Trostianeț este un oraș din nord-estul Ucrainei, locul unde compozitorului rus Piotr Ilici Ceaikovski a locuit în tinerețe.

Faimosul compozitor romantic din secolul al XIX-lea a stat într-o vilă din orașul Trostianeț, pe atunci parte a Imperiului Rus. Aici a compus prima sa lucrare simfonică - uvertura „Furtuna” (1864).

Vila, ca și restul orașului Trostianeț, se află acum în ruină după capturarea orașului la 1 martie 2022, în timpul invaziei ruse a Ucrainei.

După o lună de ocupație, în care se spune că civili au fost uciși de grenadele de mână, forțele ucrainene au folosit bombardamente grele pentru a recăpăta controlul asupra orașului, relatează classicfm.com

VIDEO: Where Tchaikovsky lived, Russia leaves behind death and hunger.

Tchaikovsky, Russia’s most famous composer, once called Trostyanets home. Now the town in northeast Ukraine, like his old house, lies in ruins as residents count the cost of a month of Russian occupation pic.twitter.com/UhOAVRCTkp