaza apartamentul pentru ca nu mai are nevoie de absolut nimic. Se vinde cu mobila si eletrocasnice, deci il iau la cheie. Incep sa faca poze din toate unghiurile, apoi la final se posteaza intr-un colt al sufrageriei, se apropie obraz de obraz, ea isi tuguie buzele si face un selfie. Se intoarce catre agentii imobiliari si le spune ca este dovada ca au fost si ei aici.- "Deci sigur il dati cu tot ce este in el? Pentru ca am mai avut o astfel de situatie la un alt apartament si dupa ce l-am cumparat, ne-am trezit ca vanzatorii isi luasera din casa mai multe piese de mobila si electrocasnice", intreaba doamna.Facuse pozele pentru a se asigura ca ceea ce este in casa acum, va fi acolo si dupa vanzare - "Tot, mai putin laptopul de pe masa", primeste raspuns.A doua zi, la orele 11.00 este sunat vanzatorul ca s-au hotarat sa cumpere apartamentul si luni sa se vada la un anumit notar agreat de ei pentru a face actele.Luni, cu o ora inainte de intalnirea la notar, cuplul nu mai raspunde la telefon si vanzatorul este anuntat ca cei doi s-au razgandit.Intr-o alta zi Andrei este contactat de un agent imobiliar care spune ca reprezinta un cuplu din Bucuresti si a fost desemnat de acesta sa-i gaseasca un apartament in Constanta intr-un anumit buget. Vine, vede face poze, dar nu prea-i convine pretul. Asa ca insista, ca in calitate de reprezentant al cuplului el trebuie sa negocieze cat mai dur."Contractul de exclusivitate inseamna ca de la dumneavoastra nu iau comision pentru ca iau de la cumparatori 4% din vanzarea apartamentului. Dar daca vreti le fac o ofera care sa va avantajeze si pe dumneavoastra si poate va aratati recunostinta cumva", spune agentul imobiliar inainte sa fie dat afara.Pe langa cel de mai sus, ultimul exemplu este al unui agent imobiliar care practic ajunsese sa-l hartuiasca pe Andrei la telefon pentru a-i vinde apartamentul cu cateva mii de euro sub valoarea pietei. Cel putin patru telefoane pe zi, din care unul era chiar si pe la 10 noaptea "doar pentru a intreba daca s-a mai razgandit in privinta pretului".Au fost si clienti care au venit cu agentul imobiliar, apoi, la 30 de minute, s-au intors fara el, pentru a negocia direct si a nu-i da comisionul. Alti clienti au incercat sa-l convinga sa ii plateasca doar ipoteca (care acum e la jumatate din valoare apartamentului), ca apoi, dupa 3-4 ani, sa revina cu restul banilor.