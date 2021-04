Casa ieftina care costa sub 10.000 de euro. Cum arata si de unde o poti cumpara

De exemplu, Amazon, care si-a lansat deja modelul special de casa prefabricata, l-a epuizat in doar cateva zile. Casa numita Allwood Palma 3 nu mai este disponibila pe Amazon nici macar pentru precomanda, scrie site-ul sport.es Casa are o suprafata de 16 metri patrati, un dormitor, o bucatarie si o baie. Clientul are posibilitatea sa o configureze dupa bunul plac.Casa este realizata din lemn si are ferestre din tavan pana in podea, ceea ce ii ofera locuintei foarte multa luminozitate. Costa aproximativ 8.300 de euro, insa vei fi nevoit sa ti-o montezi singur, caci ea vine in pachete cu toate cele necesare, dar nu are si instalarea inclusa in pret. In prezent, transportul nu este disponibil in afara Statelor Unite.