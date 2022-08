Spatiile de birouri, cea mai dinamica piata imobiliara din Romania - DTZ Echinox

Piata spatiilor de birouri a inregistrat cea mai mare crestere dintre toate sectoarele imobiliare de pe piata din Romania, pe baza cresterii volumului inchirierilor de la an la an, dar si pe tendinta de scadere previzionata a ratei de neocupare, se arata intr-un studiu al firmei de consultanta DTZ Echinox.

Pentru 2011, analistii DTZ Echinox estimeaza un volum al livrarilor de birouri noi semnificativ mai mic decat in 2010, estimat sa ajunga la 153.800 mp, cu 25 la suta sub nivelul de anul trecut, de 204.000 mp, se arata intr-un comunicat al companiei, remis Ziare.com.

In ceea ce priveste rata de neocupare, analistii se asteapta la o scadere a ratei disponibilitatii, pe fondul unui nivel constant al inchirierilor cuplat cu volumul limitat de spatii de birouri nou livrate.

"Prin urmare, previzionam o rata medie de neocupare de 15,8%, ce urmeaza a fi inregistrata pana la sfarsitul anului 2011, semnificativ mai mica decat nivelul de 18,3% inregistrat la sfarsitul anului 2010. Exclusiv in cazul zonei centrale a capitalei (CBD), acest indicator ar putea ajunge chiar la o valoare mai mica, deoarece nicio livrare semnificativa nu este proiectata pentru urmatorii doi ani", a declarat Bogdan Sergentu, head of valuation si consulting la DTZ Echinox.

Potrivit estimarilor companiei, nivelul maxim al chiriilor pentru spatiile de birouri in Romania, si in special in Bucuresti, va fi de 18,5 - 20 euro/mp/luna, pentru primul semestru al anului si o posibila crestere incepand din semestrul al doilea, o tendinta care va continua in 2012 - 2013.

