Off the Grid: Cand viata e mai frumoasa fara facturi si fara "fite" #Interviu Coliba Verde

Pentru inceput as vrea sa ne spuneti ce inseamna pentru dvs viata Off the Grid si cum ati decis sa adoptati acest stil de viata.

Casuta din lut pe care v-ati construit-o pare de neinchipuit pentru majoritatea dintre noi. Ne puteti oferi o scurta descriere cat mai apropiata de realitate, astfel incat sa ne facem o idee?

Care sunt cele mai mari satisfactii ale acestui nou stil de viata? Dar dificultati?

Cum este pentru copii sa aiba acest stil de viata?

Cum decurge o zi la Coliba Verde?

Cum ati simtit aceasta perioada de stare de urgenta decretata in Romania?

Ati vorbit de-a lungul timpului despre permacultura si constructii ecologice, si, mai mult decat atat, v-ati propus sa ii invatati pe cei dornici cate ceva din fiecare (inclusiv prin experienta Vino Voluntar ). Spuneti-ne mai multe despre evenimentele planificate. Veti mai putea organiza toate acestea in vara 2020?

Ce sfat sau indemn aveti pentru cei care sunt tentati sa va calce pe urme, sa adopte stilul de viata off-grid?

Abordarea aceasta, insa, nu am descoperit-o noi, acum, in plina pandemie. Ea poarta numele desau viata off-grid , reprezentand coborarea de pe o "treapta superioara" si implica chiar si renuntarea la pozitia sociala pe care o ai., specialist in constructii ecologice , este unul dintre promotorii acestui fenomen in Romania.Intr-un, el povesteste cum traieste impreuna cu familia intr-o zona de padure din Mures, unde si-a construit o casa din lut si practica permacultura , ducand o viata mai aproape de suflet si mai departe de consumerism, banci si tot ce aduce cu sine viata din oras.Si, pentru ca iubeste acest nou stil de viata, el organizeaza ateliere in care ii invata pe doritori cum sa-si construiasca o casa ecologica, le impartaseste cunostintele sale din permacultura si chiar primeste voluntari , in cadrul proiectului, carora le ofera o masa calda cu produse din natura si un loc de cazare in gospodaria sa, in schimbul ajutorului la treburile zilnice.Din punctul meu de vedere, stilul de viata "Off Grid" nu inseamna doar panouri fotovoltaice sau eoliene. In primul rand, inseamna autosustenabilitate, dar neaparat una in armonie cu natura.Noi credem ca natura ne ofera tot ce avem nevoie pentru un trai sanatos si fericit. Restul (tehnologie, stiinta etc.) este bonus si incercam sa ne folosim de acestea in mod responsabil, fara sa afectam mediul care ne inconjoara, fara sa ne afecteze sanatatea.De asemenea, un aspect important pentru noi este sa ne folosim de resursele naturii sau, mai bine zis, de darurile acesteia.Astfel, avem curent electric non-stop si suficient cu ajutorul sistemului de panouri fotovoltaice. Apa, de la parau si fantana, pe teren si in imprejurimi avem suficiente lemne de foc pentru multi ani de acum incolo. Mentionez ca doar in ultimii doi ani am plantat 200 de copaci.Pentru noi este foarte important sa cheltuim banii foarte responsabil. Incercam, ne straduim. La fel si cu gunoiul. Tindem spre "zero waste" dar, pana cand si ultima bucata de corn este ambalata in plastic, este foarte greu."Off Grid" inseamna si minimalism pentru noi. Ne multumim si ne bucuram de ceea ce avem. Ne trezim in primul rand sa ne bucuram de viata, iar nevoia de "profit financiar" a trecut pe locul doi.Reducand mult cheltuielile (in viata urbana se cheltuie foarte mult pe lucruri inutile), neavand facturi de platit, putinii bani de care avem nevoie vin mai usor (consultanta in domeniul constructiilor ecologice) si ii cheltuim cu mai multa bucurie decat atunci cand traiam la oras.Niciodata nu am avut depozit de bani in banci si nici nu beneficiem de "pensii speciale" si nici la banci nu am apelat. Tot ce am realizat aici in patru ani sunt prin truda noastra... si mai e mult de lucru.Decizia a fost una naturala, treptata, atunci cand am descoperit constructiile ecologice si cand am realizat ca problema nu este cati bani castigam, ci cat cheltuim, dar si faptul ca aproape toata hrana cumparata are tot mai putina legatura cu sanatatea.Stiti cum e? Pantofarul nu are pantofi si zidarul nu are casa. De opt ani tot construiesc case ecologice, dar tot pentru altii.Cand am cumparat terenul, era pe el si o casa veche, darapanata. Incet-incet am renovat-o si ne-am mutat in ea. Mai este de lucru si la aceasta casa.Intre timp, in paralel, in gradina, am construit o casuta mica din lut. Initial, am vrut sa folosim la ceva un morman de pamant si am zis sa facem o casuta rotunda in care sa ne tinem sculele de gradinarit. Are un diamentru de 4 metri.Apoi, ne-am dat seama ca prin aceasta casuta putem experimenta multe lucruri pe care le vom aplica la viitoarea noastra casa, care in acest moment are doar fundatia sapata.O casa ecologica semiingropata, din lut, cu sera spre sud si vest, dar si cu rol de termoizolatie, cu acoperis verde (vegetal), structura autoportanta.Fiind domeniul meu de activitate, dar si o pasiune, as putea sa povestesc multe detalii, sfaturi, "trucuri" etc. pentru tot ce inseamna casele din lut, din baloti de paie etc. Dar ne-ar lua zile intregi, ceea ce fac de fapt la atelierele organizate pe terenul nostru.Despre casele ecologice, tot ce vreau sa adaug aici este ca recomand pe cei interesati sa rasfoiasca site-ul nostru . Sunt multe, multe articole cu sfaturi utile.In primul si in primul rand, ca pot fi aproape tot timpul de familie. Ma pot bucura de copiii mei si pot sa-mi ajut sotia in cresterea lor, dar si in gospodarie. Apoi, "linistea" naturii.Am spus intre ghilimele, deoarece natura tot timpul are un sunet, dar este unul care te linisteste, te relaxeaza, te invata.Satisfactiile sunt zilnice, de exemplu, cand seara mergi in pat indoit de spate, dar cu gandul la ce ai realizat cu propriile maini si ce urmeaza sa faci a doua zi. Abia astepti sa te trezesti si sa continui. Si, culmea, durerea de spate dispare pe dimineata.Despre dificultati nu pot povesti foarte multe, din fericire, pentru ca in cei patru ani nu prea am intampinat. Poate, la inceput, aceeasi "povara" ca la oras. Cateodata, fara bani, inaintezi foarte greu. Si la inceput a trebuit sa ne procuram multe, pentru a ne usura munca, traiul.Un simplu exemplu: pana nu am avut sistemul de panouri fotovoltaice, ne trebuia un generator. Pana la urma, am primit unul imprumut.Multi oameni ne-au ajutat. Le suntem extrem de recunoscatori. Cum spuneam, nu am venit aici cu "investitii". Unii dintre cei care ne-au vizitat la inceput ne considerau "extrem de curajosi"... Noi nu asta simteam. Ci bucuria de a avea ceva al nostru... oricum era acesta.Intre timp am invatat - oricat de incredibil pare - ca natura ne ajuta inclusiv sa ne rezolvam problemele. De fapt, nici nu le mai numesc probleme sau necazuri, ci provocari. Pentru ca stim, solutia vine natural.Deseori citesc in mediul online ca suntem iresponsabili fata de copii. Noi discutam foarte mult cu ei si ne asiguram ca ei nu traiesc "visul nostru", ci simt si ei avantajele traiului in natura.Am cochetat cu ideea homeschooling-ului pentru ca am considerat defectuos sistemul de invatamant de stat. Pana la urma, alegerea a fost tot scoala de stat, dar suntem foarte atenti la ceea ce invata si adaugam paralel si sfaturile noastre, experienta noastra.Noi nu vrem sa le interzicem nimic si nici nu cred ca le lipseste ceva din ceea ce au nevoie. Bineinteles ca au acces si la Internet dar, fiind minori, au acces limitat si controlat. Incercam sa le sugeram sa foloseasca tehnologia in folosul lor, dar, stiti cum e, tentatiile sunt mari.Pana una alta, incercam sa le aratam cele doua stiluri de viata (atat de departe unul de celalalt) traite de noi, cu avantaje si dezavantaje, apoi, cand vor fi in stare, sa aleaga fix ceea ce le prieste cel mai bine.As spune ca decurge normal. Alaturi de familie, facand muncile din gospodarie in functie de anotimp, cu responsabilitati individuale, joaca, relaxare si odihna.Cand ne permitem, mergem si in excursii. Pe jos, in zona sau cu masina, prin tara. Prima data sa cunoasca tara, ca au timp sa exploreze lumea si fara noi.Ca sa glumesc putin, cred ca mi-ar mai trebui inca vreo doi ani de izolare ca sa termin ceea ce mi-am propus pe acest an. Am facut fix ce am fi facut in conditii normale, cu accent pe gradinarit.Nici noua, nici copiilor nu le place scoala online (in primul rand, din cauza folosirii excesive a diferitelor monitoare) iar, in a doua parte a lunii, copiii au inceput sa se planga ca nu pot merge in comuna la scoala. Le lipsesc prietenii.De cand lucrez in domeniul constructiilor ecologice, am intrat tot mai adanc intr-o lume despre care nu stiam ca exista. Multi ani am crezut ca viata inseamna familia, scoala, jobul si banul.Lumea descoperita de noi (datorita oamenilor pe care i-am cunoscut astfel) ne-a facut mult bine. Si tot timpul consider ca sunt multi oameni care efectiv nu stiu ca exista alternativa la viata robotizata.De asta ne place enorm de mult sa dam mai departe ceea ce experimentam. De asta acceptam voluntari, dar si pentru ca, la randul nostru, invatam de la ei.Atelierele au un anumit cost, in functie de tematica evenimentului. De exemplu, in atelierele despre casele din lut ii invatam pe oameni cum exact pot sa-si construiasca o astfel de casa.Un alt obiectiv al nostru este sa le aratam copiilor, care vin impreuna cu cel putin un adult, cum este viata simpla, in natura.Aceste evenimente au la baza o educatie democratica, pe care noi ne-am insusit-o in alte evenimente la care am participat. Aproape toate locurile la evenimentele anuntate in acest an sunt ocupate, iar noi nu avem niciun obstacol in a le tine. Sper ca cei inscrisi sa poata veni.Avem doua indemnuri scurte si la obiect. Primul: Nu-ti place viata ta? Schimb-o! Al doilea: Puneti departe de voi orice frica! Frica de somaj, frica de urs, frica de esec. Frica, frica, frica... este cel mai mare inamic al omului.Nu va fie frica de natura. Ea ne ofera toate conditiile pentru un trai sanatos si fericit. Cine vrea mai mult (si nu se multumeste cu atat) este "fitos".