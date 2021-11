Casa de la țară: cum obții simultan aspect rustic și eficiență termică

Un refugiu departe de agitația urbană este o binecuvântare în orice anotimp, dar iarna, casa de la țară poate deveni un loc magic. Din această perspectivă, stilul rustic, cald și primitor, datorită texturii și aspectului natural al lemnului care predomină într-un astfel de design, precum și alegerea unui sistem de încălzire eficient sunt soluții practice și estetice pentru a obține atmosfera pe care o dorești.

În cele ce urmează, descoperi câteva metode prin care poți îmbina original aerul rustic cu beneficiile confortului termic, transformând casa de la țară într-un spațiu funcțional și primitor, indiferent de vreme și de vremuri.

Optează pentru un sistem de încălzire eficient și pitoresc

Încălzirea cu lemne este utilizată de mai mult de jumătate dintre gospodăriile din România, iar în cazul celor din mediul rural, se ajunge la circa 80%. Focul ce arde controlat, în sobe sigure, este unul dintre detaliile pitorești de care poți beneficia în casa de la țară.

Ai putea folosi centrale termice pe lemne sau sobe clasice, închise, dar nimic nu se compară cu magia focului în șemineu. Modelele moderne pot fi instalate cu ușurință, fără să fie necesară zidirea, singura condiție fiind montarea sistemului de evacuare al gazelor. În funcție de model, șemineurile pot fi realizate din materiale bune conductoare de căldură, precum teracota sau ceramica. Pentru orice variantă ai opta, acestea:

sunt ușor de folosit;

au un randament termic foarte bun;

au o performanță energetică de 75%;

încălzesc rapid;

au o bună capacitate de a păstra căldura.

Pentru ca plăcerea să fie completă, șemineurile au sistem de prevenire a apariției funinginei pe sticlă și un compartiment pentru cenușă, astfel încât să permită o golire facilă. Departe de a fi un ultim detaliu, merită punctat și faptul că semineul pe lemne are si un important rol estetic, completând perfect stilul rustic, pitoresc al unei case la țară autentice.

Dă personalitate casei, cu obloane exterioare din lemn

Casa de la țară merită să-și păstreze un aer rustic. Poți conferi un plus de protecție ferestrelor clasice, adăugând obloane exterioare. Acestea au un dublu rol, protejând în zilele cu viscol și asigurând casei un plus de siguranță, atunci când nu este folosită, indiferent de anotimp.

Realizate din lemn sau din materiale care imită foarte bine acest material, obloanele sunt un detaliu care va oferi personalitate casei de la țară, păstrându-i aerul pitoresc.

Pentru un plus de confort, montează la ferestre draperii groase din materiale simple, în culori vesele, care să însuflețească interiorul și să asigure un plus de confort termic, izolând ferestrele. Îți asiguri, astfel, și un plus de eficiență termică.

Decorează interiorul simplu și practic

Decorul unei case de la țară trebuie să fie simplu și practic. Alege piese de mobilier realizate din lemn, care să fie multifuncționale.

O masă mare, de pildă, poate fi locul ideal pentru jocuri de societate la gura șemineului sau a sobei, dar și zonă de dining. În locul fotoliilor, alege balansoare comode, pe care să le îmbraci cu pături mițoase din lână. Folosește covoare rustice, ușor de întreținut, care pot oferi, în plus, protecție termică, și fă loc în casă pentru paturi mari și moi.

Detaliile unui decor sunt cele care contează, așa că pune accent pe materiale naturale, ori de câte ori acest lucru este posibil.

De ce să investești în casa de la țară

Suntem dependenți de tehnică și de aparate, de la telefoane la mașini de făcut cafea. O vacanță rustică, în casa de la țară, este o ocazie perfectă pentru a încerca să trăiești simplu, deconectat de tehnologia omului modern.

O să descoperi plăcerea jocurilor clasice, a lecturii, a muncilor în aer liber, inclusiv bucuria pe care o aduce efortul de a tăia lemne. Beneficiul este imens: zilele vor fi mai lungi, mai pline și mult mai interesante.

Adaptată pentru perioada rece din an, având posibilitatea de a o încălzi repede și de a te bucura de o atmosferă tihnită și relaxantă, casa de la țară poate să fie un veritabil refugiu la final de săptămână sau în timpul vacanțelor, dar și locul perfect unde îți vei putea încărca bateriile, alături de cei dragi.

Ads