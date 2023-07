Cum arată casa de 120 de metri pătrați construită din containere. Prețul la care a ajuns: "Nu mai depinzi de meșteri"

Casele construite din containere maritime reprezintă o tendință modernă în arhitectură, datorită versatilității și sustenabilității lor. Sunt create prin combinarea și modificarea containerelor de transport maritim în spații rezidențiale funcționale și estetice și pot fi o soluție eficientă pentru locuințe temporare sau permanente, oferind o alternativă inovatoare la construcția tradițională.

Printre avantajele acestor case sunt costurile reduse, construcția rapidă și mobilitatea.

La capitolul dezavantaje se încadrează izolarea termică și fonică, întrucât containerele nu au fost inițial concepute pentru a fi locuințe, așadar pot necesita eforturi suplimentare pentru a asigura o bună izolare termică și fonică.

În plus, unii pot considera că aspectul unei case construite din containere nu este la fel de atractiv sau tradițional ca al unei case obișnuite.

Transformarea containerelor în locuințe poate necesita lucrări suplimentare de tăiere, sudură și modificări structurale, ceea ce poate fi costisitor și necesită experiență în domeniul construcțiilor.

Tot mai mulți români iau în calcul această variantă pentru ridicarea unei case.

Este cazul unui bărbat care termină lucrările de amenajare a unei case din containere de dimensiuni mari în Comarnic.

"Căsuța noastră de vacanță din containere. Încă în lucru. Sperăm să fie gata în această toamnă", a scris proprietarul în textul care însoțește câteva poze cu clădirea postate pe grupul Idei amenajări.

"Estimăm undeva la 100.000 euro final"

În comentarii, acesta a răspuns la întrebări și a oferit detalii.

"Sunt 8 containere. Așa am vrut, doar parter. Sunt 105 m2 utili, și avem și un beci de 12 m2, sub terasă."

"Sunt curioasă la ce costuri o să ajungeți. Cam cât ați preconizat dvs. că v-ar costa și ce suprafața?"

"Încă nu am tras linie, mai sunt multe de făcut. Estimăm undeva la 100.000 euro final. Amprenta aproximativă, 120 mp. Aproximativ 105 mp utili", a răspuns proprietarul.

"Depinde cu ce comparați sau ce doriți. Ca idee, doar 8 containere sunt 25.000-30.000 euro, terenul, fundația, deckul exterior, lambriu, tâmplăria tripan din care terasa are uși cu deschidere 4m, beciul etc etc. Bineînțeles că se pot reduce costurile, renunțând la anumite materiale, renunțând la câteva containere etc.", a adăugat acesta.

"Este doar puțin mai rapid și nu mai depinzi de meșteri"

"Compar cu casa mea care e acum în construcție. Mă așteptăm că una din containere să fie mai ieftină decât cea tradițională."

"De ce ați avut această impresie? Este doar puțin mai rapid și nu mai depinzi de meșteri. În rest tot cam aceleași costuri sunt, tot trebuie autorizație etc", a răspuns autorul postării.

"Cam câți metri pătrați are un container?", a întrebat un membru al grupului.

"undeva la 14 m2", a răspuns proprietarul.

"O casă din containere se pretează și la mare? Afectează aerul sărat?"

"Cred că da. Îmbrăcată în deck de plastic sau îmbrăcată în osb și tencuiala decorativă."

"Un container pleacă de la 2500 euro în sus, în funcție de starea lui. Noi am folosit containere casate, cu defecte la interior și exterior, pentru că oricum am îmbrăcat și interiorul și exteriorul", a mai precizat proprietarul casei.