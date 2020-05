Trucuri pentru amenajarea unei gradini indiferent de dimensiune si forma

Ziare.

Cum poti obtine si tu asemenea rezultate?Nu este foarte simplu, dar nici imposibil.Cel mai important lucru este ca, inainte sa incepi lucrarile de amenajare, sa privesti gradina ca pe un intreg si sa tii cont de dimensiunea ei, de forma si de amplasare.Nu trebuie sa faci nimic la intamplare, totul trebuie sa fie bine gandit, de la bun inceput.Indiferent daca ai o gradina mare sau mica, una lunga si ingusta sau de forma patrata, ori neregulata, exista trucuri foarte eficiente, care te vor ajuta sa obtii o amenajare de efect. Iata ce trebuie sa faci.Cel mai important aspect este sa ai un plan, adica sa stii cum vrei sa-ti organizezi gradina. Pentru asta, trebuie sa ai in vedere forma si dimensiunea ei, dar si modul in care este luminata de soare. Toate aceste detalii te vor ajuta foarte mult in amenajare.Apoi, stabileste daca vrei ca gradina ta sa fie doar un spatiu de relaxare, unde sa faci plaja, sa citesti si sa bei o cafea, sau intentionezi sa cultivi si cateva legume sau pomi fructiferi. Urmatorul pas este alegerea zonelor care trebuie sa fie pavate, pentru a delimita aleile de acces, locul de parcare si terasa.Planteaza cativa arbusti ornamentali in apropierea gardului, pentru a obtine astfel o delimitare a zonei verzi din curte. Exista multe soiuri de arbusti vesnic verzi, care sunt foarte frumosi si usor de ingrijit.Dupa ce ai delimitat gradina cu acest gard natural, este momentul sa te ocupi de flori. Nu planta mai mult de 5-6 soiuri diferite si cauta sa le aranjezi dupa un anumit model, nicidecum la intamplare. In acest fel, vei putea obtine o gradina echilibrata, bine organizata si armonioasa. Florile cu inaltime mai mica trebuie sa fie puse in partea din fata, pentru a fi mai vizibile, iar cele inalte pot fi amplasate mai in spate, spre gard.Florile pot fi plantate in rasaduri cu o adancime de aproximativ 1 metru, dar si in ghivece, care sunt foarte usor de mutat dintr-o zona a gradinii in alta. Jardinierele sau ghivecele cu flori sau cu plante aromate sunt ideale pentru a fi amplasate langa terasa, in zona unde vrei sa pui masa, ori langa foisor.Copacii maturi, daca exista, sunt bineveniti, pentru ca iti asigura umbra in zinele caniculate. In plus, te feresc de privire indiscrete ale vecinilor si mai reduc din poluare si din zgomot, daca locuieste pe o strada cu mult trafic. Poti folosi acestti copaci si pentru decoratiuni: agata de ei un hamac, un leagan, ghivece cu flori, felinare sau diferite obiecte decorative.Daca nu ai deja in gradina copaci, ar fi bine sa plantezi cativa. In functie de dimensiunea cutii, vei gasi cu siguranta soiurile potrivite. Copacii mici si cu flori frumoase, parfumate, cum sunt liliacul, magnolia, ciresul sau marul sunt o alegere potrivita chiar si pentru o gradina cu dimensiuni modeste. De asemenea, pomii fructiferi iti vor oferi in fiecare an si fructe proaspete, pe care le vei culege chiar din gradina ta.Modelul si culorile alese pentru pavelele din gradina sunt foarte importante, pentru ca te ajuta sa obtii un anumit stil de design exterior. Spre exemplu, daca alegi un pavaj in nuante de gri sau alb, cu un model dispus la intamplare, vei obtine o gradina in stil francez. Un pavaj bej sau maro, montat intr-un pattern regulat, este recomandat pentru o gradina in stil englezesc.Totodata, este recomandat sa existe o armonie intre culoarea pavajului si cea a florilor.Astfel, poti folosi urmatoarele combinatii:● Pavele albe sau gri alaturi de flori albe si purpurii● Pavele negre sau argintii impreuna cu flori rosii, galbene sau portocalii● Pavajul galben merge foarte bine alaturi de flori roz, mov sau galbene.O gradina in panta iti da posibilitatea sa alegi dintre multe solutii practice de amenajare, care te ajuta sa obtii un design deosebit. Pentru amenajarea unei gradini in panta poti realiza o terasare a terenului cu ajutorul unor jardiniere din beton vibropresat, a unor trepte din piatra, din beton sau decking.Ca sa te bucuri de cat mai multa verdeata, iti recomandam sa plantezi arbusti ornamentali si plante taratoare sau curgatoare, care sunt potrivite pentru gradinile in panta. Aceste zone verzi pot fi delimitate cu ziduri ornamentale numite palisade.Prin urmare, exista multe trucuri simple si eficiente, pe care le poti folosi si tu ca sa-ti amenajezi cat mai inspirat gradina.