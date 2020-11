Biroul de acasa. Cum faci dintr-o obligatie, o normalitate

Altfel spus, putem vorbi despre un scaun ergonomic , coltul amenajat pentru biroul de acasa si conectivitate, dar mai intai trebuie sa fi trecut prin ajustarile mentale si renuntarile la anumite pretentii, pentru a putea dezbate relaxat doar aspectele practice ale amenajarii biroului.Daca te preocupa foarte tare aspectele ... comparative si perfectionismul, daca esti preocupat de faptul ca copiii tai schimba zilnic configuratia apartamentului, in timp ce la colegii single biroul de acasa este la fel de imaculat in fiecare zi, daca nu te-ai obisnuit deja cu lipsa socializarii si cu rigorile vremurilor pandemice, orice aranjament ai face in casa nu va fi satisfacator.Altfel spus foarte multe lucruri personale, pe care colegii tai nu le stiau despre tine, interfereaza acum zilnic cu viata de birou si trebuie sa te impaci cu asta. Decorul noului tau birou include elemente personale si optiuni private vrei, nu vrei, iar acesta este un dat. Biroul face parte acum din viata ta privata, asa ca iti poti amenaja coltul dedicat biroului si tinand cont de asta: sa nu se vada prea multe elemente personale.In acelasi timp, tine minte ca a lucra de acasa presupune un alt set de rigori, pe care nu le-ai avut in vedere pana acum:* Nu uita camera video pornita cand nu lucrezi* Nu uita microfonul pornit cand discuti cu familia* Nu uita cand ai share-uit ecranul!* Nu merge "la birou" direct din pat, ci echipeaza-te decent si curat, chiar daca mai lejer.Da, inainte de optiunea de a-ti cumpara un scaun de birou ergonomic, poti folosi mobila pe care o ai: un scaun normal din casa si orice masa iti este alocata de catre familie. Este OK si nu se intampla nimic. Este timp si pentru achizitii mai speciale, daca chiar doresti asta. Ofertele de scaune de birou sunt extrem de variate si un exemplu este magazin.sporulcasei.ro.Numeroase studii din ultimele decenii, arata ca orelor de lucru flexibile, lucrul ocazional din afara biroului o zi de lucru de acasa pe saptamana, precum si alte variante de lucru de acasa au fost adoptate de numeroase companii inca dinainte de pandemie. Avantajele acestui tip de interactiune cu angajatii au devenit cu adevarat vizibile in perioada pandemiei, si multe dintre ele aloca bugete pentru dotarea birourilor de acasa, deductibile fiscal pana la un plafon dat.Este un salt urias inainte pentru flexibilizarea relatiilor de munca, iar in acest context dotarea completa si complexa a biroului de acasa este realitatea zilei de astazi.Fizic, amenajarea unui spatiu perfect de lucru acasa, nu este un lucru dificil. Cumperi sau adaptezi un birou, cumperi un scaun ergonomic, instalezi tot ce trebuie la laptop, eventual mai cumperi niste casti si o imprimanta si biroul de acasa este gata. Poti alege din gama de birouri de pe magazin.sporulcasei.ro , un birou confortabil, potrivit pentru acasa.Ceea ce este dificil este impartirea spatiului cu inca un adult care poate lucreaza si el de acasa si eventual cu copiii care au programul lor special.Ceea ce lipseste acum cu adevarat este rigoarea zilelor "normale", in care toata lumea mergea undeva (scoala, gradinita, serviciu) si va vedeati doar 2-3 ore seara, intr-o casa aproape imaculata.Acum rigoarea trebuie sa vina din interior, iar ceea ce faceau altii pentru noi (adica ne faceau programul si ne intretineau copiii toata ziua), trebuie sa facem acum singuri, intr-un spatiu care oricat ar fi de mare, tot pare mic.Aceasta este noua normalitate: deschiderea spre exterior, empatia si grija fata de ceilalti, manifestate fara macar sa iesim prea mult din casa.Odata ce ai definit ce inseamna biroul de acasa, scoala de acasa si esti confortabil cu asta, redefineste echilibrul. Daca ai definit cum si cat muncesti, ce pui in cealalta parte a balantei? Pentru noi, cealalta parte a balantei inseamna ca iesim suficient de mult si de des in natura, sa ne miscam pentru a ne mentine sanatosi. Sa tinem legatura cu cei dragi macar de la distanta. La tine ce se afla in cealalta parte a balantei?