Marmura in amenajarea interioara

In general, tendinta este sa aplicam marmura in spatii precum baile sau bucatariile, si in alte locuri unde se produce condens si este o cantitate mare de abur. Aceatsa este foarte des folosita ca material pentru realizarea blaturilor sau pentru placarea peretilor. Desi este un material rece, unii aleg varianta de a utiliza marmura in cazul pardoselilor pentru ca, asa cum am mentionat anterior, este un material usor de intretinut, dar si pentru ca este mai dura ca podeaua si mai rezistenta in timp, fara sa existe riscul de a se zgaria.Totusi, marmura s-ar integra foarte bine si in restul incaperilor, fiind un material care poate aduce foarte mult rafinament intregii locuinte. Spre exemplu, poti confectiona din marmura diferite obiecte, de la masute de cafea, scaune, banci din marmura si pana la noptiere sau lampi. De asemena, poti folosi acest material in living in placarea unui semineu sau, in cazul in care vrei sa ai un design cat mai simplu, poti folosi un bloc de marmura pe post de obiect decorativ. Important pentru ingrijirea marmurei este ca dupa montare, aceasta sa fie tratata cu solutii de impermeabilizare sau cu ceara speciala pentru a preveni patarea sa.In ultimii ani s-a pus accentul pe utilizarea marmurei in bucatarie si baie. Spre exemplu, un model tot mai intalnit este aplicarea de marmura pe cei patru pereti ai bucatariei sau doar pe un singur perete pentru a crea un aspect minimalist. Tot pentru bucatarie, designerii de interior folosesc marmura si pentru pardoseala, evitand astfel folosirea covoarelor si a mochetelor invechite.Acelasi lucru se aplica si in baie, astfel ca poti utiliza marmura ca accent pe peretele cu cada sau o poti pozitiona in spatele oglinzii si a lavoarului. Totusi, in aceasta ibcapere se pot face mult mai multe asocieri de ceramica cu marmura, inclusiv pentru chiuveta, toaleta sau alte instalatii sanitare.Daca esti adeptul unui design interior minimalist, trebuie sa stii ca marmura se poate integra foarte usor cu materiale precum lemnul. Chiar daca modelele cu care sunt prezute placile de marmura sunt inedite si extrem de speciale si ofera un aspect luxos, poti utiliza marmura in proportii mici si in nuante de crem sau alb, pentru a ramane la simplitate si modestie.In cazul in care esti interesat sa cumperi astfel de materiale pentru amenajarea locuintei tale, trebuie sa ai in vedere ca pretul nu se calculeaza in functie de suprafata utila a camerei, ci in functie de numarul placilor de marmura de care ai nevoie si de dimensiunile acestora (pentru asigurarea unui efect de continuitate, fara fragmentari).Pentru a-ti face o idee, o placa de murmura poste avea o lungime de 250-300 de cm, o latime de 100-160 cm si o grosime de 2-3 cm. In ceea ce priveste greutatea, o plata poate ajunge si pana la 50 de kg.O recomandare a arhitectilor este sa nu faci exces in ceea ce priveste amenajarea cu marmura. Chiar daca acest material poate fi integrat in orice incapere si poate fi folosit in foarte multe moduri (podea, blat, scari interioare, pereti, intr-o bucatarie de vara sau chiar in dreptul piscinei), totusi ai mare grija sa nu iti supraaglomerezi intreaga casa cu marmura.In ceea ce priveste culoarea, este esential sa pornesti inca de la inceput cu o preferinta cromatica. Stabileste mai intai culorile pentru decoratiuni si mobilier si mai apoi cea pentru podea, pereti si finisajele din marmura.